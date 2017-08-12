/Поглед.инфо/ Сътрудниците на ФБР, ЦРУ и АНС (Агенцията за национална сигурност-бел.пр.) в оставка се обърнаха с най-неочакваното за съвременните американски военни и разузнавачи заявление, правейки просто невероятен подарък на Тръмп, а косвено и на Русия. По-скоро самият президент не е очаквал подобна рокада във вражеския лагер (спецслужбите от самото начало клатеха под него креслото и до сега настояваха за контактите му с Русия). Макар, че може би всичко се развива по план.

Трамп описа всичко като по ноти и не напразно толкова спокойно и почти без съпротива подписа съвсем неотдавна новия пакет антируски санкции – опонентите му в Конгреса се отпуснаха и пропуснаха съкрушителния удар. Както и да е, бившите агенти от разузнаването и силовите структури се присламчиха към лагера на Доналд Тръмп и излязоха със сензационно заявление. Сътрудниците на американските спецслужби публикуваха на сайта “Център за граждански инициативи” много интересно писмо, адресирано до президента, в което направиха на нищо русофобската риторика на политическия елит на САЩ и доказаха непричастността на и без това митическите руски хакери към взлома на сървърите на Демократическата партия. Проведеното разседване показа, че откраднатата информация е копирана на външен USB носител. При това скоросттта на сваляне е била 22 мегабайта в секунда, което е невъзможно при отдалечен взлом.Тайнственият руски хакер е трябвало да седи непосредствено пред компютъра в помещението на сървърите, а това е просто нонсенс. Следователите са разбрали също, че изтичанията на информация за били две.

(рус. ез.)

Сотрудники ФБР, ЦРУ и АНБ в отставке выступили с самым неожиданным для современных американских вояк и разведчиков заявлением, сделав Трампу, а косвенно и России, просто невероятный подарок.

Скорее всего, президент США и сам не ожидал подобной рокировки во вражеском стане (спецслужбы с самого начала раскачивали под ним кресло и до сих пор настаивали на его контактах с Россией). Хотя может быть, всё как раз идёт по плану. Трамп расписал всё как по нотам и не зря так спокойно и почти без сопротивления подписывал недавно новый пакет антироссийских санкций – оппоненты в Конгрессе расслабились и пропустили сокрушительный удар.

Как бы то ни было, бывшие агенты разведки и силовых структур примкнули к лагерю Дональда Трампа и выступили с сенсационным заявлением. Сотрудники американских спецслужб опубликовали очень занимательное письмо, адресованное президенту, на сайте «Центр гражданских инициатив», в котором разнесли в клочья русофобскую риторику политической элиты США и доказали непричастность и без того мифических российских хакеров к взлому серверов Демократической партии.

Проведенное расследование показало, что украденная информация была скопирована на внешний USB носитель. При этом скорость скачивания составляла 22 мегабайта в секунду, что невозможно при удалённом взломе. Таинственный русский хакер должен был сидеть непосредственно за компьютером в серверной, а это уже просто нонсенс. Следователи также узнали, что утечек было две.

Первые «секретные файлы» были размещены впоследствии на WikiLeaks. После огласки произошло и второе похищение нового блока документов Демпартии и, согласно заключению специалистов, файлы подверглись тщательной обработке, которая явно указывает на фальсификацию. Также не стоит забывать и о том, что обе кражи и последующие манипуляции с данными произошли в часовом поясе США. Сотрудники спецслужб пришли к вполне очевидному выводу – похищения провернули два разных человека, работавших в штаб-квартире Клинтон и по её же приказу.

Первый пытался организовать скандал в рамках внутрипартийной борьбы между Хиллари и Берни Сандерсом. Второй же пытался возместить ущерб от разгоревшегося скандала и показал публике козла отпущения – вездесущего русского хакера, которого раскручивают уже второй год подряд.

Письмо агентов в отставке может стать очень сильным козырем в руках Трампа. Ему осталось только предать эту информацию широкой огласке и обвинить Хиллари в серьёзных нарушениях в рамках президентской кампании, к которым с лёгкостью можно приплести уже и государственный шпионаж. Вся русофобская истерия США завязана на этих двух взломах, породивших целый ряд раскручиваемых хакерских атак. Основываясь на результатах расследования, можно потянуть за ниточку и распутать весь хакерский русофобский клубок Клинтон. А заодно и обвинить её во всех смертных грехах.

Спецслужбы США впервые сработали на руку Трампу (как говорится, бывших агентов не бывает) и позволили ему провернуть масштабную рокировку на американской шахматной доске, а также предоставили возможность нивелировать всё возрастающую конфронтацию с Россией.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели