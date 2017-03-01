/Поглед.инфо/ Украинските политици обикновено имат безкомпромисна позиция по въпроса за Крим. Но ледът започва да се топи: редица депутати признават провала на дясната политика по въпроса за Крим и предлагат алтернатива. Депутатът от Радикалната партия Андрей Артеменко многократно е изразявал „революционни” мисли, за което може да бъде разследван от украинската прокуратура за углавно престъпление. Той предлага Украйна да проведе референдум за отдаване на полуострова под наем на Русия за 30-50 години, след което да се проведе нов референдум относно бъдещето на Крим.

"Смяната на властта у нас е възможнапо два начина: или майдан, или власт, наложена от САЩ. Единственият човек, от който се страхува Порошенко,това е Тръмп. Дори от Путинне се страхува толкова, колкото от Тръмп ", казва депутатът.

Според версията на Артеменко, "през 1920 г. Русия получава кредит от правителството на САЩ в размер на 50 милиона долара. Залогът е бил Крим, който е трябвало да бъде предаден на Съединените щати, ако кредитът не се погаси. През 1954 г. настъпва падежът. Уверен съм, че затова Крим е бил прехвърлен на Украйна, за да се запази тази територия за Съветския съюз". Истината в това "откритие" е колкото в известния мит, че древните украинците, преди да създадат повечето от цивилизациите по света, са изкопали Черното море.

(рус.ез.)

Украина начинает менять свое отношение к Крыму

Говоря о Крыме, украинские госдеятели обычно занимают бескомпромиссную позицию. Но лед наконец-то тронулся: ряд депутатов Рады прямо признали провал политики на крымском направлении и предложили альтернативу. И хотя в ходе дискуссии всплыли фантазии, согласно которым правительство СССР заложило Крым американцам, это можно считать первым шагом украинцев в сторону признания реальности.Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко уже не раз высказывал революционные мысли по поводу возможного будущего Крыма – за что и поплатился уголовным делом. Самое громкое его предложение сводилось к тому, что на Украине нужно провести референдум о передаче полуострова в аренду России на 30–50 лет, а по истечении этого срока организовать новый плебисцит о принадлежности Крыма.

Российские официальные лица ожидаемо ответили на это заявлением, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, а украинская прокуратура возбудила против депутата дело по статье «Государственная измена». При этом однопартийцы проголосовали за исключение Артеменко из фракции и порекомендовали сдать ему депутатский мандат, однако он, разумеется, отказался. Более того, как и положено всем «непонятым» политикам, на всякий случай выступил с резким критическим заявлением в отношении действующей власти:

«Мы видим полную стагнацию экономики Украины и войну всех против всех на Украине. Мы валимся в хаос, махновщину. Еще пару недель, и собрать Украину будет невозможно. Третий Майдан – это парад областных суверенитетов. Тут русские постараются не на шутку – тут будет и поддержка сепаратистских настроений Юго-Востока. Я не хочу этого допустить».

Артеменко также охарактеризовал действующего президента Петра Порошенко как «Януковича 2.0», который, правда, «прекрасно говорит на английском языке». По словам депутата, действующий глава государства по-прежнему не понимает, зачем стал президентом. При этом страна живет в «постсоветской системе управления», а премьер Владимир Гройсман лучше бы прижился в кабмине 1972 года.

«У нас смена существующей власти возможна в двух случаях: либо Майдан, либо позиция США. Единственный человек, которого боится Порошенко, – это Трамп. Он даже Путина так не боится, как боится Трампа», – отметил депутат.

Позднее он попытался разъяснить свою позицию по поводу Крыма, уточнив, что его предложение об аренде полуострова позволит возобновить там суверенитет Украины, а не утратить его окончательно. «Основой мирного урегулирования может стать экспертная идея, например, двойной суверенитет или международная администрация на переходный период», – заявил депутат в очередном интервью.

При этом он попытался вообще откреститься от инициативы по передаче Крыма России, заявив, что это была идея юриста президента США Майкла Коэна. Коэн, разумеется, всё опроверг.

