/Поглед.инфо/ След оглушителния провал на украинските власти в така наречения случай "Бабченко" започна следващият етап от антируската истерия по всички телевизионни канали, контролирани от президента Порошенко. Смисълът е да се отклони вниманието от провала на аферата „Бабченко”.

Но има и друга тревожна тенденция. Шири се информация за мистериозен списък от 47 потенциални жертви, сред които се твърди, че имало про-руски журналисти и политици. Под думата "про-руски" трябва да разбираме опозиционни на сегашното правителство. Телевизионните канали, контролирани от властта, нагнетяват напрежението с манипулации, че Русия, според тях, подготвя убийствата не само на „собствените” си журналисти, но и на привържениците им.

С тези абсурдни налудничави изявления властите не само отвличат вниманието на украинското население от своя провал, но се опитват да спретнат и следваща вълна на антируска истерия. Всичко това се отразява на психиката на нестабилните хора, особено на предразположени към различни фобии. А сред украинските националисти има много такива.

Психично болните трябва да се лекуват, но украинските националисти са на различно мнение. Това се отнася и за онези, които са се окопали в уважавания Запад и в САЩ. Например, вестникът на украинските националисти в САЩ "Свобода" предоставя своите страници на очевидно болни лица. И не само заразени от традиционната русофобия, но и страдащи от мания за преследване. Например, в статията "Лъжата и бруталността е главната стратегия на Москва", нейният автор Михаил Двинка разказва как "агенти на Кремъл" се опитвали да го тровят от много години. Авторът живее във Флорида. Британският фейк с „отравянето” на Скрипал от агенти на КГБ се превърна в сигнал за изостряне фантазиите за многобройни „тайни отравяния”. Впрочем, това е бизнес; бизнес, който е неразделна част от хибридната война на Запада срещу Руската федерация.

(рус.ез.)

Русофобия как диагноз

После оглушительного провала украинских властей с так называемым делом Бабченко на всех подконтрольных действующему президенту телеканалах начался очередной этап антироссийской истерии. Смысл в том, чтобы отвлечь внимание от провала с Бабченко. Но наметилась ещё одна тревожная тенденция. Гуляет информация о таинственном списке из 47 потенциальных жертв, среди которых якобы есть и пророссийские журналисты и политики. Под словом «пророссийские» надо понимать — оппозиционные нынешней власти. Провластные телеканалы нагнетают напряжённость тем, что Россия, мол, готовит убийства не только своих, но и сторонников. Этими нелепыми бредовыми утверждениями власти не только отвлекают население от своего провала, но и поднимают очередной вал антироссийской истерии. Всё это возбуждает психику неустойчивых людей, особенно подверженных разнообразным фобиям.

Много таких среди украинских националистов. Психических больных надо лечить Но украинские националисты придерживаются другого мнения. Касается это и националистов, окопавшихся на респектабельном Западе, в тех же Штатах. Например, газета украинских националистов в США «Свобода» предоставляет свои страницы людям явно больным. Причём не только больным традиционной русофобией, но и манией преследования и ещё целым букетом. Например, в статье «Ложь и брутальность — главная стратегия Москвы» её автор некий Михаил Дзвинка рассказывает, как на протяжении многих лет его пытались отравить «агенты Кремля». Автор живёт во Флориде. И обострение фантазий вокруг тайных отравлений агентами КГБ явно вызвано нашумевшим на Западе так называемым делом Скрипалей.

Ниже приводим типичный пассаж из «Свободы», который хорошо иллюстрирует, до какого русофобского безумия сейчас доходят украинские националисты. Причём касается это не только проживающих в США. На Украине ситуация не менее угнетающая. «Со времён Чингисхана, — пишет «Свобода», — немного изменилось в московской империи: ложь и брутальность — два главных элемента монголо-татарской стратегии Москвы... Россия на протяжении всей своей истории уничтожала тех, кто не нравился царскому правительству, даже если он и не был откровенным оппозиционером. Коммунистический режим продолжил эту преступную практику. Коммунистическая империя России уничтожила 100 млн. невинных с точки зрения западной цивилизации людей. Ни одна империя мира такого преступления не совершила… Вся московская политика основана на циничной лжи и брутальности. Цель Москвы всегда одна: грабить и паразитировать, физически уничтожать всех непокорных. А потом хохотать. Москва никогда не придерживалась подписанных соглашений. Большое и многонациональное население империи никогда не имело цивилизованной власти. Россия не может существовать как гуманное государство. Единственный смысл империи и главная форма её стратегии — кровавый террор. А коварное отравление непокорных известно с давних времен. Может также упасть самолет с президентом и правительством Польши, приглашенными в Россию. Вся нынешняя кротость Запада по отношению к России и жажда зарабатывать деньги обагряет невинной кровью московских жертв западные руки. Вся кротость во взаимоотношениях с Москвой напоминает игру ребенка с гадюкой».

