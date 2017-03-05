/Поглед.инфо/ След година в Русия предстоят президентски избори, чиито победител предварително е известен. Това ще бъдат последните избори, в които Путин ще вземе участие. Това не означава обаче, че той ще се пенсионира през 2024 г. Отсъствието на интрига за президентските избори вълнува само тези, които печелят пари от изборите, както и последователите на сектата "Русия без Путин".

Днес, измежду различните кандидати няма проблем относно избора на президент; налице е референдум на доверие към Путин. Но в такава огромна и сложна страна като Русия, не може да има истинска борба за върховната власт: ако се случи, тя веднага се превръща в смут, водещ до гражданска война или разпад на държавността. И това е така, не защото Русия не е "дорасла за демокрация" или защото "управляващият елит не иска да предаде властта"; просто, така нареченият модел на "изборна демокрация с пазарна икономика" работи само в страните на западния свят, където реалните лостове на властта надеждно се намират в ръцете на финансово-политическия елит, а борбата между политиците и партиите е нужна само за корекция на това или онова политическо направление.

В Русия, висшата власт исторически не произтича от елита, нито от марионетките на олигарсите и регионалните барони, а е въплъщение на принципа на единоначалието, самодържавието, на вертикалата на властта; тоест, висшата власт се опира на народното доверие и ограничава властта и произвола на елита. Такова устройство може да се нарече монархически принцип – но по-важното е, че то отговаря на националния характер и националните интереси.

(рус.ез.)

Петр Акопов: Работа Путина на Россию не закончится в 2024 году

Пять лет назад, как и ожидалось, президентом был избран Владимир Путин. Через год состоятся следующие президентские выборы – победитель также заранее известен. Это будут последние выборы президента, в которых примет участие Путин – что, впрочем, не означает, что он уйдет на пенсию в 2024 году. Отсутствие интриги на президентских выборах волнует только тех, кто зарабатывает на выборах деньги – ну и, конечно, адептов секты «Россия без Путина». Безальтернативность Путина не является его заслугой ни в положительном, ни в отрицательном значении этого слова – она лишь следствие наведения порядка в России, производная от того, что страна вернулась на собственный путь. Да, в России сейчас нет проблемы выбора между разными кандидатами в президенты – есть референдум о доверии Владимиру Путину. Но в такой огромной и сложной стране, как наша, и не может быть настоящей борьбы за высшую власть – она моментально превращается в смуту, приводящую к гражданской войне или распаду государства. И это не потому, что Россия «не доросла до демократии» или «правящая элита не хочет отдавать власть» – просто так называемая модель «выборная демократия при рыночной экономике» работает только в странах западного мира, где реальные рычаги власти надежно находятся в руках финансово-политической элиты, а борьба между политиками и партиями нужна лишь для коррекции тех или иных направлений политики. В России же исторически высшая власть является не производной от элит, не марионеткой олигархов и региональных баронов, а воплощением принципа единоначалия, самодержавия, вертикали власти – опирающегося на народное доверие и ограничивающего власть и самоуправство элиты. Это можно назвать монархическим принципом – но важнее то, что подобное устройство власти отвечает и национальному характеру, и национальным интересам.

Таким образом, глава государства у нас перестает быть таковым в трех случаях – в тот момент, когда он теряет народное доверие, в результате верхушечного переворота или смерти.

Последний случай смены власти в результате смерти руководителя был у нас в 1985 году – тогда Константина Черненко сменил Михаил Горбачев. А вот уже его отстранение стало следствием второго варианта, верхушечного переворота – пускай и наступившего вследствие полной потери самим Горбачевым доверия народа. Для устранения Горбачева просто ликвидировали страну – Ельцин распустил СССР, пусть ослабленное и переживавшее глубочайший кризис, но единое государство. Последняя смена власти, в 2000 году, по большому счету относится к первому случаю – Ельцин потерял доверие еще в начале 90-х и мог потерять власть еще в 1993-м, когда был отстранен от нее Верховным советом. Однако, выйдя победителем из противостояния осени 1993-го, он усилиями элиты был переизбран президентом в 1996-м. После чего уже серьезно больной Ельцин окончательно превратился в марионетку своего окружения и олигархов – однако в 1999-м он сумел выбрать преемником того, кто в наименьшей степени зависел от олигархических элит. И в результате Путин стал президентом, опираясь и на аванс народного доверия, и на поддержку тогдашней власти.

