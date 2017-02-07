/Поглед.инфо/ Ил-2, наричан още "въздушният танк", е самолетът, който изиграва решаваща роля по време на Втората световна война. Този брониран щурмови самолет на съветските ВВС унищожава танкове, кораби, жива сила и техника на нацисткия Вермахт от първите дни на Операция "Барбароса" до падането на Берлин.

През годините на войната съветската индустрия предоставя на фронта десетки хиляди от тези мощни бойни машини. Ил-2 е най-масовият военен самолета в цялата история на войните. След като получава писмо от съветски пилот относно недостатъчната защитеност на задната страна на самолета, Сталин нарежда на авиоконструктора Сергей Илюшин да създаде двуместен Ил-2. Така се създава Ил-2М с удължена кабина, на която е монтирана тежка 12.7 мм картечница за защита на задната полусфера. Конзолите също са модернизирани, за да се монтират в тях 23 мм оръдия. Стрелецът отзад вече може да сваля досадните германските изтребители. Към края на войната съветската авиопромишленост създава следващото поколение на Ил – щурмовакът Ил-10, който е с по-добри аеродинамични характеристики, по-лесно е управляем и е с по-мощни двигатели АМ-42, позволяващи да се развива скорост до 550 км/час. Ил-10 участва в Берлинската операция на Червената армия и дълги години го смятат за авиационна легенда. Наследникът на легендарния щурмовик се появява в края на 1970-те години – бронираният Су-25, който и днес участва във военни действия по света.

(рус.ез.)

Штурмовик Ил-2 — русский «летающий танк»: ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера

Если вы ищете самолет, сыгравший определяющую роль в советских ВВС в годы Второй мировой войны, то это, несомненно, «летающий танк» Ил-2. Этот бронированный самолет штурмовой авиации уничтожал танки и живую силу нацистского вермахта с первых дней операции «Барбаросса» и до падения Берлина. Несмотря на то, что парк Ил-2 нес ужасающие потери от истребителей и зенитной артиллерии противника, советская промышленность за годы войны поставила на фронт десятки тысяч этих прочных боевых машин, благодаря чему Ил-2 стал самым массовым военным самолетом за всю историю.

Советские ВВС были в основном ориентированы на оказание поддержки сухопутным войскам, ведшим бой на земле, как и немецкие люфтваффе. Последние совершили революцию в механизированной войне, применяя пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87 «Штука», которые оказывали довольно точную авиационную поддержку высокоскоростным механизированным колоннам. Но после начального потрясения, вызванного атаками «Штуки» в начале войны, выяснилось, что этот медленный и слабо вооруженный пикирующий бомбардировщик чрезвычайно уязвим для истребителей и зенитных средств противника. Советский авиационный инженер Сергей Ильюшин предложил самолет, похожий на «Штуку», но с одной особенностью: он намеревался установить броню на своем штурмовике.

Если к самолету просто прикрутить бронированные плиты, он полетит как кирпич. Ильюшин предложил другое решение. Стальная броня должна была стать силовым элементом конструкции штурмовика, заменив собой каркас и обшивку всей носовой и средней части монококового фюзеляжа, хотя задняя его часть и крылья как и раньше изготавливались из дерева. Было сделано несколько прототипов, и в конечном итоге в массовое производство пошел одноместный Ил-2, весивший почти 4,5 тонны, в то время как вес «Юнкерса» составлял 3,2 тонны. Максимальная бомбовая нагрузка у обеих машин была примерно одинакова, составляя около 500 килограммов. Но Ил-2 был немного быстрее, обладая скоростью 400 километров в час. Он был лучше вооружен, имея две 20-миллиметровые пушки и два пулемета в крыльях. Броня толщиной от пяти до 12 миллиметров защищала кабину, топливные баки, двигатель АМ38 и радиаторы. Даже фонарь кабины был из бронированного стекла толщиной шесть сантиметров! Шасси у штурмовика были чрезвычайно прочные, позволяя сажать его на неровные фронтовые аэродромы.