Таким образом, все «уточняющие» выступления не возымели действия и риск утраты депутатской неприкосновенности по-прежнему витает над головой Артеменко. В связи с этим он решил то ли передать инициативу Америке окончательно, то ли притвориться юродивым. А именно: в очередном интервью ресурсу Lb.ua депутат совершил настоящее «историческое открытие»: «В 1920 году Россия получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства Соединенных Штатов Америки. Они заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если он не будет возвращен. В 1954 году пришел срок погашения сумм. И был проект, который назывался «Новая Калифорния», если кто не знает – это территория Крыма. Я уверен, что именно поэтому Крым был передан на Украину, чтобы сохранить эту территорию за Советским Союзом», – заявил Артеменко.

Истины в этом «открытии» немногим больше, чем в известной легенде о том, как древние украинцы, прежде чем основать большинство мировых цивилизаций, вырыли Черное море.

Некоторым основанием для данной фантазии на историческую тему является то, что в 1952 году лидеры «Еврейского антифашистского комитета» были осуждены советским судом за то, что якобы намеревались создать в Крыму при содействии США «буржуазную республику». Абсурдность этого обвинения (по которому, кстати, расстреляли 24 человека) была настолько очевидна, что вся группа была реабилитирована уже в 1955 году. Более того, Лаврентий Берия предлагал оправдать осужденных по этому делу еще летом 1953-го. В любом случае, каких-либо долгов, в случае невозврата которых СССР должен был передать кому-нибудь какие-либо свои территории, разумеется, не существовало.

С одной стороны, Артеменко можно только пожалеть – для того, чтобы не оказаться в тюрьме, ему приходится выдумывать завиральные теории. С другой, его заслуга в том числе в том, что на Украине наконец-то начали обсуждать Крым не с точки зрения «возвращения без всяких предварительных условий», то есть болезненного упрямства, а с точки зрения текущей повестки дня. Полноценным закоперщиком выступила Надежда Савченко, Артеменко лишь развил тему в меру своего таланта. Но постепенно стали подтягиваться и новые лица.

Так, бывший журналист, а ныне депутат Верховной рады Мустафа Найем (прославившийся, кстати, тем, что выступил зачинщиком столь печально окончившегося евромайдана, первым призвав киевлян выходить на площади), предложил восстановить торговые отношения с Крымом.

«Есть товары, которые мы должны туда поставлять, – это товары первой необходимости, как вода и электроэнергия, по международному гуманитарному праву мы должны это поставлять», – отметил Найем, избиравшийся в парламент от Блока Петра Порошенко. По словам депутата, соответствующий законопроект уже готовится. Украинские комментаторы пока что не оценили эту идею по достоинству. «А может, им еще полы помыть?» – возмущается один из читателей сайта «Крым. Реалии», спонсируемого Госдепом США. Это, впрочем, понятно, ведь сторонникам «территориальной целостности Украины» нужны лишь территории. Жители Донбасса или Крыма, по их мнению, должны как минимум каяться перед ними десятилетиями. Как максимум – быть интернированы либо в Россию, либо на Западную Украину «для перевоспитания».

И все же прогресс налицо. Пока украинские радикалы вопреки интересам экономической и энергетической безопасности собственной страны заняты блокадой Донбасса, в Киеве наконец-то начинается дискуссия относительно будущего Крыма, более приближенная к реальности. Еще недавно о подобном в киевских коридорах власти боялись даже заикаться.

Проблема, однако, в том, что Россия с этими новаторами тоже торговаться не намерена. Позиция Москвы однозначна: итоги референдума пересмотру не подлежат, Крым – это Россия. Снятие торговых «блокад» – другое дело. Впрочем, наша позиция и тут стабильна: никаких торговых блокад вообще быть не должно, а их организаторы лишь пытаются накалить обстановку и доставить соседям-крымчанам побольше бытовых неудобств.

Украине рано или поздно придется смириться с потерей Крыма, как смирилась Германия с потерей Эльзаса и Лотарингии или Восточной Пруссии. Фантастические теории Артеменко – это лишь самые первые, робкие шаги на этом пути. А предложения Найема о восстановлении торговли с Крымом – логичное развитие ситуации.

Подчеркнем еще раз: Крым уже выбрал свое будущее, а Украине давно пора перестать цепляться за прошлое. Но саму попытку украинской стороны найти хоть какое-то конструктивное русло можно только приветствовать. Если раньше украинские политики предпочитали бежать от реальности, то теперь стали на нее хотя бы оглядываться.