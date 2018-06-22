/Поглед.инфо/ В понеделник, 18 юни, се проведе многозначително историческо събитие: първата работна среща на ръководителя на Сметната палата Алексей Кудрин с премиера Дмитри Медведев.

Кудрин – бивш първи заместник-кмет на Санкт Петербург, оглавяван тогава от покойния Анатолий Собчак, е в основата на преформатиране на икономиката (като се започне от северната столица) в началото на 90-те години на миналия век по либерално-компрадорски образец.

По-младият му опонент в борбата за влияние върху политическия Олимп – Медведев, по същото време преподава право в Санкт-Петербургския държавен университет, където преди това Владимир Путин оглавява 1-ви отдел и успешно вербува агентура като председател на Комисията по външни отношения към кметството на града.

Скоро след това преподавателят Медведев става главен експерт във ведомството, а след това се издига до поста на премиер. Кудрин се "ограничи" до поста финансов министър и статут на "постоянен заместник министър-председател" (от 2000 до 2011 г.),

оказвайки огромно влияние върху социално-икономическата политика на Русия и ползващ се с голям авторитет пред президента Владимир Путин.

Трудно е да се забрави напрежението между Кудрин и Медведев през 2011 г., когато президентът Медведев поиска от министъра Кудрин да подаде оставка в случай на несъгласие с политиката на президента. Кудрин казал, че ще вземе решение само след като разговаря с премиера Путин. В отговор, Медведев, не без гняв, решава да покаже кой е хазяинът в къщата:

"Може да се съветвате с когото поискате, дори с министър-председателя. Но докато аз съм президент, аз вземам решенията. Повтарям: ще трябва да се определите и то много бързо, още днес да ми дадете отговор."

(рус.ез.)

Башня с пауками: старое соперничество либералов Кудрина и Медведева может сыграть на руку патриотам

В понедельник, 18 июня, состоялось во многом историческое событие: первая рабочая встреча главы Счетной палаты Алексея Кудрина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Экс-первый заместитель мэра Санкт-Петербурга, покойного Анатолия Собчака, Кудрин стоял у истоков переформатирования экономики страны (начиная с Северной столицы) на либерально-компрадорский манер в начале 90-х годов прошлого века. Его более молодой оппонент по борьбе за влияние на политическом олимпе Медведев в то же самое время преподавал право в СПбГУ, где ранее возглавлял 1-й отдел и успешно вербовал агентуру тогдашний председатель Комитета по внешним связям мэрии города Владимир Путин. Вскоре преподаватель Медведев стал главным экспертом этого ведомства, а затем дослужился до должности главы Правительства. Кудрин же «ограничился» креслом министра финансов и статусом «вечного вице-премьера» (2000-2011 гг.), при этом оказывая колоссальное влияние на социально-экономическую политику России и пользуясь большим авторитетом у Президента Владимира Путина.



Сложно забыть напряженный диалог между Кудриным и Медведевым в 2011 году, когда на тот момент Президент страны предложил министру уйти в отставку в случае несогласия с президентским курсом. Кудрин ответил, что примет решение только после беседы с премьер-министром Путиным. В ответ Медведев не без агрессии решил показать, кто в доме хозяин: «Вы знаете, что вы можете советоваться с кем угодно, — и с премьер-министром. Но пока я президент, такие решения я принимаю сам. Я еще раз повторяю: вам нужно будет определиться, и очень быстро, и сегодня дать мне ответ».



Камнем преткновения, напомним, тогда стало острое желание Кудрина сократить бюджетные расходы на оборонку, а также откровения министра о нежелании работать в будущем Правительстве-2012 под началом теперь уже премьера Медведева. К тому же эти откровения были сделаны в США, на камеры американских СМИ. И вот семь лет спустя глава Центра стратегических разработок (кстати, ничуть не изменивший свои либерал-глобалистских воззрений, что подтверждает в том числе продвигаемое им «бюджетное правило») снова сидит напротив Медведева и смотрит на него глазами главного аудитора. Взгляд Кудрина говорит о многом: былые трения никуда не ушли, а новые полномочия при желании (которое, вне всякого сомнения, имеется) позволят ему регулярно вставлять палки в колеса старому товарищу-сопернику.



Тем более, что поводы для нового «клинча» очевидны. Официальный сайт Правительства сообщает: основной темой встречи стало обсуждение вопросов взаимодействия кабмина и СП по реализации Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Сухо отреагировав на дежурное пожелание успешной работы, Кудрин быстро перешел в атаку:



«Счетная палата по закону в том числе оценивает реализуемость и результативность выполнения стратегических целей и государственных программ. И здесь я тоже вижу хорошее поле для сотрудничества, объективной, беспристрастной оценки работы, выполнения основных показателей стратегий и государственных программ. Мы видим здесь определенный резерв, который можно использовать, для того чтобы нарастить как оценку, так и ответственность за выполнение определенных показателей, тех задач, которые поставлены Президентом. Мы можем помочь проводить те обследования, те проверки, которые покажут, что мешает в такой работе».