Когда вермахт в июне 1941 года начал свое сокрушительное вторжение в Советский Союз, в прифронтовых частях было очень мало Ил-2. В частности, ими был вооружен 4-й штурмовой авиационный полк. В ходе отчаянных попыток сдержать наступление немецких механизированных колонн летчики Ил-2 обнаружили, что благодаря броне штурмовика он практически неуязвим для лобового пулеметного огня, и даже имеет шанс пережить попадание 20-миллиметрового пушечного снаряда.

Но Ил-2 несли огромные потери, так как более скоростные немецкие истребители налетали на них стаями и поражали огнем в незащищенную заднюю часть. Немецкие летчики назвали Ил-2 «бетонным бомбардировщиком». Пожалуй, такое прозвище он получил из-за своей прочности и громоздкости. В периоды интенсивных боевых действий на десять боевых вылетов приходился один сбитый штурмовик. В 1943 году этот показатель был улучшен до одного самолета на 26 вылетов.

В катастрофический первый месяц боевых действий советские ВВС потеряли более четырех тысяч самолетов всех типов. Так, в 4-м полку из 65 штурмовиков осталось лишь 10. Кроме того, предприятия по производству Ил-2 пришлось эвакуировать на восток за Уральские горы, из-за чего поставки были прерваны на два месяца. Но когда осенью 1941 года немецкие танки начали приближаться к Москве, Сталин нашел время и лично написал свою знаменитую телеграмму директорам заводов по производству Ил-2:

Вы подвели нашу страну, нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день, Третьяков МиГ-3 по одной, две штуки. Это насмешка над страной, над Красной Армией. Нам нужны МиГ-3, Ил-2. Если 1В завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается, понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпенья. Предупреждаю последний раз.

Эта телеграмма, написанная человеком, никоим образом не предупредившим сотни тысяч офицеров Красной Армии, которые были расстреляны по подозрению в предательстве, стала мощным стимулом. В ходе войны было построено более 36 тысяч штурмовиков Ил-2, и он занял почетное второе место в мире по количеству произведенных самолетов за всю историю. (Первое место занимает широко распространенный в свое время гражданский самолет Cessna 172.) Сталин повлиял на строительство Ил-2 и с другой стороны. Получив письмо от советского летчика, умолявшего включить в состав экипажа заднего бортстрелка для защиты от немецких истребителей, он приказал Ильюшину делать двухместные Ил-2.

У принятого на вооружение Ил-2М была удлиненная кабина для размещения в ней стрелка с тяжелым 12,7-миллиметровым пулеметом УБТ для защиты задней полусферы. Пушки в консолях крыла были также модернизированы, и в основной версии стали применяться 23-миллиметровые ВЯ. (Найти подходящую пушку для штурмовика было сложно. Конструктора одного из неудачных опытных образцов Якова Таубина расстреляли за «конструирование недоработанных образцов вооружения».) Задний стрелок оказался весьма полезен, ибо он сбивал надоедливые немецкие истребители. Но стрелки не были защищены броней и гибли в четыре раза чаще, чем пилоты. Кроме того, дополнительный член экипажа и оружие снижали скорость и нарушали равновесие самолета, смещая назад центр тяжести.

Однако ситуация в небе на Восточном фронте была настолько отчаянной, что Ил-2 часто выполнял задачи истребителей. Штурмовик не мог догнать немецкие самолеты истребительной авиации, однако он оказался смертоносным средством уничтожения более медленных немецких бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и транспортников. В штурмовой авиации появилось несколько асов, летавших на Ил-2.

На самом деле, многие пилоты Ил-2 стали легендой. Подполковник из Армении Нельсон Степанян лично потопил 13 вражеских судов, сбил 27 самолетов противника, подорвал пять мостов и уничтожил на земле почти 700 машин. Подбитый в декабре 1944 года в небе над Латвией, он направил свой горящий самолет на вражеское судно.