В приведённом отрывке особо примечательны слова «а потом хохотать» (в оригинале «реготати»). Они хорошо иллюстрируют, какие психоделические фантазии испытывает человек, писавший этот текст. Человек явно насмотрелся дешёвых фильмов ужасов, где киношные злодеи дико хохочут после совершения того или иного кровавого деяния. Никто не спорит, что в редакцию любой крупной газеты приходит масса писем. Среди писавших, всегда будет какой-то процент людей с психическими отклонениями. Но это не значит, что подобное надо печатать. «Свобода» не стесняется печатать явно нездоровые фантазии, лишь бы там было побольше ненависти к России и к русским.

Запад как потребитель фантазий, клеветы и лжи

Разумеется, повторяются здесь и нелепые фантазии о ста миллионах уничтоженных Советским Союзом невинных людей. Эти клеветнические утверждения появились на Западе ещё со времён фашистского нашествия. Потом при помощи этой дикой лжи пытались доказать, что Сталин хуже Гитлера, а Советский Союз хуже фашистской Германии. Во время печально известной перестройки данная ложь насаждалась уже внутри Советского Союза и использовалась для развала этой страны. Теперь при её помощи хотят развалить Россию. Правда, исходя из того, что население СССР при образовании этого государства было около 150 миллионов человек, а при развале — около 300 миллионов, цифру в сто миллионов погибших сейчас официально не используют ввиду её явной несуразности. Используют её лишь неадекватные люди, которым «Свобода» охотно предоставляет свои страницы. Головная управа бандеровского союза украинок Америки призвала все школы Детройта устроить празднования 85-й годовщины голода на Украине.

Другой примечательный пассаж — о кротости Запада по отношению к России. Если то, что сейчас творится называть «кротостью», то что же тогда назвать резкостью? Разве только то, что коллективный Запад в лице гитлеровской Германии и её сателлитов творил на территории Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Хотя и тогда часть стран Запада выступила в союзе с СССР. Цитируемая статья заканчивается тем, что не все на Западе проявляют кротость по отношению к России. «Имею высокое уважение к Терезе Мэй, - заявляет Михаил Дзвинка, за её отважный ответ России. Хороший пример для Европы».

Вышеприведённый текст показывает, какого рода люди являются главными потребителями таких шитых белыми нитками кампаний, как пресловутое «дело Скрипалей» и иже с ними.

Русофобский характер украинской майданщины

Современная Российская Федерация, наученная печальным примером Советского Союза, активно противодействует силам, желающим её развала. Но у русофобов есть и запасные планы, например потребовать от РФ компенсации за так называемый голодомор. Хоть все объективные исследования показывают, что голод 1930-х годов не был спровоцирован искусственно, что он был общей бедой многих народов, населявших Советский Союз, а не только жителей УССР. Украинские националисты настойчиво проводят мысль о том, что это был сознательный геноцид, исключительно украинцев. Во время конференции «Искусственный голод на Украине ХХ вв.» и открытии выставки в здании правительства Украины 16 мая 2018 года. Ведущие пленарного заседания - экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший член ЦК, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, второй секретарь ЦК КПУ; вице-премьер Степан Кубив, бывший секретарь комитета комсомола Львовского госуниверситета, заведующий организационным отделом и отделом научной и студенческой молодёжи обкома комсомола, заместитель председателя координационного совета при Львовском облисполкоме, член ревизионной комиссии ЦК ЛКСМУ. Выставка также была организована во всех посольствах в столице Украины. Вот что пишет об этом «Свобода»:

«Украина будет ставить вопрос о компенсации потомкам жертв искусственного голода на счет Российской Федерации — страны-наследника СССР. Ведь голод, как подчеркнул проф. Ярослав Калакура, это форма гибридной войны, которую Россия ведёт против Украины уже не одно столетие». Активная кампания по поводу того, что голод 1930-х был сознательным геноцидом украинцев и только украинцев, началась на Украине больше десяти лет назад, во время правления президента Ющенко. Но тогда власти ещё считали нужным заявлять, что эта кампания не направлена против какого-либо народа, а ведётся лишь в целях установления исторической справедливости. Многие трезвые политики уже тогда указывали на русофобский характер этой кампании. И сейчас мы видим, что цели были назначены заранее. И вот теперь всё становится на свои места, и все пазлы складывается в одну картинку. И, казалось бы, такие далёкие друг от друга вещи по голословному обвинению России, как отравление Скрипалей и так называемый голодомор, являются лишь элементами одной большой кампании, цель которой если не развалить, то ослабить Россию, заставить её вечно каяться за преступления, которые она не совершала, и выплачивать репарации мнимым жертвам.

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