/Поглед.инфо/ На пръв поглед, изявленията на Доналд Тръмп могат да наведат и към мъдра, и към цинична геополитическа стратегия. Новата администрация на САЩ може да се опита да попречи на усилията на Москва да консолидира евразийското политическо и икономическо пространство. Първата предпоставка за подобно съждение e налице. Доналд Тръмп и членовете на вътрешния му кръг демонстират твърда позиция спрямо Китай и Иран, възлагат егоистични надежди на Индия и намекват за възможност от "голяма сделка" с Русия.

Независимо че Тръмп поздрави Си Цзинпин по случай китайската Нова година, експертът по финансови санкции в Камарата на представителите на американския Конгрес Антъни Руджеро поиска налагане на санкции срещу всеки, който търгува с Пхенян, което съвсем не е завоалирана заплаха срещу Китай. Американският експерт отправи и преки атаки, обвинявайки Пекин в нарушаване на квотите на ООН за закупуване на въглища от Северна Корея и в китайско "съдействие" на организации, "свързани със Северна Корея."

В същото време американското ръководство всячески се старае да ухажва Индия и да активизира отношенията си с тази страна, опитвайки се да разпалва отново и без това тлеещите териториални претенции и гранични конфликти на Индия с Пакистан и Китай. Всяка кавга на Делхи с Пекин и Исламабад обаче неминуемо ще рекушира по руските стратегически интереси.

(рус.ез.)

Трамп расшатывает Евразию

За популистскими, на первый взгляд, высказываниями Дональда Трампа просматривается мудрая и циничная геополитическая стратегия.

Новая американская администрация может попытаться свести на нет все усилия Москвы по консолидации евразийского политико-экономического пространства. Первые предпосылки для этого уже созданы. Дональд Трамп и представители его ближайшего окружения демонстрируют жесткую позицию по Китаю и Ирану, возлагают эгоистичные надежды на Индию и намекают на возможность «большой сделки» с Россией.

Сразу после победы на выборах новый президент США сделал целый ряд не слишком приветливых жестов в адрес официального Пекина. И «досталось» Поднебесной на всех фронтах. Так, не по душе Трампу оказалось засилье китайских товаров, на которые хозяин Белого дома желает ввести специальные пошлины. Не нравится ему курс юаня, который президент США считает неоправданно заниженным. Кроме того, Трамп в сердцах поставил под сомнение саму «политику единого Китая», от чего, правда, вскоре открестился…

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, пообещал, что администрация США будет «защищать международный статус спорной части» акватории Южно-Китайского моря «от захвата одной страной». Что это за страна – догадаться несложно. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон настаивает на остановке строительства Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море и запрете доступа к ним для официального Пекина. Эксперты говорят о возможности вооруженного конфликта там в ближайшие 5-10 лет.

Точкой кипения на данном этапе в отношениях между США и КНР стал телефонный разговор между лидером Тайваня Цай Инвэнь и Дональдом Трампом. Несмотря на то, что американцы де-факто поддерживают отношения с Тайванем через формально негосударственные торговые и культурные организации и оказывают острову масштабную военно-техническую помощь, де-юре Вашингтон официально признает только пекинское правительство. Однако Трамп публично заявил, что не считает такое положение дел догматическим и готов либо отойти от политики «одного Китая», либо сохранить ее в обмен на некие преференции от Поднебесной. Правда, позже президент США отправил в адрес руководства КНР поздравления с китайским Новым годом и провел разговор с Си Цзиньпином, подтвердив дипломатическую приверженность «китайскому единству».

Но претензии Вашингтона в адрес Пекина никуда не делись. Более того, эксперт по финансовым ограничительным мерам Энтони Руджеро, выступая в палате представителей США с докладом по северокорейской проблематике, допустил ряд резких выпадов в адрес КНР. Руджеро предложил отключить КНДР от SWIFT и ввести санкции фактически против всех, кто торгует с Пхеньяном, в чем можно усмотреть скрытую угрозу в адрес Китая. Озвучил американский эксперт и прямые претензии к КНР, обвинив Пекин в нарушении квот ООН на покупку в Северной Корее угля и в «содействии» китайцев «организациям, связанным с КНДР».

Вашингтон даже не думает сворачивать политику милитаризации западной части Тихого океана, начатую еще при Бараке Обаме. Более того, в контексте обещаний Дональда Трампа существенно усилить в ближайшее время военно-морской флот США американское присутствие у берегов Китая может еще и возрасти.

Некоторые эксперты называют «подарком» Пекину решение Трампа о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, но значение этого шага переоценивать не стоит. Крупнейшие экономики ТТП вроде Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии так и остаются партнерами Штатов.