Крестьянская дочь Анна Тимофеева-Егорова стала командиром эскадрильи 805-го штурмового авиационного полка и совершила на своем штурмовике 243 боевых вылета. В августе 1944 года ее самолет был подбит вражеским зенитным огнем, женщину выбросило из кабины, но она выжила, сев с частично раскрывшимся парашютом. Пережила Анна и немецкий плен, и тяжелые ранения при отсутствии медицинского ухода, и допросы советской контрразведки, которая подозревала ее в сотрудничестве с нацистами.

Удары штурмовой авиации сыграли важнейшую роль зимой 1942-43 годов, лишив снабжения запертую в Сталинграде 6-ю немецкую армию. На аэродроме в Сальске Ил-2 уничтожили 72 немецких самолета, а в воздухе сбили множество транспортников. Но величайшим моментом славы для штурмовиков стало эпическое Курское сражение, которое в народе вспоминают как величайшую танковую битву в истории.

Ил-2 оснащался разнообразным противотанковым оружием. Он мог нести на борту реактивные снаряды РС-82 или РС-132 (соответствующего калибра). Но несмотря на великолепные бронебойные характеристики, они оказались неточными, и пользы от них было мало. Размещавшиеся в контейнерах под крыльями противотанковые кумулятивные авиабомбы ПТАБ были лучше, так как им не требовалась большая точность. Примерно 200 таких бомб весом 1,4 килограмма можно было использовать для коврового бомбометания, поскольку они накрывали площадь порядка 70×15 метров. Некоторые Ил-2 оснащались двумя мощными 37-миллиметровыми противотанковыми автоматическими пушками с боезапасом 50 снарядов. Но они не обладали большой точностью из-за сильной отдачи, и их производство прекратили, выпустив всего 3 500 пушек. Битва на Курской дуге началась с одного из величайших воздушных сражений Второй мировой войны, когда поднятые по тревоге немецкие истребители с трудом успели ослабить колоссальный по своей мощи упреждающий авиационный удар советских истребителей и бомбардировщиков. В это воздушной мясорубке приняли участие 500 самолетов. Немцы потеряли несколько десятков, а Советы около сотни машин. Но первоначальная неудача не остановила советское командование, которое ввело в бой дополнительные силы штурмовой авиации. В сражении под Курском летчики Ил-2 начали совершать над полем боя «карусель смерти», прикрывая хвосты друг друга от вражеских истребителей. Периодически штурмовики по одному выходили из общего строя, чтобы нанести удар по наземным целям, а затем возвращались в круг.

На протяжении нескольких недель ожесточенных боев Ил-2 и «Штуки» лихорадочно истребляли вражеские танки. Предположительно, немецкая авиация в составе новых «Штук» Ju-87G и штурмовиков Hs. 129 с противотанковыми пушками 8 июля самостоятельно остановили наступление 2-го гвардейского танкового корпуса, подбив 50 танков. За день до этого советские штурмовики уничтожили 70 танков из состава 9-й танковой дивизии вермахта, остановив ее продвижение.

Потом зазвучали более экстраординарные заявления. Летчики советских штурмовиков сообщили об уничтожении 270 танков 3-й танковой дивизии и 240 танков 17-й танковой дивизии. Что любопытно, в начале сражения в составе этих соединений было всего 90 и 68 боеспособных танков, соответственно.

В действительности многочисленные свидетельства указывают на то, что в годы Второй мировой войны летчики всех стран серьезно преувеличивали количество подбитых авиацией танков. Оперативный анализ, проводившийся специальными группами на земле, обычно указывал на то, что на долю авиации приходится менее 10% танковых потерь. Реактивные снаряды, бомбы и тяжелые пушки, имевшиеся на борту штурмовиков, были слишком неточными, а большинство из них пробивали только верхнюю броню танка, что требовало крутого угла атаки.

