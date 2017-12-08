/Поглед.инфо/ Ако Тръмп не е агент на Мосад, ако не е таен ционист, ако не е луд, защо направи стъпка, която изглежда като истинска лудост - обяви признаването на Йерусалим за столица на Израел? Това твърдение, доста странно, има доста разумни причини, свързано, между другото, с позициите на Русия и Владимир Путин.

Изявлението на американския президент относно признаването на Йерусалим за столица на Израел предизвиква единодушно осъждане навсякъде по света - различава се само по степента на възмущение от думите на Тръмп. Но с цялото разбираемо възмущение от думите му, никой не дава ясен отговор на простия и най-важен въпрос: защо го е направил?



Разпространените от политици и анализатори версии са смешни, защото се основават на две твърдения. Тръмп е луд и е кукла на Израел и еврейското лоби в САЩ. Без тези два "кита" няма основателна причина за версиите на поведението на американския президент.

За съжаление, привържениците на тези версии трябва незабавно да съобщят - Тръмп не е луд, не еврейско-израелски агент. Еврейската част на американския елит като цяло силно се противопоставя на Тръмп. Почти всички медии, принадлежащи на американски евреи, работят срещу Тръмп.



Но ако Тръмп не е психо, не ционист, тогава защо е направил това, за което 1,5 милиарда мюсюлмани го проклинат и още милиарди хора по света?



Затова, защото Тръмп точно по този начин прави всички неща - това е неговият стил. Той става президент на Съединените щати на 70-годишна възраст и целта му е "да направи Америка велика отново". Това означава да се укрепи нейната сила като национална държава и да се възстанови нейното влияние и уважение по целия свят. Сега от Америка все още се страхуват, но никой изобщо не вярва в нея. Не вярват в способността й да защитава интересите си и най-важното е, че не виждат, че самата тя е загрижена за техния напредък. Да, доскоро можеше да нахлуе навсякъде, но какво постигна с това?

Разграничената вътреамериканска инфраструктура, спадът в жизнения стандарт на средната класа, на фона на факта, че нейните елити са фантастично богати. Но тези "елити" не бяха смятани за американци от обикновените американци, нито от останалата част от света. Другите нации, подобно на самите американци, виждат в "американския елит" наднационални сили, които искат да контролират целия свят, да установят в него един вид глобален, стандартизиран ред, само по форма, наречен "американски".



И в такъв свят дойде Тръмп, който обеща да го разбие. Той обеща да изцеди "Вашингтонското блато" (т.е. да замени корумпирания и разкъсан американски федерален елит) и да промени международните отношения, така че Америка да се възползва от тях. Америка като държава с 300 милиона население, нация, която живее и работи у дома, а не между Ню Йорк и Хонг Конг. Не носеща своите ценности про света, а връщане към собствените и жители, и доверие в бъдещето.

И именно това искаше да прави Тръмп, но като отговор се сблъска с феноменалната съпротива на този наднационален елит в самата САЩ. Опитаха се да му блокират всичко - от данъчната реформа (насочена към насърчаване на американските корпорации да инвестират печалби у дома), до ограничаване на миграцията. Той бе обявен за руски агент - както за да го дискредитират в САЩ, така и за да не му позволят да се присъедини към Путин. Путин се нуждаеше от Тръмп да работят заедно, за да преструктурират цялата международна ситуация - защото и двамата се интересуват от укрепването на техните държави и от изграждането на нов световен ред.



Но на Тръмп му остана само това, което знаеше как да прави сам - да играе на едро, да блъфира, да оказва натиск върху противника си. И започна да прави точно това.

/рус.ез./

Что такое решение по Иерусалиму? То же самое, что Трамп уже год делает с ситуацией вокруг Северной Кореи, – максимальное обострение ситуации. «Боже мой, Трамп сумасшедший, он готов начать войну с Кимом, это же катастрофа, мир на грани гибели» – так кричат работающие на любой скандал СМИ. При этом Трамп использует тему корейской бомбы с совершенно прагматической целью – давить на Китай, чтобы поставить Пекин в позицию виноватого (это же ваш союзник, КНДР, что же вы не можете с ним договорится?) и получать от него те или иные уступки.

Но за год корейской истории она выдохлась и пришла к своему логическому тупику. И тут у Трампа в запасе есть еще одна тема – ближневосточная, точнее, даже мусульманская. Она еще более горячая, хотя бы потому, что в этом регионе уже давно идет война, а отношения США с исламским миром вконец испорчены. Америку мусульмане ненавидят – за поддержку Израиля, за вторжения в Афганистан и Ирак, за Сомали и Ливию, за беспилотники, за «американские ценности», навязываемые через продажные элиты. Еще и Трамп подлил масла в огонь, заявляя об ограничении миграции и даже въезда из ряда исламских стран, представляющих угрозу безопасности США. И вот теперь – Иерусалим? Почему, зачем?

