/Поглед.инфо/ В навечерието на президентските избори през 2018 г. положението в Русия и около нея далеч не е стабилно. Агресията на САЩ срещу нашия сирийски съюзник, активната намеса на администрацията на Доналд Тръмп в Афганистан, Иран, Северна Корея, постоянните учения на силите на НАТО, въоръженият конфликт в Донбас – всичките тези външни фактори активизират "петата колона" и влошават социално-икономическата ситуация в страната.

За това какво трябва да се направи, какви екстрени мерки трябва да предприеме руското ръководство, за да се справи със ситуацията в страната, редакцията на «Колокол России» потърси мнението на генерал Леонид Ивашов, доктор на историческите науки и президент на Академията по геополитически проблеми.

(рус.ез.)

Леонид Ивашов: Ситуация в России требует от президента решительных действий

Президент Академии геополитических проблем рассказал «Колоколу России» об экстренных мерах по спасению страны.

В преддверии президентских выборов-2018 ситуация в России и вокруг нее далека от стабильной. Агрессия США против нашего союзника Сирии, активное вмешательство команды Дональда Трампа в дела Афганистана, Ирана, Северной Кореи, постоянные учения сил НАТО, вооруженный конфликт на Донбассе – все эти внешние факторы накладываются на активизацию «пятой колонны» и ухудшение социально-экономической ситуации внутри страны. О том, что надо делать для исправления ситуации, «Колокол России» побеседовал с лидером Всероссийского Офицерского Собрания, доктором исторических наук, генералом Леонидом Ивашовым.

«Колокол России»: На завершившемся в конце марта этого года Пятом Московском Экономическом Форуме патриотические силы, находящиеся в оппозиции к действующей власти, сделали первую робкую попытку «сверить часы». Вы также принимали участие в тематическом круглом столе «МЭФ как объединитель: непримиримые противники ищут согласие». Что можете сказать о перспективах такого объединения?

Леонид Ивашов: Мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что мероприятие было организовано скороспешно и, как мне кажется, под эгидой КПРФ. На нем раздавались программки партии, где акцент был сделан на чисто житейских вопросах. Поэтому я просто сказал, что готов подписаться под рядом положений круглого стола, но участвовать в этом деле ни я, ни наше офицерское движение пока не намерены.

Перед прошлыми президентскими выборами мы уже пытались организовать нечто подобное. Объединились с коммунистами, а потом Геннадий Андреевич Зюганов в последний момент просто нас кинул, поэтому доверия лично к нему у нашего движения нет. Посмотрим, какого кандидата выдвинет КПРФ на этот раз.

КР: Надо думать, левые и правые заговорили об объединении неслучайно? Вы ощущаете давление, оказываемое на нашу страну на всех фронтах?

Л.И.: Да, все это происходит в рамках одной операции, одного плана – внешние конфликты, демонизация России и ее руководства, санкции и все прочее. Все это очень благодатно расстилается на российской почве, особенно с учетом тяжелой социально-экономической ситуации. Не использовать тот раздрай, который сейчас в обществе назревает, в том числе – в связи с непрофессиональной деятельностью правительства и вообще власти – было бы непростительной ошибкой для наших врагов. Поэтому мы наблюдаем социально-политическую дестабилизацию в стране и параллельные нажимные военно-силовые действия со стороны Запада. Сюда можно также добавить терроризм, который проник в наше пространство с Ближнего Востока.

КР: Что бы вы сделали для возвращения полноценного суверенитета России?

Л.И.: Ну я уже вряд ли как-то могу повлиять на ситуацию, так как нахожусь на пенсии и занимаюсь общественной работой. Мое единственное реально полезное дело – работа со студентами.

Что нужно сделать, чтобы стать суверенной страной? Ну, во-первых, последовательно вести себя на внешнеполитическом фронте, ставить во главу углу главный наш национальный интерес – безопасность.

Нельзя кидать наших друзей-союзников, а наоборот, надо последовательно проводить политику, которую мы выстраивали в последние годы. А ведь ранее мы бросили на произвол судьбы Милошевича, Саддама, Каддафи… Сейчас уже либеральное крыло во власти говорит о том, что пора бы и Башара Асада разменять и таким образом замириться с Западом. Нужно иметь в виду, что наш крупный бизнес тоже зависит от мировой финансовой олигархии и будет давить на президента, депутатский корпус, правительство.

Решение в такой ситуации только одно – нам надо принять политическую доктрину, где будет четко прописано место России в будущем миропорядке, мировоззрение нашей страны и пути достижения ключевых задач. И конечно, необходимо подробно исследовать и проработать внутреннюю модель развития России. Понятно, что полезно крепить обороноспособность, но при нынешней экономической политике – это становится второстепенным.

КР: Насколько высоко вы оцениваете возможность «цветной революции» в России, и как нам этого избежать?

Л.И.: Опасность ее довольно высока: мы видим, что СССР был во всех отношениях мощнее и независимее, чем нынешняя Россия. Тем не менее, была проведена прекрасно продуманная глобальная операция – и государства не стало. Россия слабее, поэтому против нас обязательно будет планироваться операция «мягкой силы», как ее называют на Западе.

А чтобы этого избежать, надо просто весь наш потенциал – и духовный, и экономический, и политический – организовать в одно целое. Вот сейчас, когда военно-силовое давление на страну все время нарастает, чем отвечает наше правительство? Добавляет к пенсии 100 рублей? Это просто смешно, ведь цены продолжают расти.

Мы видим, что промышленность в большинстве регионов или не выживает, или вынужденно сокращает объемы, уменьшает число сотрудников и т.д. Сегодня все зависит от Владимира Путина и от правительства. Надо заставить чиновников работать честно и отвечать за содеянное. Вот такой простой главный принцип.

КР: А есть ли у нашего президента объективные возможности для изменения ситуации в стране в лучшую сторону?

Л.И.: Безусловно. Во-первых, конституционные полномочия президента России достаточно объемны, он может действовать как самостоятельное должностное лицо.

Во-вторых, у Путина высокий уровень популярности. Наконец, в-третьих, в его распоряжении находится ядерный и военный потенциал, который сохранился со времен СССР, имеются огромные природные ресурсы. Всем этим надо просто грамотно распорядиться. Надо мощно и смело организовать все процессы, а не мягко убеждать кого-то в необходимости тех или иных мер. Ситуация в России требует решительных организаторских действий президента.

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