Тем не менее, штурмовики типа Ил-2 все равно срывали танковые наступления, уничтожали живую силу и артиллерию в окопах и на позициях, и утюжили с бреющего полета незащищенные грузовики и легкобронированную технику. По некоторым оценкам, на каждый подбитый немецкий танк приходилось от пяти до 10 уничтоженных Ил-2 (а самолеты в целом гораздо дороже танков!), однако штурмовики продемонстрировали свою высокую эффективность в борьбе с небронированными целями, которые на поле боя имелись в изобилии.

К 1943 году ВВС начали принимать на вооружение вариант Ил-2М3, в котором были устранены многие недостатки самолетов-предшественников. Задний стрелок наконец получил броневую защиту толщиной 13 миллиметров, а концы консолей крыла были поданы назад на 15 градусов для изменения центра тяжести. Это существенно улучшило управление штурмовиком. Форсированный двигатель АМ-38ф повысил скорость штурмовика, компенсировав увеличение веса. По общему признанию, максимальная бомбовая нагрузка Ил-2 осталась незначительной по сравнению с истребителями-бомбардировщиками, которые в то время начали поступать на вооружение. Но штурмовики все равно пользовались всеобщей любовью, так как они могли летать «низко и медленно», принимая на себя гораздо более сильные удары, чем хрупкие истребители.

Тысячи штурмовиков оказывали авиационную поддержку Красной армии до конца войны. Они бомбили последних защитников Берлина во время тяжелого четырехдневного сражения на Зееловских высотах. К тому времени к Ил-2 присоединился их более совершенный родственник, цельнометаллический Ил-10. Внешне два самолета были похожи, но Ил-10 обладал лучшими аэродинамическими характеристиками, был более управляемым, и имел мощные двигатели АМ-42, увеличившие его скорость до 550 километров в час. Всего до 1954 года было построено шесть тысяч Ил-10, но до капитуляции Германии в боях приняли участие лишь 150 машин.

Советские архивы указывают на то, что всего во время Второй мировой войны было потеряно 11 тысяч Ил-2, хотя некоторые источники утверждают, что потери были в два раза больше. Как бы то ни было, штурмовики продолжали службу в составе ВВС в 1950-х годах, а многие из них были переданы таким странам как Монголия, Югославия и Польша. В НАТО им даже присвоили кодовые названия Bark и Вeast («Лай» и «Зверь»), соответственно.

Ил-2 свою войну закончил, а вот Ил-10 продолжал воевать. Северная Корея получила 93 Ил-10, которые вошли в состав ее 57-го штурмового авиационного полка. Они сыграли важную роль в уничтожении южнокорейских войск в первые недели Корейской войны в 1950 году; но потом в войну вступила американская авиация, которая сбила или уничтожила на земле более 70 Ил-10, после чего они уже не участвовали в боях на переднем крае. Ил-10 до 1972 года находился и в составе китайских ВВС. В январе 1955 года в битве за остров Изцяншань эти самолеты потопили тайваньское десантное судно, позднее нанесли удар по гарнизону на острове Цзиньмэнь, а в 1958 году бомбили деревни в Тибете.

После Второй мировой войны советские авиаконструкторы сосредоточили свое внимание и усилия на создании легких и высокоскоростных истребителей-бомбардировщиков для поддержки наземных сил. Настоящий преемник легендарного штурмовика появился лишь в конце 1970-х годов, и им стал бронированный фронтовой штурмовик Су-25, который и сегодня принимает участие в боевых действиях в разных странах мира. Даже летчики американских A-10 Warthog отдают должное принципам проектирования этого штурмовика.

Задача штурмовика — на малой высоте и небольшой скорости наносить удары по наземным войскам. По этой причине их экипажи подвергаются большой опасности, и никакое количество брони не может защитить их в полной мере. Но несмотря на ужасающие потери, русские летчики штурмовой авиации оказывали остро необходимую авиационную поддержку Красной армии и помогли ей выстоять, а затем и повернуть вспять фашистское наступление.

Себастьян Роблин имеет степень магистра в области разрешения конфликтов Джорджтаунского университета Он работал университетским инструктором в составе Корпуса мира в Китае. Роблин регулярно публикует статьи по вопросам безопасности и военной истории на сайте War is Boring.