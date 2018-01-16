/Поглед.инфо/ "За Русия новият мандат на Путин означава продължение на живота. Кой друг може да управлява този терариум от единомишленици, представляващи руския елит на тази [огромна] територия?" Така, полу на шега, известният икономист и политолог Михаил Делягин - директор на организацията с нестопанска цел "Институт по проблемите на глобализацията", оправдава поредния мандат на сегашния президент на страната.

Така че, дори да има опит за преврат, най-вероятно това ще е провал. Но бедата е, че реакцията на този провал няма да доведе до стимулиране на развитието, а обратното, по-скоро блокирането му не само от либералните социално-икономически политики и задушаване на страната от изкуствено създадения недостиг на пари, но и чрез административно затягане на гайките, безсмислено укрепването на дисциплина в името на самата дисциплина, без да се стигне до някакви съдържателни резултати. Няма да пипнат и офшорната аристокрация, защото е умна: тя няма да излезе сама на улиците, ще пусне децата да протестират, както Навалний направи през пролетта...

(рус.ез.)

Михаил Делягин: Предвыборная кампания президента станет попыткой госпереворота

«Для России новый срок Путина – это продолжение жизни. Кто еще сегодня может управлять данным террариумом единомышленников в виде российской элиты и данной территорией?» – так, полушутя, «оправдал» очередной срок действующего президента страны известный экономист и политолог, директор некоммерческой организации «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин.

Така че, ще има опит за преврат, въпреки че най-вероятно е провал. Но проблемът е, че реакцията на това няма да доведе до стимулиране на развитието, а по-скоро да се блокира не само от либералните социално-икономически политики и задушават изкуствено създаден недостиг на пари в страната, но и в рамките на административното затягане на винтовете, безсмислено укрепването на дисциплина в името на самата дисциплина, а не някакви смислени резултати. И офшорни аристокрация не бъде докоснат, защото тя е умна: тя няма да отиде по улиците, ще пускам на децата най-рано през пролетта на групово доказана.

– Какие политические итоги года вы выделяете?

– У нас вновь окостенела и оформилась власть офшорной аристократии. Если после крымской весны можно было говорить, что есть поддерживаемый властями и при этом искренний патриотизм, что государство признает любовь граждан к Родине, пусть даже нетрадиционную и пугающую, как в истории с «Матильдой», что правящая тусовка уважает желание людей жить здесь и связать будущее своих детей именно с Россией, что политическая элита поддерживает воссоединение с Крымом на деле, а не только на словах... Боюсь, что связанные с этим надежды умерли. История с Олимпиадой показала очень четко: нами правит точно та же самая офшорная аристократия, что и во времена Бориса Николаевича Ельцина.

– То есть она, по сути, выбросила белый флаг перед МОКом? Вы это хотите сказать?

– Да, это политическая капитуляция, и не перед МОКом, а перед Западом. Вот только Запад находится сейчас в таком состоянии, что пленных не берет – они ему не нужны. Была очень хорошая статья Александра Халдея о том, что президент Владимир Путин в этой ситуации скорее всего не принимал решения. Потому что если бы он не пустил спортсменов на Олимпиаду, то они плюнули бы и поехали сами. И это была бы демонстрация полного бессилия власти. Поэтому он просто сказал: дескать, ребята, хотите продать Родину – пожалуйста, это ваше решение, и вам за это ничего не будет. И это демонстрация того, что у нас офшорная аристократия взяла политический реванш. Неокончательно, потому что Крым отдать невозможно даже ей, но вот что будет в 2018 году с Донбассом, непонятно. Язык у товарища Стрелкова в связи с событиями 3,5-летней давности развязался не просто так. Это человек, который дуновение ветерка чувствует очень сильно. Не всегда правильно, но чувствует.

Еще три месяца назад я говорил, что наше государство, решив реагировать на враждебность Запада, во внешней политике становится нормальным, а вся проблема – это либералы, которые продолжают рулить социально-экономической политикой. А сейчас видно: это уже не проблема, это снова содержание государственной власти. И с такой властью мы входим в выборный сезон, который, боюсь, будет сезоном попытки госпереворота.

– Все-таки будет такая попытка, считаете?