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Зато возможная активизация отношений США с Индией во много раз перекроет негативом любые приобретения Китая от развала ТТП. Американская пресса не без удовольствия пишет сегодня о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди стал одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп пообщался после инаугурации. Главы государств, согласно официальной версии, обнародованной на сайте Белого дома, обсуждали активизацию сотрудничества в сфере экономики и обороны. Но источники The Wall Street Journal сообщили, что в центре обсуждения Трампа и Моди было именно военное взаимодействие. Два основных государства, с которыми у Индии существуют трения (в контексте территориальных споров) – это Китай и Пакистан. Судя по всему, Штаты намерены с новой силой подливать масло в пламя данных противоречий. И это будет ударом по устремлениям России, которая в последнее время, медленно, но уверенно, склоняла участников «разборок» в южной части Евразии к миру и партнерству. «Венцом» этой политики стало подписание в прошлом году главами стран-членов Шанхайской организации сотрудничества меморандума о присоединении к ШОС Индии и Пакистана. Работа в рамках одной организации «оборонной» направленности содействовала бы сглаживанию противоречий и укреплению евразийского единства. Подогрев же Вашингтоном военных амбиций Нью-Дели может привести к строго противоположному эффекту – возникновению соблазна снова говорить с соседями с позиции силы. Помимо «пряников» в виде дипломатических комплиментов, инвестиций и военного сотрудничества, у Трампа есть для Индии и кнут. Новый президент США обещает противодействовать странам, в которые выводятся из Штатов высокотехнологические производства и из которых существуют масштабные миграционные потоки. Индия подходит под оба определения сразу. Нужно полагать, что ради того, чтобы Трамп сделал для нее исключение при введении ограничительных мер, Индия будет готова интенсифицировать сотрудничество с Вашингтоном…

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Отдельная неприятная для России ситуация, созданная Трампом, связана с новым витком давления США на Иран. В недавнем прошлом Москва существенно укрепила свой международный авторитет, выступая посредником между Тегераном и коллективным Западом в переговорах по ограничению ядерной программы и снятию с Ирана санкций. И вот Трамп ввел против Исламской республики новые ограничения из-за ракетных учений, которые формально не нарушали никаких международных договоров. Позиция Вашингтона по Ирану доведена до абсурда – фактически Белый дом требует от Тегерана полностью отказаться от развития современных вооружений, угрожая в обратном случае вводить новые санкции. Понятно, что государство, существующее далеко не в самом дружественном окружении отказаться от развития «оборонки» не сможет. Да и вообще, вмешательство в неядерные дела других стран определенно в компетенцию США не входит. Тем не менее, Вашингтон занял по Ирану совершенно деструктивную позицию.

Кремль даже вынужден был сделать заявление о том, что не согласен с объявлением Ирана «террористическим государством номер один». Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «разница в подходах к Ирану не должна стать препятствием для нормализации отношений между Россией и США». Посол же России в Китае Андрей Денисов в свою очередь заявил, что Трамп не сможет повлиять на отношения РФ и КНР. Но это – только начало…

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Американские СМИ уже вовсю обсуждают перспективы «сделки» Вашингтона и Москвы, в рамках которой Трамп может предложить России восстановление отношений в обмен на совместное выступление против Китая и Ирана и капитуляцию перед Киевом.

Историк и бывший сотрудник администрации президента США Ричард Пайпс, комментируя происходящее в мировых международных отношениях, сказал: «Трамп симпатизирует Путину и не симпатизирует Китаю – возможно, он захочет какого-то столкновения между ними».

Если Россия на подобных условиях (даже в очень смягченном варианте) поддастся соблазну восстановить отношения с Западом, это может стать фатальной ошибкой. Сегодня мы – главный интеграционный центр евразийского пространства, объединяющий вокруг себя весь материк, тот самый «Хартленд», о котором говорят геополитики. Стратегия же Вашингтона по вбиванию клиньев между Россией и Китаем, Россией и Ираном, Индий и Китаем, Индией и Пакистаном, способна превратить Евразию в группу разобщенных и конфликтующих между собой государственных формирований, на которых свысока будет смотреть восстановивший свои силы американский «мировой гегемон».

Как бы ни велик был у части наших элит соблазн снова «подружиться» с Западом, ни шагу навстречу США в любых «евразийских делах» (будь то Китай, Иран, Сирия или Украина) делать больше нельзя. Мы и так стоим у последней черты. Особые усилия стоит предпринять также для активизации взаимодействия между членами ШОС. Любая ссора Дели с Пекином и Исламабадом рикошетом будет бить по нашим стратегическим интересам.