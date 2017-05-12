/Поглед.инфо/ В Симферопол, в Деня на победата, повече от 45 хиляди души понесоха портрети на своите роднини и близки, които са участвали във Великата отечествена война. В колоната на "Безсмъртния полк" кримските българи гордо преминаха със снимки на тези, които освободиха Родината им от нацистите. Онези, на които те дължат мирното небе над главите си.

В редиците на "Безсмъртния полк" един от първите "премина" и известният партизанин, българин по произход, Иван Гаврилович Генов/на снимката/. Републиканското дружество на депортираните българи в Крим чества своя национален герой.

/рус.ез./

Алла Аман, исполняющая обязанности председателя Общества депортированных болгар Крыма отметила, как много сделал для освобождения крымского полуострова Иван Генов: «Иван Гаврилович прожил достойную жизнь. В силу того, что у знаменитого партизана не осталось родственников, мы почли за честь пронести его портрет в «Бессмертном полку». Мы хотим, чтобы подвиги и заслуги этого человека не ушли в небытие. Хотим, чтобы люди из поколения в поколение передавали свои знания о подвигах знаменитого болгарина. Этот человек сделал все, чтобы отстоять мир на своем родном полуострове и сегодня мы не имеем права забывать о его подвигах перед Родиной»

В 2017 году «Бессмертный полк» прошел во многих городах Болгарии. С каждым годом количество участников, поддерживающих это памятное мероприятие, возрастает. Что не удивительно. Ведь в период с начала сентября 1944 года до окончания войны в боях против немецкой армии и её союзников потери болгарской армии составили 31 910 военнослужащих. 360 солдат и офицеров болгарской армии были награждены советскими орденами, 120 тысяч военнослужащих — медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Три раза Болгарская Народная армия была отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР (при этом, всего за период Великой Отечественной войны было издано 373 благодарственных приказа, и ещё 5 приказов были изданы за войну с Японией). По официальным данным правительства Болгарии, прямые военные расходы Болгарии за период ведения военных действий на стороне стран антигитлеровской коалиции составили 95 млрд левов. Мы обязаны помнить о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир на земле, и делать все для того, чтобы не допустить войны. В результате боевых действий болгарских войск, немецкие войска потеряли 69 тысяч военнослужащих убитыми и пленными, 21 самолёт, 75 танков, 937 орудий и миномётов, 4 тысячи автомобилей и транспортных средств, 71 паровоз и 5769 вагонов, значительное количество вооружения, боеприпасов, снаряжения и военного имущества.

В истории человечества Вторая мировая война стала самой тяжелой, кровопролитной и трагичной. В нее было ввязано 61 государство. Невозможно даже представить цифру - более 50 миллионов человек! Именно столько людей – не только отважных воинов, но и женщин, стариков и детей - погибли в той страшной войне.

О беспримерном героизме и мужестве бойцов и командиров, сражавшихся против фашизма до сих пор ходят легенды.

Жизнь болгарина по происхождению, партизана Ивана Генова, неразрывно связана с Крымом. Здесь он родился и вырос. Уже в годы гражданской войны Генов командовал партизанским отрядом. И приобретенные навыки военного ему очень пригодились. В годы Великой Отечественной Иван Гаврилович стал безупречным лидером для целого соединения партизанских отрядов.

Родился будущий легендарный руководитель движения партизанских отрядов Крыма в селе Ново-Царицыно Нижнегорского района. Сегодня оно носит название Садовое. Семья была довольно бедной. Когда мальчику исполнилось 9 лет, не стало отца. У мамы он был единственным сыном. И он прекрасно понимал, как матери одной тяжело было зарабатывать. Маленький, но уже вполне серьезный мужчина, с ранних лет привык к тяжелому труду. Так закалялся характер. Трудности сформировали в Иване Генове активную жизненную позицию и ответственность перед всем, что происходит вокруг.

Свой родной Крым Генов очень хорошо знал. Отлично ориентировался он как в горах, так и в степи. В мирное время работал здесь чабаном. Мог проникнуть в любую пещеру, лазейку, укрытие, сориентироваться в запутанной паутине мелких троп и дорожек. И прекрасно знал своё партизанское дело. Одной из первостепенных задач Генова было подготовить убежища и склады продовольствия и боеприпасов.

Партизанить приходилось в довольно тяжелых условиях. На автоматы и пулеметы рассчитывать не приходилось. Винтовки и гранаты – главное оружие против врага.

В 1941 – 42 годах партизаны работали также и в помощь осажденному Севастополю. Иван Генов организовал партизанское движение. Было сформировано более 30 партизанских отрядов. В борьбе против фашистов приняли участие тысячи патриотов. Все партизанские отряды комплектовались из жителей горных и лесных деревень. В большей части это были совершенно мирные люди, которые были оторваны от любимой работы, семьи. Целые отряды формировались из молодых девчонок, готовых до конца защищать Родину от врага. Вместе с Иваном в партизанский отряд, взяв с собой лишь самое необходимое, ушла и его жена Надежда. Через Карасубазар (город Белогорск - сейчас) они вместе отправились в лес. «Дома меня ждала готовая к отъезду жена, написал тогда в своем дневнике Иван Гаврилович, - Она положила в наши рюкзаки белье и все самое необходимое для солдата-партизана. Ведь неизвестно, сколько времени придется жить в лесах и горах. Положение усложняется еще и тем, что дело идет к зиме. Нужны теплые вещи, а их в рюкзак много не уложишь. Но вот все готово. Мы в последний раз оглядели свою любовно обставленную квартиру и вышли. В шесть часов вечера, покинув родной Симферополь, поехали в Карасубазар. Отсюда наш путь — в лес».

