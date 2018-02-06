/Поглед.инфо/ Великобритания може да започне да губи статута си на „убежище за богатите“, ако започне да следва политиката, предвиждаща проверка на източниците на средствата за покупка на активи. За това заяви в събота вечерта в Лондон упълномощеният при президента на РФ по защита правата на предприемачите, лидерът на Партията на ръста Борис Титов.

Коментирайки по молба на ТАСС обявената от властите на Великобритания борба с притежателите на нелегално получените британски активи, бизнес – омбудсманът отбеляза, че „такъв факт на отношение към резидентите на страната – не е много добър сигнал“. „Това говори, че политическото ръководство на Англия започва да играе съвсем друга политика, започва да се бори с богатите хора, тоест ще губи именно този статус – на убежище за богатите“ - заяви той.

По думите на Титов, „Великобритания много десетилетия живя за сметка на това, че даваше данъчно и гражданско убежище на голям брой богати хора, Лондон в много отношения се развиваше толкова бързо и динамично, защото тук пристигнаха доста много хора от Русия, от Китай, от арабските страни“.

„Във Великобритания - напомни руският правозащитник, вие никога не бяхте длъжен да декларирате доходите си, които сте получили зад границите на Обединеното Кралство. Вие можехте да донесете колкото искате пари, ако нямате британско поданство и не сте данъчен резидент. Но данъци вие плащате само върху тези пари, които сте спечелили във Великобритания“. И ако британските власти сега започнат да проверяват източниците на средствата за покупка на активи в кралството, то, както отбеляза Титов, „това значи, че те започват да променят кардинално своето законодателство“.

Руският омбудсман напомни, че много руснаци са оседнали в Лондон още през 1990-те години и още тогава са започнали да се снабдяват там с недвижима собственост. Като пример Титов привежда фрагмент от своята собствена биография, когато самият той е живял в британската столица в течение на осем години (от 1989 до 1997 година). „И аз започнах тук кариерата си през 1989 г., ако те сега дойдеха и попитаха как купих първия си апартамент в крайните квартали на Лондон, какво бих им казал? Разбира се, че вече не помня как мога да потвърдя всичко това на хартия“ - отбеляза бизнес – омбудсмана.

(рус.ез.)

Возвращение на родину

По словам Титова, некоторые предприниматели, скрывающиеся в Великобритании от российского правосудия и чьи дела возможно подвергнуть пересмотру, изъявили желание вернуться на родину. Список с их именами, отметил бизнес-омбудсмен, передан президенту РФ Владимиру Путину.

"Он [список] находится у президента", - рассказал Титов, который еще ранее заявлял о том, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Титов не стал сообщать фамилии бизнесменов, находящихся в этом перечне, но дал понять, что их там более десятка. Он также добавил, что "пока список окончательно не сформирован, потому что продолжают поступать обращения".

По словам правозащитника, дела фигурантов списка очень похожи: все они "успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения". Далее обычно против них заводится уголовное дело, затем оно приостанавливается и обвиняемых объявляют в розыск. "Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть", - заметил Титов.

Он также сообщил о том, что в шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании, открылись пункты по приему таких обращений и оказанию содействия тем предпринимателям, которые желают уладить свои отношения с Россией. "Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним", - сказал Титов. Он также пояснил, что такой пункт - "это не здание офиса, это просто человек, который на общественных началах начинает нам помогать".

По утверждению омбудсмена, первый шаг на пути разрешения проблемы состоит в том, чтобы информировать о ней российские власти. "Мы надеемся, что некоторые дела просто закроют, они будут изъяты из розыска", - заметил Титов, добавив при этом, что все же для урегулирования части дел необходимо будет найти чисто юридический путь разрешения проблемы. "Сейчас мы чувствуем, что на Кипре может состояться решение вопроса: человек, который сейчас там находится, может быть, вернется", - сообщил он в качестве примера решения вопроса в результате не политического, а правового решения. "Мы считаем, что должны быть закрыты прежде всего юридические дела", - подчеркнул омбудсмен.

Если в рамках юридического процесса встанет вопрос о компенсации нанесенного ущерба, по многим статьям право на такой инструмент разрешения ситуации предусматривается, указал Титов.

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