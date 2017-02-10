/Поглед.инфо/ Четири свещени обожания се таят в душата на руския човек. Православната вяра - упование в райското блаженство и безсмъртието. Чудната руска природа - с нейния сняг и есенни листа, божествени гори и поляни. Безподобната руска словестност - могъщият руски език, с който, в продължение на хиляди години, руският човек черпи от миросданието своите най-големи преживявания и чувства, сътворили руския народ благословен и непобедим. И също държавата, която възниква и търпи упадък и отново се изправя от пепелта, давайки на народа историческото му съществуване, движението на руското време, опазвайки народа от гибел. Всички тези четири чувства са неразделни, преплетени, скрити са едно в друго.

Държавата - това са не само полиция и данъчни служби, военни окръжия, сурови владетели и бързо съдопроизводство. Държавата – това е храмът „Василий Блажени”, в който архитектите, изпълнявайки волята на царя, са въплътили религиозната мечта за рая небесен. Това е красотата и пълнотата на родната земя, очертана от граници, достигащи до три океана, планински вериги и пустини. Тези граници се охраняват от държавата, с цената на изключителни жертви и непомерни усилия. Държавата – това са великите трактати за нейната съдба, като "Слово за Игоровия полк", "Война и мир" на Толстой, "Тихият Дон" на Шолохов.

Старикът Филотей, създал теорията "Москва - Третият Рим", убеждава великия княз, че неговата задача не е в трупане на богатство, а в разширяване на княжеството, в съхраняване на божественото православие... Сигурно това си е мислил московският княз Иван Калита, когато, напускайки земния си живот, завещава на своите потомци създадената от него държава, произнасяйки тайнствена и велика фраза: "Да не зaгасне свещта?"

(рус.ез.)

«Чтобы свеча не погасла»

Русская власть, опираясь на законы, на государственную традицию, тем не менее питается из небесных колодцев

Четыре священных обожания таятся в душе русского человека. Православная вера — упование на райское блаженство и бессмертие. Дивная русская природа — с её снегами и листопадами, божественными лесами и цветущими лугами. Бесподобная русская словесность — могучий русский язык, с помощью которого русский человек тысячелетиями вычерпывает из мироздания великие переживания и чувства, сотворившие русский народ благословенным и непобедимым. И ещё — государство, которое возникало и падало, и вновь возникало, обеспечивало народу его историческое существование, движение русского времени, сберегая народ от погибели. Все эти четыре чувства нераздельны, переплетены, таятся одно в другом.

Государство — это не только полиция или налоговые службы, призывные пункты военкоматов, суровые правители и быстрые на расправу суды. Государство — это Храм Василия Блаженного, в котором архитекторы, повинуясь воле царя, воплотили религиозную мечту о рае небесном. Это — вся красота и полнота родной земли, очерченной границами, пробегающими по кромкам трёх океанов, по горным хребтам и пустыням. Эти границы сберегались государством ценой жертв и непомерных усилий. Государство — это и великие трактаты о его судьбе, такие, как "Слово о полку Игореве", "Война и мир" Толстого, "Тихий Дон" Шолохова. Государство Российское отразилось в этих великолепных зеркалах, и сами эти зеркала поставлены перед лицом государства.

Сегодня всё слышнее ропот людей на своё государство. Жить труднее и труднее, бедность подступает к порогам, лютуют неправедные чиновники, воруют стяжатели, богатеют богачи и нищают нищие. В этом упрекают и винят государство. Множество видимых и невидимых подстрекателей смущают народ: "Спасайся от своего государства! Беги от него, куда глаза глядят! Или пинай его, разрушай, добивайся его падения". Но люди, слушая подстрекателей, знают, что русский народ дважды в недавнее время терял своё государство, поддаваясь лукавым увещевателям. И потери эти были чудовищными. Государство исчезало, а вместе с ним исчезал народ. Пропадали великие труды и победы. Миллионами исчезали и гибли люди. Лишённая государства страна опускалась на дно, становилась добычей чужаков. И сегодняшний люд не забыл этих страшных уроков. Как бы он ни роптал, как бы ни корил своё государство, он останавливается у той черты, за которую толкает злая воля, мечтающая о разрушении его родины.