Ну а РИА «Катюша», пользуясь случаем, подсказывает г-ну Кудрину, что же до настоящего времени мешало Правительству составлять правильные стратегические документы. Еще в январе нынешнего года СП, еще под руководством нынешнего вице-премьера Татьяны Голиковой, в результате проверки пришла к «удивительному» выводу: оказывается, органы государственной власти России заказывают за бюджетные деньги программы стратегического развития нашей страны у… иностранных агентов! Причем официальное заявление аудиторов прозвучало как раз на фоне ожидания второго пакета антироссийских санкций со стороны Запада. Чиновники из Правительства просто отдают свои прямые функции и обязанности на аутсорсинг, так как сами не в состоянии подготовить научно обоснованную и качественную, с методологической точки зрения, стратегию или программу — квалификация не позволяет.



«Привлечение органами госвласти сторонних и подведомственных организаций к реализации своих полномочий носит не эпизодический, а системный характер, что свидетельствует об их значительной интеграции в работу органов власти. Неурегулированность данной проблемы создает риски двойного расходования бюджетных средств, влияния частных организаций на государственную политику, информационной преференции отдельным организациям, коррупционные риски и возможность утечки информации.



Только за последние два с половиной года было выявлено свыше 1500 случаев, когда органы власти оплачивали подведомственным и сторонним организациям выполнение таких работ. Общая сумма выявленных расходов по фактам передачи полномочий составила 8,6 млрд руб (!). Помимо этого, органы власти передали подведомственным или сторонним организациям выполнение госзаданий, по которым объем субсидий составил 5,7 млрд. руб. Таким образом, общий объем закупок работ и услуг, выполнение которых относится к компетенции самих государственных органов, составил за 2,5 года 14 млрд руб.», — отмечалось в докладе аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.



Яркий пример подобной схемы, явно имеющей коррупционные признаки: выплата Минпромторгом 220 млн руб. в качестве оплаты услуг по госконтракту, который должен был выполнять департамент самого ведомства, где работает свыше 100 человек. Минэнерго же, по данным Счетной платы, не только тратило деньги на оплату работ, которые должно было выполнять само, но и привлекало к их исполнению (в том числе к разработке отдельных документов) учрежденные иностранцами компании.



«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», — отмечал пять месяцев назад Рохмистров.



Выходит, Правительство, ничуть не стесняясь, подрывает национальную безопасность страны, причем делает это за счет собственных налогоплательщиков. И происходит это не только в ТЭК — западные консультанты буквально обложили наш кабмин, о чем еще с середины 2000-ых вопиют все известные патриотические организации. Собственно, этот факт никем не скрывается, может быть, сейчас хотя бы профессиональная гордость заставит г-на Кудрина заняться этим вопросом и остановить прикорм аффилированных западных структур?





А вот еще одна цитата, на сей раз из официального итогового отчета о деятельности Счетной палаты в 2017 году:



«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, участие которых предусмотрено Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. No 823), Минэкономразвития России к работе не привлекались».



Лаконично и красноречиво — Минэкономразвития, оказывается, существует в полном отрыве от регионов и их бюджетных нужд, при этом щедро привлекая для составления стратегий «уважаемых партнеров». От такой откровенной распродажи государственных функций выигрывают все участники процесса: чиновники продолжают получать солидные оклады, лоббисты имеют несправедливое преимущество, а цепочка посредников богатеет за счет повторного финансирования одних и тех же работ. Ну точнее — почти все. В проигрыше остаются «всего лишь» простые граждане и национальные интересы государства, о которых в Правительстве, как видно, почти не вспоминают.



Общественники справедливо переживают, что объявленная кабмином «цифровизация всея Руси» может обернуться рекордным распилом бюджетных денег. И Кудрина эта тема тоже очень волнует:



«Конечно, мы хотим подвергнуть проверке цифровизацию и в значительной степени использовать цифровой финансовый аудит. Мы будем менять меры и подходы к проверкам, мы также будем исповедовать риск-ориентированный подход», — заявил он Медведеву.



Копать под различные связки ведомственных и частных структур, проводящих под предлогом оцифровки страны свои многоходовочки, можно начинать прямо сейчас. К примеру, вот что пишет известный своими инсайдами Telegram-канал «Незыгарь»:





Так что работы у нового федерального аудитора непочатый край. Расстраивает только то, что вскрытые Счетной палатой нарушители редко получают по заслугам. Команда Голиковой, к примеру, неоднократно демонстрировала факты многомиллионных хищений в фонде «Сколково» Вексельберга-Дворковича , предоставляла сотни материалов для готовых уголовных и административных дел… Однако, согласно тому же итоговому докладу, по делам об административных правонарушениях в 2017 году было привлечено к ответственности 130 должностных и юридических лиц, общая сумма штрафов которых составила всего 23 тыс. рублей. Также возбуждено 35 уголовных дел, и еще по 84 случаям на основании проведенных СП контрольных мероприятий продолжается проверка. В прошлом году аудитору удалось вернуть в бюджет страны лишь 19 млн рублей — т.е. просто песчинку по сравнению с общей суммой растрат и нарушений — 1,9 триллиона рублей. Но теперь здесь бал будет править куда более решительный либерал Кудрин, самолюбие которого давно задето более высокими позициями во власти либерала Медведева. Будем надеяться, что это противостояние послужит на благо России.

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