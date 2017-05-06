/Поглед.инфо/ За да окажат натиск върху Северна Корея, американски конгресмени предлагат САЩ "да поемат контрола" върху пристанищата по целия свят, включително Владивосток и Находка! Подобна идея е чудовищна, провокативна и в случай че бъде одобрена от Сената и президента Доналд Тръмп, не означава нищо друго освен война.

„Здравият разум не може да побере наглостта на подобен силов сценарий; това означава обявяване на война”, коментира Константин Косачев, ръководител на Комитета по международни въпроси при Съвета на федерацията.

(рус.ез.)

Планы США контролировать порты Приморья сочли чудачеством

Идея американских конгрессменов в целях давления на КНДР «взять на контроль» порты по всему миру, в том числе Владивосток и Находку, – нелепа, провокационна и в случае реализации означает войну. Но даже если странное предложение будет одобрено сенатом и Трампом, силовой сценарий явно фантастичен. А иные способы контроля судоходства между Дальним Востоком и КНДР вряд ли будут чувствительны для России.

«Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове... он означает объявление войны», – заметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Так в комментарии агентству РИА «Новости» он оценил законопроект, который сейчас рассматривается в Конгрессе США. Документ в том числе предусматривает «взятие на особый контроль» портов российского Дальнего Востока как часть новых американских санкций против КНДР.

Поправки к закону о санкциях были накануне приняты палатой представителей Конгресса. Законопроект расширяет выданные в прошлом году полномочия президента США по введению санкций против «лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР». Президент Соединенных Штатов должен в течение пяти лет предоставлять в Конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР.

В законопроекте упомянуты и конкретные порты – российские Владивосток, Находка и Ванино, а также порты в Китае, Иране и Сирии (в том числе Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, и Латакия, близ которой располагается база ВКС Хмеймим).

Для вступления в силу поправки должны быть утверждены сенатом и подписаны Дональдом Трампом. «Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован», – отмечает Константин Косачев. Он пояснил: реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. А это, как цитировалось выше, означает объявление войны.

Объем российско-северокорейского оборота крайне мал

Как пояснил инициатор законопроекта, глава комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Эдвард Райс, мера направлена против торговых партнеров Северной Кореи.

Основным торговым партнером КНДР был и остается Китай, на долю которого приходится около 90% северокорейского внешнеторгового оборота. Доля России невысока (2% во внешнеторговом обороте КНДР). А по данным Федеральной таможенной службы, доля Северной Кореи в импорте России в четвертом квартале 2016 года составила всего 0,0053%, по доле в российском импорте КНДР занимала на тот момент 111-е место. Совместные бизнес-проекты по понятным причинам довольно редки. В 2014 году в портовом городе Раджин на северо-востоке КНДР был открыт российско-северокорейский терминал для перегрузки угля, железной руды, леса и сельхозпродукции. Сообщалось, что в его строительство российская сторона вложила около 9,5 млрд рублей. Но и этот проект обсуждался в большей степени в связи с перевозкой грузов не морем, а через железнодорожный пограничный переход Хасан (Россия) – Туманган (Северная Корея).

«Масштаб судоходства между Дальним Востоком и КНДР не очень большой, если сравнивать перевозки с Японией, Южной Кореей и другими странами региона», – пояснил газете ВЗГЛЯД президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский. «Это не те перевозки, о которых можно было бы говорить или о которых можно было бы сожалеть, если бы санкции нам это запретили», – указал собеседник.

Добавим, что Пхеньян периодически вводит запреты на судоходство в прилегающих к берегам КНДР районах Желтого и Японского морей. Это, в частности, связывают с северокорейскими ракетными испытаниями. Запреты также не способствует привлекательности налаживания морских путей в Северную Корею.

На Дальнем Востоке санкций не опасаются

Владимир Баранов, гендиректор владивостокской компании «Инвестстройтрест», которая вскоре намерена запустить грузопассажирский паром между Раджином и Владивостоком, скептически оценил инициативу американцев по «контролю портов». «Мы будем перевозить то, что нам надо перевозить... Физически США никак не смогут контролировать российские порты – это нужно прийти к начальнику порта, запросить документы. Этого, конечно, не будет», – заявил Баранов агентству РИА «Новости». Можно ожидать «вбросов о найденном где-то грузе», но в целом «это блеф со стороны США», заверил Баранов.

«Я сомневаюсь, что нас что-то вынудит, но даже если что-то и могло бы вынудить от чего-то отказаться, санкции нам большого ущерба однозначно не принесут», – отмечает президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский.

«Если существуют какие-либо экономические связи между Россией и КНДР и они опосредованы перевозками морским транспортом, то это будет выполняться и никакие угрозы не повредят выполнению этих договоренностей», – заметил собеседник.

Кроме того, как напоминают эксперты, американские санкции – не указ для остального мира.

Правовой нонсенс

Для Азиатско-Тихоокеанского региона действует Токийский меморандум (подписанный и Россией), который регулирует порядок задержания морских судов и их инспекции, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Действия какой-либо отдельной страны, как бы высоко она себя ни ставила, будут в нарушение международного морского права, всех норм и даже приличий», – отметил собеседник.

Только ООН может ввести какие-то общеобязательные ограничения, санкции – и резолюции ООН в отношении Северной Кореи «российских портов никаким боком не касаются», подчеркнул Ненашев. «Наша страна соблюдает все резолюции по северокорейскому вопросу, как на морской, так и на наземной части», – указал собеседник.

Заявления США – это «пример хамского чудачества некоторых деятелей в Конгрессе и других частях политического класса США», отметил собеседник, добавив, что идет поиск каналов давления на Россию. «В российских морских кругах это вызывает лишь недоумение», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что американцы с таким же настроем могут запретить что-либо на Луне или выходить пингвинам в Антарктиде в море.

Предложения установить контроль за российскими портами – это «очередная попытка воинственной части политического класса США надавить на Россию через северокорейский вопрос», отмечает Ненашев. Но, подчеркивает он, эта попытка выглядит скорее как неумелый пропагандистский трюк, который при этом «провоцирует напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в целом во взаимоотношениях России и США».

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