У великого государства были великие заботы. Оно отбивало врагов, увеличивало территории, собирало налоги, строило дороги, чеканило монеты, возводило крепости, осваивало неудобья, посылало своих подданных к океанам и в пески Туркестана. Но, помимо этих земных непочатых трудов, у государства Российского была иная, высшая, мистическая задача, на которую государству указывали величайшие русские мыслители и пророки. В глубокой древности этими пророками были русские сказочники, создавшие волшебные сказки о молодильных яблоках, спасающих человека от старости и смерти, о Иване-царевиче и сером волке, сказки, где попиралось зло и воздвигалось царство божественной справедливости и любви. Старец Филофей, создавший свою теорию "Москва — третий Рим", убеждал великого князя в том, что его задача — не в стяжании богатств, не в расширении княжества, а в сбережении божественного православия, в заветах добра, справедливости и чудесных щедрот, которые уготованы человеку при вступлении в Царствие Небесное.

Большевики, создавая красное государство, возвестив справедливость как его важнейший принцип, добивались справедливости не только университетами и гигантскими заводами, но и расстрельными рвами. Но среди творимой несправедливости и насилия, Советы совершили величайшее в мире справедливое деяние — повергли фашизм и загнали в преисподнюю абсолютное чёрное зло. Одержали священную победу, в которой рай одолел ад. Задачей государства Российского во все века, при всех уложениях и режимах было сбережение той восхитительной мечты, ради которой, быть может, и было создано земное человечество — мечты об абсолютном добре, абсолютной красоте и бессмертии. В 1991 году, когда сломалась красная эра и был остановлен русский реактор, народ потерял всю свою энергию, забыл свою мечту, перестал смотреть в небо, наполнился унынием и смутой. Путин вновь запустил остановленный русский реактор. Осторожно, без перегрева изношенных элементов, стал создавать государство. Сберёг Россию от распада, который продолжался после краха Советского Союза. Остановил кавказские войны. Через музыку гимна и красное знамя Победы соединил две эпохи. Стал возводить алтари и оборонные заводы, в результате чего Россия получила современные самолёты, ракеты и танки, сберегающие её земные границы, и множество алтарей и дивных обителей, в которых молитвенники своими молитвами окружают Россию непроницаемым для зла покровом.

А потом был Крым, спасённый от истребления Донбасс, победная операция в Сирии.

Но постепенно запущенный русский реактор стал остывать. Его покидали энергии. И казалось, в сознании народа начинает тускнеть заповедная, завещанная предками мечта. Но эта остановка временна. Путин, как опытный диспетчер, управляющий этим реактором, не даст ему остыть. Мы видим, как он неуклонно использует свой огромный государственный опыт, управляет этой огромной мегамашиной имя которой — государство Российское. Мы говорим, что это новое государство Российское создал Путин. Что он совершил деяния, восстановившие образ новой страны. Но, быть может, оно, государство Российское, берущее свою основу не только на земле, но и на небесах, где оно было когда-то задумано, может быть, это оно, государство Российское, управляет Путиным, управляет каждым из нас, управляет великим народом — носителем великой мечты. Оно, государство, не сгинет. У него есть свои защитники и свои проповедники, есть свои великие трудники и свои великие сказочники, они говорят об этой великой сказке, которая и есть то ожидаемое миром новое слово жизни, в котором измученные народы и сбитые с толку континенты обретут, наконец, смысл своего пребывания на земле.

Никто не знает, пойдёт ли Путин на свой четвёртый президентский срок, это ведомо ему одному. Но это ведомо и государству Российскому. Оно, государство, не отпустит его. Оно побудит его нести государственное бремя, довести до конца преобразования, осуществить заповедную русскую мечту — добиться вселенской русской Победы.

В одном из своих посланий Федеральному Собранию Путин сказал, что вместе с Крымом в Россию вернулся сакральный центр русской власти. Государство Российское сакрально. Русская власть, опираясь на конституцию, на законы, на государственную традицию, тем не менее питается из небесных колодцев. Оно священно. И вы убедитесь в этом, плача и молясь над "Словом о полку Игореве", над описанием Бородинского боя у Льва Толстого, над "Тихим Доном" Шолохова, когда в очередной раз решалась судьба государства Российского. И не об этом ли думал, покидая земную жизнь, московский князь Иван Калита, когда завещал своим потомкам созданное им государство, произнеся свою таинственную и великую фразу "Чтобы свеча не погасла"?