17 лет Путин руководит страной и в качестве президента, и в качестве премьера – и ни у кого не возникало сомнений в том, что именно он является первым лицом. В 2011–2012 годах его пытались сбросить с помощью «оранжевой революции» – неудачной попытки части элит изменить направление движения страны. Путин, имевший поддержку большинства населения, выстоял – а после марта 2014 года его авторитет стал непререкаемым. Это не значит, что с Путиным все во всем согласны – левые считают неправильной его экономическую политику, либеральные элиты не согласны с его жесткой политикой отстаивания национальных интересов России и русского мира. Но даже самые большие его ненавистники понимают, что его популярность в народе такова, что нет никаких шансов победить его ни в честной, ни в нечестной борьбе. Но что это значит для самого Путина?

Огромную, нечеловеческую ответственность – за страну, которую он всеми силами пытается поставить на стабильный путь развития. Путин лишен мании величия и достаточно самокритичен – и он ни в коей мере не переоценивает свой вклад в укрепление России. Огромный масштаб различных проблем – как системных, так и временных – стоящих перед страной, он видит не хуже, а лучше самых жестких его критиков. Но, в отличие от них, он не может «экспериментировать» – потому что выполняет одновременно две функции: с одной стороны – гаранта стабильности (не застоя, а именно устойчивости) страны, а с другой – модернизатора и реформатора.

Первое – совершенно неблагодарное, но крайне важное занятие, которое сограждане начинают ценить только тогда, когда видят, к какой катастрофе приводят общественные или политические потрясения. Кроме того, Путин как «стабилизатор» ненавистен тем, кто хочет взять реванш, вернуть всю полноту власти в руки «правящей элиты» – проигравшим и ориентированным на Запад олигархам.

Вторая функция Путина, модернизация, упирается в проблему обновления элиты – собственно говоря, это и является одновременно и главным средством, и одной из важнейших целей путинской политики. Без нового служивого сословия страна не выйдет к новой модели управления – сочетающей жесткую и честную вертикаль власти с сильным и полноценным местным самоуправлением. То есть Путин должен одновременно и принудить элиту не воровать, и приучить ее слушать и слышать людей. Понятно, что эта задача не под силу никакому президенту – достижение этой цели возможно только через давление сверху и снизу, то есть через совместные усилия высшей власти и большей части общества.

Проблема в том, что в постсоветский период мы оказались в ситуации полной смены социально-экономической формации, развала государства и смены правящего сословия. Вместо советских «красных директоров» и партийных чиновников пришло племя спекулянтов и беспринципных проходимцев – которое менее чем за десять лет довело даже оставшийся обрубок страны в виде РФ до состояния полураспада. Вытеснение этой нуворишеско-дилетантской «элиты» с верхних этажей власти произошло в нулевые годы – а в десятые годы идет формирование новой атмосферы уже для всей вертикали власти, причем как для оставшихся в строю и перестроившихся управленцев, так и для новых, только поступающих на госслужбу кадров.

Процесс медленный и сложный, вызывающий массу нареканий и сбоев – но неуклонно проводимый в жизнь. Когда-нибудь его назовут путинским призывом – не в том смысле, который вкладывали в эти слова в начале нулевых, когда президент вынужден был выдвигать на высокие посты тех, с кем он работал в ФСБ и питерской мэрии, а как обозначение новой управленческой прослойки, как результат кадровой политики Кремля. Среди важнейших задач президента как главы государства все большее место занимает внешняя политика – хотя граница между внутренней и внешней на самом деле достаточно условна. И это видно везде – и в борьбе за Донбасс и Украину, и в операции в Сирии, и в перевооружении армии. Как разделить защиту русского мира и заботу о национальной безопасности, о геополитических интересах? Как разграничить цели возрождения оборонно-промышленного комплекса: вот тут оно нужно для стимулирования экономического роста, а тут – для создания нового оружия, гарантирующего наш суверенитет? Чем борьба с террористической и экстремистской угрозой внутри страны важнее борьбы с ней же в Сирии?

Сопряжение всех этих вопросов и проблем в голове и сердце одного человека и называется опытом руководителя. Стратегическое видение дается не как дар свыше, но и как следствие опыта и накопленных знаний – что является важным подспорьем в деятельности любого руководителя. Работа Путина на Россию не закончится в 2024-м – какую бы роль он ни избрал для себя после окончания своего последнего срока работы в качестве президента России.

Может быть, к этому времени интеграция стран в Евразийском союзе дойдет до такой стадии, что пора будет переходить к введению поста президента ЕС, может быть, Путин просто останется лидером Народного фронта, преобразованного к тому времени в многопартийное объединение, суперпартию. Или же будет найдена какая-то иная форма участия Путина в управлении страной – но понятно, что он будет служить стране до конца его жизни. Меняя ее, укрепляя и развивая, преобразуя в соответствии с теми представлениями о справедливости, которые исповедует русский народ. Передавая власть и опыт тому, кто делами докажет и ему, и большинству народа, что он достоин быть новым президентом, новым руководителем государства.