– Демонстрация слабости – приглашение к агрессии. В криминологии есть такое понятие, как виктимное поведение – поведение жертвы. Девушка может спокойно стоять в мини-юбке в вагоне с совершенно отмороженными мужиками и не сталкиваться ни с какими затруднениями, но стоит ей испугаться – все, дело швах. И дело не в мини-юбке – дело в том, как человек себя ведет, как он себя ощущает. То же и с российской бюрократией: она показывает, что в принципе не будет давать сдачи. В первый раз это было с законом о «списке Магнитского». Решающий – когда отобрали здание генконсульства в Сан-Франциско. Там была возможна масса самых разных ответов, вплоть до высылки новой порции американских дипломатов, но уже с поименным их указанием и сохранением только занятых выдачей виз – и так до тех пор, пока американцы не усвоили бы урок. Но нет, ничего подобного, мы не стали давать сдачи! Поэтому мы получили продолжение агрессии – пока по спортивной линии.

Я боюсь, что на Украине сегодняшняя свара между Порошенко и Саакашвили (а Саакашвили просто наемный менеджер, за ним стоят Тимошенко, Аваков и, главное, давно ставший прямым американским агентом Наливайченко) – это свара за то, кто будет воевать на Донбассе. Потому что Порошенко это совершенно неинтересно: он повоевал, ему не понравилось. Он вор, которого назначили бандитом. Значит, для организации войны киевским гауляйтером надо назначить бандита. И американцы сказали: разбирайтесь сами, кто им будет, но победителю придется сделать вот это.

И под выборы, или, если нам повезет, то под чемпионат мира по футболу, но скорее под выборы, – боюсь, там будет, мягко выражаясь, очень сильное обострение, а то и хуже – настоящая война. Причем украинские нацисты, приведенные американцами к власти на Украине, на самом деле воевать будут с нами, а не с Донбассом. Если российская офшорная аристократия сдаст Донбасс, война просто перейдет на нашу территорию, как уже начиналось летом 2014 года, только и всего. Не сразу, но перейдет.

Помимо всех этих внешних обострений мы получим внутренний протест. Народ-то уже негодует люто, причем негодует и в госаппарате, и в промышленности, и в бизнесе. Мне прислали скан с сайта рекрутингового агентства, которое занимается поиском работников: в Челябинской области в ракетном центре имени Макеева ищут инженеров-конструкторов на зарплату 10-12 тысяч рублей.

Теперь понятно, почему ракеты падают (не их, правда), но ситуация-то, похоже, общая. Причем оборонный комплекс буквально заливается деньгами, но они, видимо, не доходят до людей. То ли «распиливаются» на всех уровнях, в том числе через завышение цен, то ли уходят в зарплаты и премии, которые начальники выписывают сами себе. И такая ситуация отнюдь не только в оборонке. Даже в некоторых спецслужбах пару лет сокращали зарплату. Под выборы должны повысить, но эти сокращения никто не забудет.

Так что попытка госпереворота будет, хотя, скорее всего, и провальная. Но беда в том, что реакция на нее приведет не к стимулированию развития, а, наоборот, к его блокированию уже не только через либеральную социально-экономическую политику и удушение страны искусственно созданным денежным голодом, но и через административное завинчивание гаек, бессмысленное укрепление дисциплины ради самой дисциплины, а не каких-то содержательных результатов. А офшорную аристократию не тронут, потому что она умная: сама на улицы не пойдет, она будет туда детей выпихивать, как Навальный еще весной продемонстрировал.

Главный политический и экономический итог 2017 года, по-моему, – беспросветность. Я не вижу признаков реального улучшения, не вижу его механизмов и причин, по которым государство может приложить для этого улучшения усилия. Сейчас идет замечательная волна: вот нам президент что-то пообещает! Но, простите, «майские указы» президента открыто, публично и цинично саботируются пять с половиной лет, а реакции с его стороны ноль. Я не понимаю почему. Но что может пообещать человек, обещания которого, даже закрепленные в законодательном акте (а указ у нас по статусу приравнен к закону), игнорируются пять с половиной лет? Что и кому можно пообещать в этой ситуации?

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