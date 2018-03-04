/Поглед.инфо/ Уважаеми партньори, нямате представа колко още не сме ви показали!

Вчера руският президент Владимир Путин произнесе ежегодното си послание в Съвета на федерацията. И кое толкова ни развълнува? Какво толкова неочаквано настъпи?

Ако редовно четете публикациите на другаря Роджерс, не би трябвало да сте специално изненадани от изявлението на Путин. Например, на 30 ноември 2015 г. писах:

а) стратегическата задача на Русия е да печели време;

б) трябва ни време, за да бъде приключен цикълът на превъоръжаване на армията;

в) прозорецът на възможностите за нападение на САЩ срещу Русия ще се затвори през 2018 г.

И какво?

Вчера другарят Путин огласи точно това, което се казва в моята прогноза – превъоръжаването на армията с нови технологии приключи в началото на 2018 г.! Да ни нападат е безполезно и ще е болезнено за тях. Прозорецът е затворен, влакът замина.

В прогнозата ми имаше и обяснителните бележки, защо, например, в 2018 г. прозорецът ще се затвори; и защо американците не са в състояние да извършат, също като руския, технологичен скок (защото при тях "водещата наука", "високотехнологичното производство" и "нямането на корупция", са “ала-бала“).

Така че, може да запишете в календара си 1 март 2018 г. като истинският Ден на независимостта на Руската федерация.

Поздравления за първия ден на пролетта!

За новия живот!

За независимостта!

(рус.ез.)

Александр Роджерс: День Независимости

Можете записать в свой календарик 1 марта 2018 года как настоящий День Независимости Российской Федерации. С первым днём весны вас! С новой жизнью! С независимостью!

Уважаемые партнёры, вы не представляете сколько всего мы ещё не показали!

Вчера президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил ежегодное послание Совету Федерации. И что-то все так резко возбудились. Я даже не понял, по какому поводу. Разве произошло что-то неожиданное?

Если бы вы регулярно читали публикации товарища Роджерса, то тогда бы во вчерашнем послании Путина не было бы никаких особых сюрпризов. Например, вот эту, от 30 ноября 2015 года, в которой написано, что:

а) стратегическая задача России — тянуть время;

б) тянуть время нужно до завершения цикла перевооружения армии;

в) окно возможностей для нападения США на Россию закроется в 2018 году.

И? Вчера товарищ Путин озвучил ровно этот мой свершившийся прогноз — перевооружение армии на новые технологии произошло (на дворе 2018 год!), нападать на нас бесполезно и больно. Окошко закрылось, поезд ушёл. Ещё были пояснительные записки, которые конкретизировали, например, цифру 2018 в прогнозе, и почему американцы не могут совершить аналогичный российскому технологический скачок (потому что у них «передовая наука», «высокотехнологичное производство» и «нет коррупции», ога).

Если у кого-то возникли вопросы: А как? Почему мы не заметили? На какие деньги? Откуда высокие технологии? То нужно было читать ещё одну статью товарища Роджерса, про «Великую Русскую Дымовую Завесу». Там всё расписано — и что в России всё не так, как кажется, и откуда средства на модернизацию армии (распил и откат, ога), и про «ужасного коррупционера Табуреткина», и многое другое. Вам же на пальцах рассказывали, что происходит, почему происходит, как происходит (на том уровне, на котором вообще можно было это озвучивать, чтобы с одной стороны не спалиться раньше времени, а с другой — sapienti sat, умному достаточно).

Но дурачки, гордо именующие себя оппозицией только хихикали (как и положено дурачкам) «Хихихи, ХПП», «Хихихи, многоходовочка». Да, маленькие, многоходовочка. И Путин в очередной раз сделал вас и ваших американских хозяев, как детей.

Просто раньше существовала ненулевая вероятность, что американцы нападут раньше, чем цикл перевооружения будет завершён (как это случилось в 1941 году, когда Сталину не хватило примерно года для перевооружения армии и перевода её на новые стандарты — хотя Сталин тоже тянул время изо всех сил). И нужно было напускать туман и прикидываться (а кто там в США читает какого-то «беглого хохла» Роджерса? к счастью, никто). А по состоянию на вчера уже результат достигнут, новые оружейные системы активно производятся и поступают на вооружение армии, и можно озвучить Правду. Наступил момент истины. Путин наглядно продемонстрировал «нашим западным партнёрам», что всё. Поздно пить «Боржоми», у нас тут три вида оружия будущего ещё даже без названия.

Можете записать в свой календарик 1 марта 2018 года как настоящий День Независимости Российской Федерации. С первым днём весны вас! С новой жизнью! С независимостью!

P.S. Можете выкинуть нафиг своё ПРО, своих мышиных «караул-патриотов» (чьи истерики я вчера целый день имел удовольствие наблюдать, и которые вчера окончательно продемонстрировали, что они только «караул», а патриотизма в них нет ни на грамм, потому что радоваться достижениям России они органически не способны), свои сказочки про «Бухгальтер шантажирует Путина», про «илитки сольются» и прочую аналогичную чушь. За ненадобностью. Не скакать врагам по нашей земле! Не топтать их коням землю Русскую! Не затмить им солнце наше красное! Век стоит Русь — не шатается! И века простоит — не шелохнется!

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