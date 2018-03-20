/Поглед.инфо/ Разсъждения на креациите на либерален ресурс: само просяците се возят в метро и тролейбус; само просяци живеят в квартири от 20 квадратни метра. И така нататък...

Авторът на текста ни връща 100 години назад, в годините на революцията, прелиствайки страниците на тогавашния печат. И намира поразително сходство между поведението на тогавашния с днешния руски „елит”.

Социалната база на събитията от октомври 1917 г. внимателно и щателно е подготвена от управляващите дворянски и търговски съсловия, чиито представители са се държали точно така, както и техните духовни наследници днес, 100 години след революцията.

Днес, както преди 100 години, Русия е във война. Днес, както и преди 100 години, недвусмислено и ясно е поставен въпросът за цялата страна - да я бъде или да не я бъде? Съвременният руски елит се държи по същия начин, както преди 100 години - къпе се в разкош, презира собствения си народ и дори се представя за революционен...

Те нищо не са разбрали нищо не са научили...

(рус.ез.)

Они ничего не поняли и ничему не научились...

Рассуждения креаклов с известного либерального ресурса: Только нищеброды ездят в метро и на троллейбусе; Только смешные нищеброды живут в квартирах 20 квадратных метров...

Ну и так далее и тому подобное…. Интересующимся – инструкция, как вычислить нищеброда – тут:

Новый писк моды и новое дно… Нет, точнее новые небеса, пробитые небожителями: Только нищеброды покупают "мерсы" и шубы.

Обеспеченные люди... недешевое университетское образование... наличие свободного времени... То есть в наличии имеются все условия для неторопливого и скрупулёзного анализа аналогий и тенденций. Но вот как-то не получается! От слова "совсем"...

Нужно уметь извлекать уроки из истории и учиться на её опыте. «Опыт – это то, что ты получаешь, не получив того, что хотел…» В 1917м российская элита, радостно свалившая самодержца в феврале, получила уже в Октябре совсем не то, что хотела.

А ведь свои же их предупреждали:

Только у нас в годину исключительного народного горя наблюдается исключительная вакханалия цены на предметы первой необходимости, как точно рассчитанный план загасить народную энергию и патриотизм и вызвать тяжелую внутреннюю смуту. Либеральные купцы и промышленники на общегосударственном бедствии набивают себе карманы. Глядя на бар, ошалели у нас и мужики, предпочитающие закапывать в землю, но не продавать по установленным ценам, хлеб». (Новый год// Петроградские Ведомости. 1917, 1(14)января).

Опираясь на краткие отчеты о финансовых результатах крупных промышленных предприятий за прошлый год, автор одной из буржуазно-либеральных газет «Русское слово», при поисках ответа на извечный вопрос «Кому на Руси жить хорошо» приходит в недоумение от обнаруженных сведений:

«Они прямо ослепляют и оглушают. Оказывается, что для русских промышленников нет и не может быть большего счастья, как подвизаться во времена общего государственного и народного несчастья. Они должны приносить горячие моления за ниспослание небом войны и ждать всеми силами возможно долгого ее продолжения. Они делают за разными кулисами, в обществе разных лицедеев под аккомпанемент пушечного гула великолепные, грандиозные операции и прямо давят замученное великими бедствиями и экономическими недомоганиями население своими сказочными барышами. Теперь время изворотливых и счастливых единиц. Единицы, засучив рукава, чинно и с полным достоинством обирают с небывалым успехом и триумфом все 180 миллионов русского народа. Это проходит у нас незаметно, но это как Божий день ясно, когда вы заглянете внутрь упомянутого, промышленного эдема и хотя бегло разберетесь в нем».

Далее автор приводит конкретные примеры крупных промышленников, которым удалось заметно увеличить свои капиталы за время войны: «Скромные, умеренные барыши больших капиталистов в прежние годы, — прибыль в 8, 10, 12 %, — почти совершенно выходит из моды. Их заменила подавляющая, можно бы сказать, развращающая доходность больших окладочных денег. Теперь, заурядная их прибыль в 70, 80, 90 %...

Читая их официальное перечисление, вы только должны сплошь удивляться. Акционерное общество меднопрокатного завода какого-то Розенкранца, например, при основном капитале в 10 милл. имело чистой прибыли 7, 1 миллионов. Товарищество мануфактуры какой-то А. Каретниковой, орудуя капиталом в 3, 7 миллионов, нажило чистой прибыли 2, 4 милл. <…>. Годичная прибыль почти равнялась капиталу, от которого она произошла <…> Далее еще лучше. Прибыль обходит капитал и оставляет его позади себя, где-то в отдалении. Тверская мануфактура бумажных изделий, например, очистила прибыли 9,9. милл. При капитале в 6 милл. Товарищество латунного завода, распоряжаясь капиталом в 10 милл., нажило на нем прибыли почти 16 миллионов <…>» и так далее…

«Вот, – заключает автор, – кому на Руси жить хорошо». Пока Россия, «обобранная экономической и политической разрухой ходит по земле босиком, только одна ее крупная промышленность в красных сапожках щеголяет» (Кому теперь на Руси жить хорошо!//Русское слово. 1916, 30 дек.).

«Можно ли представить себе чего-нибудь более неуместное, как эти встречи с фраками, салфетками и декольте, — ныне, когда решается судьба мира, отчизны, братьев, — наших кровных?» (Старое и новое//Петроградские ведомости.1917, 1 (14) янв.).

«Из затраченных государством на войну десятков миллиардов рублей более половины находится в распоряжении торгово-промышленного класса», – сообщали Московские Ведомости (1917, 7 февраля).

Социальная база для революций 1917го была заботливо и тщательно подготовлена правящими дворянским и купеческим сословиями, представители которых вели себя точно также как и сегодня, 101 год спустя.

Сегодня, как и 100 лет назад, Россия находится в состоянии войны. Сегодня, как и 100 лет назад, вопрос для всей страны ставится незамысловато и прямо – быть или не быть?

Современная российская элита ведет себя также, как и 100 лет назад - купается в роскоши, презирает собственный народ, да еще и фрондирует, изображая из себя революционеров... Они ничего не поняли и ничему не научились…

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