/Поглед.инфо/ RAND наскоро публикува документ, наречен „Русия е твърде голяма и небалансирана. Оценка на въздействието на вариантите на разходите” (Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options). Това изследване е колективно усилие на опитни дипломати – на бившия помощник-държавен секретар по европейските въпроси и посланик на САЩ в ЕС Джеймс Добинс, професорът от Института „Брукингс”, Американския институт по отбрана, Университета за национална отбрана и служител на военното разузнаване Рафаел Коен, както и седем други изследователи на RAND, специализирали се в международните отношения, военната индустрия, разузнаването, политическите и техническите науки.

Изследването е практическа препоръка - как САЩ да използват уязвимостта и слабостите на Русия, за да ограничат още повече политическите и икономическите ѝ възможности.

В същото време, това е един вид „резюме” на по-обширна монография с повече от 300 страници, наречена „Разширяването на Русия. Конкуренция от благоприятни позиции” (Extending Russia. Competing from Advantageous Ground) от същите автори.

Какво предлагат влиятелните политически анализатори?

Целият им спектър от действия е разделен на четири части - икономически, геополитически, идеологически, информационни и военни мерки. Може да се види, че експертите са подходили към разработването на такава стратегия рационално, измервайки евентуалните разходи за САЩ.

Икономическият блок представлява четири варианта, с които Русия вече се е сблъскала пряко през предходните години. Това е увеличаване на производството и износа на енергия от Съединените щати, което може да повлияе на световните цени и съответно да намали печалбите на Русия. Втората е засилването на санкциите, където участието на други страни в този процес е важно. Следва помощ за Европа при намирането на нови доставчици на газ, включително доставки на ВПГ. И накрая, подкрепа за миграцията от Русия в други страни, особено на квалифицирани работници и образовани младежи. Предполага се, че първите три варианта ще донесат максимална полза за Съединените щати, въпреки че натискът от санкциите може да носи определени рискове.

В раздела за геополитическите мерки американските експерти предлагат шест геополитически сценария, насочени към отслабване на Русия. Същевременно те обхващат не само Руската федерация, но и съседните страни. Всеки сценарий има определени рискове, разходи и прогнозируем очакван ефект.

Както пишат американците, предоставянето на помощ на Украйна чрез оръжейни доставки може да засегне най-голямата уязвимост на Русия. Но всяко увеличение на доставките на оръжие и инструктори от САЩ трябва да бъде внимателно калибрирано за Украйна, за да се увеличат разходите на Русия, без да се предизвиква много по-широк конфликт, в който Русия, поради близостта си, ще има значителни предимства.

Тази опция е на първо място. Експертите на RAND очакват от нея най-големите ползи за себе си, но също така и високи рискове при възможното им прилагане.

На второ място е увеличаването на подкрепата за сирийските екстремисти. Но това може да застраши другите политически приоритети на САЩ, като, например, борбата с радикалния ислямски тероризъм, и може да доведе до по-нататъшна дестабилизация на целия регион. Освен това този вариант може дори да бъде невъзможен, като се има предвид радикализацията, фрагментацията и упадъка на сирийската опозиция.

Тук виждаме разбиране от експертите на RAND за всички опасности, които този сценарий може да причини. Но е лесно да се чете между редовете, които всъщност предполагат използването на терористични групи в геополитическите интереси на Съединените щати. Самият инструмент не е нов, но неговото използване е доста скъпо, има значителни рискове и очакваният успех ще бъде средно добър за Съединените щати в най-добрия случай. Освен това, те може да отблъснат така традиционните си съюзници, както беше по време на нахлуването в Ирак , за да се свали Саддам Хюсеин.

На трето място е поставено насърчаването на либерализацията в Беларус. В същото време авторите признават, че най-вероятно тази авантюра няма да бъде увенчана с успех и може да предизвика силен отговор от страна на Русия, което ще доведе до общо влошаване на ситуацията със сигурността в Европа и провал за политиката на САЩ. Както и в първия случай, съществува висок риск, но ползите също могат да бъдат значителни. Излишно е да казвам, като цяло, в този случай това е цветна революция в Република Беларус. Ръководството на тази страна би си струвало да обърне внимание на такова предложение от RAND и да поиска коментар от американските дипломати в Минск.

Разширяването на връзките в Южен Кавказ, икономически конкуриращи се с Русия - е следващият, четвърти сценарий. Но изпълнението му е трудно поради географията и историята.

Петият сценарий - това е намаляване на влиянието на Русия в Централна Азия също може да не е лесно и евтино за САЩ.

А шестият сценарий е организирането на преврат в Приднестровието и експулсирането на руските войски, което ще бъде удар за престижа на Русия. От друга страна, това може да има обратен ефект, тъй като ще спести пари на Москва и, вероятно, ще доведе до допълнителни разходи за Съединените щати и техните съюзници.

Струва си да се отбележи, че всичките шест сценария са насочени към близката чужбина - това е един нов дизайн на старата стратегия на Анаконда, която се развива на границите на Русия.

Разделът за идеологически и информационни мерки е насочен към вътрешната политика на Руската федерация и всъщност е намеса в делата на страната ни. Има само четири сценария, но те говорят сами за себе си: подкопаване на доверието в избирателната система; създаване на представа, че политическият елит не служи на интересите на обществото; подбуждане към протести и ненасилствена съпротива; подкопаване на имиджа на Русия в чужбина.

Важно е, че предполагаемите военни мерки срещу Русия имат най-голям брой варианти и са разделени на три стратегически линии - въздух, море и суша.

Посочено е, че прехвърлянето на бомбардировачи в близост на ключови стратегически цели в Русия ще има голяма вероятност за успех и със сигурност ще привлече вниманието на Москва и ще предизвика загриженост. Разходите и рисковете, свързани с този вариант, са малки, тъй като бомбардировачите са базирани извън зоната на покритие на повечето балистични и наземни крилати ракети, които са в експлоатация с Русия.

Прехвърлянето на изтребители, така че те да са по-близо до целите си, отколкото бомбардировачите и друга възможност. Въпреки че, според експертите на RAND, такива действия могат да притеснят Москва повече от възможността с бомбардировачите, вероятността за успех е ниска и рисковете са високи. Тъй като всяко въздухоплавателно средство трябва да бъде принудено да извърши няколко излитания по време на нормален конфликт поради ниския си полезен товар, съществува риск от тяхното унищожаване на земята и извеждането от строй на летищата в ранните етапи.

Разполагането на допълнителни тактически ядрени оръжия в регионите на Европа и Азия може да увеличи тревогата на Русия, което ще доведе до значително увеличаване на инвестициите в оръжия за ПВО. В комбинация с опцията „бомбардировач“, тази възможност има голяма вероятност за успех, но разполагането на повече такива оръжия може да доведе до реакция на Москва по такъв начин, че да противоречи на интересите на Съединените щати и техните съюзници.

Прехвърлянето на американски и съюзнически системи за противоракетна отбрана с цел по-ефективно възпиране на руските балистични ракети също ще разтревожи Москва, но вероятно ще бъде най-неефективният вариант, тъй като Русия разполага с голям брой ракети, които могат да се използват за всякакви цели. А целите на САЩ и техните съюзници ще бъдат подложени на удари.

Предлага се също така да се разработят нови нископрофилни бомбардировачи на далечни разстояния или да се увеличи значително броят на онези видове, които вече предизвикват безпокойство в Москва. В същото време се споменава за голям брой автономни или дистанционно управлявани ударни самолети.

Както отбелязват експертите на RAND, основният риск при тези варианти е свързан с надпреварата във въоръжаването, което води до скъпи стратегии срещу САЩ. Например, инвестирането в системи за противоракетна отбрана и космически оръжия може да алармира Москва, но Русия може да се защити, като предприеме мерки, които вероятно ще бъдат много по-евтини от разходите на тези системи за САЩ.

По линия на морската конфронтация RAND предлага да се увеличи присъствието на американските и съюзническите военноморски сили в тези области, които счита за потенциално опасни заради Русия. Може да се предположи, че това се отнася за Балтийско море, Арктика, както и за Черноморско-средиземноморския басейн. Докладът също така говори за увеличаване на инвестициите в научни изследвания и разработване на нови видове оръжия, които могат да ударят руските подводници с ядрени оръжия. В същото време би било добра идея Съединените щати да увеличат флота си от подводници, принадлежащи към ядрената триада. И накрая, Черно море - чрез НАТО се предлага да се разработи стратегия за отказ от достъп, вероятно чрез разполагането на противокорабни ракети, за да се увеличат разходите за отбрана на Русия в Крим.

На сушата се предлага увеличаване на броя на европейския контингент на НАТО чрез директно поставяне в близост до руските граници. Освен това се изтъква значението на увеличаването на броя и мащаба на военните учения на НАТО в Европа, което ще бъде ясен сигнал за Русия. Допълнителна възможност е разработването на ракети със среден обсег без тяхното разполагане, което ще принуди Русия да подобри своята ракетна програма (което означава допълнителни разходи). И накрая, инвестиции в нови технологии (оръжия, основани на нови физически принципи, например, лазери), насочени към противодействие на руската система за противовъздушна отбрана.

Както виждаме, всичките четири модула в своето разнообразие се допълват. Някои нововъведения вече се провеждат в Пентагона през последните години като част от Третата стратегия за обновяване, а настоящият и новият бюджет показват, че по един или друг начин Съединените щати ще продължат да изграждат военната си мощ.

Заедно с другите документи от препоръчителен характер за вземащите решения на най-високо ниво в Съединените щати, тази работа на експертите на RAND показва мащабна кампания срещу Русия. Изненадващо е обаче, че всички тези препоръки, особено военният компонент, на практика показват подготовката за война с Русия. В спокоен тон се казва какво могат да направят САЩ по отношение на съществуващите споразумения за ограничаване на въоръженията, как да се работи с НАТО и как да се използва Украйна във войната с Русия, особено на сушата и на театъра на военните действия в Черно море. Няма съмнение, че самите препоръки са прехвърлени в центровете за вземане на решения в Съединените щати много по-рано от определената дата на публикуване на монографията - април 2019 г. Остава само да се следи изпълнението на тези сценарии и да се предприемат подходящи мерки за противодействие.

Превод: В.Сергеев