27 октября 1941 года немцы прорвались в Крым и двинулись на Симферополь, Джанкой, Феодосию и Евпаторию. По данным историков, партизаны убили, ранили и взяли в плен более 33 тысяч фашистских солдат и офицеров, уничтожили и захватили большое количество военной техники. В городах и селах действовало 200 подпольных патриотических организаций и групп, в которых состояло свыше двух тысяч человек. Если бы не партизаны, возможно, героическому Севастополю не удалось бы устоять, утверждают крымские историки.

«В тылу врага партизаны держали фашистов в постоянном страхе и напряжении, - вспоминает Генов спустя несколько десятков лет, - Народные мстители нападали на вражеские гарнизоны, взрывали мосты, пускали под откос эшелоны с живой силой и техникой, разрушали коммуникации, рвали связь. Это нарушало нормальное снабжение войск противника, а главное — целые вражеские части отвлекались от участия в осаде Севастополя.»

Во время войны знаменитый партизанский командир вел дневники, в которых подробно и без прикрас описывал, что на самом деле происходило в период фашистской оккупации в Крыму. Ивану Гавриловичу удалось увековечить память тех страшных лет. И теперь у нас есть возможность понять, какой злостью и ненавистью обрушились фашисты на ни в чем не повинных мирных крымчан. Из дневников Генова мы с ужасом узнаем о тех зверствах, которые творили немецкие захватчики в Крыму.

«Дневник партизана»:

26 декабря 1941 г.

Немецко-фашистские негодяи, озлобленные безуспешной борьбой с Красной Армией под Севастополем и с партизанами в горах и лесах Крыма, всю свою ненависть обрушили на ни в чем не повинных мирных граждан. В Симферополе, Ялте, Феодосии, Карасубазаре и других городах Крыма оккупанты зверски истребили всех евреев, крымчаков и цыган. Теперь они взялись за уничтожение остального населения.

В субботу утром в Айлянму вошел фашистский отряд из 250 солдат и офицеров. Командовал ими майор Вейц. Оцепив деревню со всех сторон, гитлеровцы арестовали 18 женщин и детей, загнали их в речку Малая Карасевка, продержали около часа в ледяной воде на трескучем морозе, а затем расстреляли.

Когда партизаны пришли в Айлянму, убийц там уже не было. Перед глазами открылась ужасная картина: расстрелянные матери лежали в воде в обнимку с детьми. Среди них оказалась тяжело раненная жена председателя Чермалыкского сельсовета Дарья Постронко с мертвой четырехмесячной дочкой на руках. Ее с трудом удалось привести в чувство. Теперь она находится в санитарной землянке Джанкойского отряда. Состояние женщины очень тяжелое.

Дневники партизана Генова – довольно ценный артефакт, утверждают специалисты. По свидетельству историков, до сих пор с отдельными главами невозможно ознакомиться простому обывателю. Они и по сей день засекречены и хранятся в республиканском архиве Крыма. Прошло уже более 70-ти лет, и до сих пор еще неизвестно, когда их предадут публичной огласке.

В 1963 году Иван Гаврилович начал работу над восстановлением своих дневников. В этом ему помогали жена и сестра. В дневниках достаточно подробно Иван Гаврилович описывал, куда закладывал продовольственные базы в горах. Закладку баз проводили в строгой боевой тайне, писал в своих дневниках Иван Гаврилович. К этому делу привлекались самые проверенные люди. И те базы, которые были заложены под его руководством, оказались менее разграбленными.

Плечом к плечу, защищая свою Родину, сражались против фашизма украинцы и русские, грузины и болгары, чеченцы и евреи. Независимо от национальности, каждый делал все возможное за мир во всем мире. Голод, горе, радости и подвиги делили на всех. У войны нет национальной принадлежности — есть одна единственная на всех победа.

Осенью 42-го года основная часть партизан была вывезена на большую землю. Среди них был и Иван Генов. Его эвакуировали сначала в Анапу, затем - в Сочи. С 1943 года и до высылки 1944-го Генов формально числился ответственным за подпольные движения Крыма. Сам же в это время находился на Кавказе. В 1944 году был выслан в Ростов, где занимал должность директора рыбтреста.

Родина достойно оценила деятельность крымского болгарина, партизана Генова высокими наградами. В 1941 году он получил Орден Боевого Красного знамени. Уже по окончанию войны Иван Гаврилович был удостоен Ордена Ленина, а также медали Партизана Великой Отечественной войны. Были в его коллекции юбилейные награды и огромное количество грамот.

Известный крымский болгарин покоится на старинном кладбище, которое находится в Симферополе. Крымские болгары помнят и свято чтят память о человеке, который многое сделал для освобождения Крыма, для партизанского движения. Елена Новицкая каждый год приходит на могилу замечательного отважного партизана и приводит ее в порядок. Иногда ей удается организовать целые акции в память о знаменитом крымском болгарине. «Если мы, болгары, не будем помнить своих знаменитых болгар, - говорит Елена Васильевна, - тогда кто же? Это человек, отстоявший наше будущее, которому мы сегодня благодарны за свое светлое настоящее»

В Крыму в селе Садовое Нижнегорского района есть музей Ивана Генова, в котором хранятся его личные вещи, подлинники дневников партизана.

Елена Новицкая работает экскурсоводом, и утверждает, что туристический маршрут, из которого можно узнать о жизни и судьбе Ивана Гавриловича Генова, довольно популярен среди туристов.

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