А затем же, зачем и Корея, и сомнения в необходимости существования НАТО, которые Трамп высказывал в начале года. Трамп действительно не видит смысла в НАТО, но в данном случае эта тема нужна была ему, чтобы выбить из европейцев больше денег на оборону (уменьшив американские траты на Европу) и сделать так, чтобы они чувствовали себя обязанными и легче шли на уступки в других темах, например в торговых отношениях. Иерусалим – самая болезненная тема не только для палестино-израильского урегулирования, не только для всего Ближнего Востока и даже не только для всего исламского мира. Тут действительно сошлись все интересы и символы.

Чтобы найти выход из тупика арабо-израильского конфликта, который способен привести к реальной мировой войне, нужно найти какое-то решение по статусу и разделу Иерусалима. Евреи не хотят отдавать старый город, который они захватили в 1967 году, арабы никогда не откажутся от борьбы за него. Выходом мог бы стать некий международный статус старого города, города трех религий, переход контроля над ним в руки ООН, но и такие переговоры не ведутся. Не ведутся вообще никакие переговоры между Израилем и Палестиной, несмотря на то что попытки свести вместе арабов и евреев предпринимаются постоянно.

И что сейчас делает Трамп? Своим заявлением он взрывает ситуацию – и переключает внимание с Путина, в последнее время резко усилившего свои позиции на Ближнем Востоке, на себя. Это не просто конкуренция с президентом России – это желание вернуть США статус главного модератора в этом регионе.

Да, сейчас самым влиятельным человеком здесь является Путин – победная операция в Сирии, растущие отношения одновременно с Ираном и Турцией, сближение с Египтом, сотрудничество на нефтяном рынке с саудитами, прекрасные личные отношения с иорданским королем Абдаллой, плотные контакты с Нетаньяху. Россия пробует смягчать саудовско-иранские противостояние, а если бы Путину удалось еще и стать модератором палестино-израильского диалога, то это еще больше укрепило бы его авторитет в исламском мире.

Но Трампу нужно восстанавливать позиции США в этом мире, и вопрос Иерусалима подходит для этого идеально. Да, сейчас он вызвал огонь на себя, признав его столицей Израиля. Но когда дым от антиамериканских волнений рассеется, арабские страны снова обратят свои взоры в сторону Вашингтона – вот на что рассчитывает Трамп. И попросят его организовать переговоры с Израилем – уж коли он, Трамп, такой решительный и последовательный человек, то, может, он принудит Нетаньяху сесть за стол переговоров?

На чем основан такой расчет Трампа? На том, что в его речи о переводе посольства содержится следующий пассаж:

«Выступая с этим заявлением, я хочу предельно ясно сказать об одном. Это решение ни в коей мере не означает наш отход от стремления заключить соглашение о прочном мире.

Мы хотим содействовать заключению такого соглашения, которое станет великолепной сделкой для израильтян и великолепной сделкой для палестинцев. Мы не придерживаемся никаких позиций по вопросам окончательного статуса, в том числе по вопросу конкретной границы израильского суверенитета в Иерусалиме и по спорным границам. Эти вопросы должны решать заинтересованные стороны.

Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости содействовать заключению мирного соглашения, которое будет приемлемо для обеих сторон. Я буду делать все, что в моих силах, ради достижения такого соглашения. Нет сомнений, что вопрос Иерусалима будет одним из самых болезненных на этих переговорах. Соединенные Штаты поддержат решение о существовании двух государств, если на это согласятся обе стороны».

То есть Трамп прямо говорит – о статусе Иерусалима, о его разделе между Израилем и Палестиной должны договариваться арабы и евреи. Получается, что США не признали Восточный, то есть арабский Иерусалим частью Израиля. Они фактически признали столицей Израиля Западный Иерусалим, который все мировое сообщество и так признает израильской территорией.

Более того, весной этого года Россия заявила о том, что считает Западный Иерусалим столицей Израиля, а Восточный частью Палестинского государства. Да, мы при этом не говорили о переносе посольства – потому что до урегулирования статуса города между Израилем и Палестиной это все равно выглядело бы признанием израильской аннексии. Но если бы Трамп объявил только о переносе посольства, это вызвало бы массовое возмущение, но все же меньшее, чем возникло при отсутствии уточнения о западной части города.

Так почему же Трамп говорил просто об Иерусалиме, если не имел в виду всего города? Куда пропало слово «Западный»?

Он сделал это специально – чтобы привлечь внимание, вызвать скандал.

Без этого не возник бы шанс на возвращение Америке места главного модератора палестино-израильского урегулирования. А такой шанс, по мнению Трампа, появится спустя некоторое время – когда отгремит возмущение мусульманской уммы, а Израиль согласится на переговоры. Трамп поймал Нетаньяху на наживку – теперь тому трудно будет отказать такому «великому защитнику Израиля».

Но чтобы этот план Трампа стал реальностью, ему нужно еще дождаться окончания поднимающейся сейчас бури.

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