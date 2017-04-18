/Поглед.инфо/ Брюксел иска да застави Будапеща да провежда неизгодна за унгарците антинационална политика и да приема квотите от мигранти. Според наблюдателите, причината за политическото охлаждане между Брюксел и Будапеща е най-вече сближаването на Унгария с Русия.

Съгласно приетия преди седмица закон, университети, имащи дейност в Унгария, но регистрирани извън Европейския съюз, трябва да имат в своята страна същата дейност, както в Унгария, а чуждестранните им преподаватели трябва да получат разрешение за работа. Така, Централно-европейския университет, основан от милиардера Джордж Сорос, трябва или да прекрати дейността си, или да създаде подобна дейност на територията на САЩ, където е регистриран.

Нека припомним, че фондацията на Сорос "Отворено общество" от години спонсорира със стотици милиони долари опозиционни движения в Европа, особено в Украйна, страните от ОНД, Сърбия. А сега и в Унгария. Това мотивира правителството на Орбан да подготви и преме закон за дейността на неправителствените организации. Подобен проект преди пет години бе приет в Русия. Сега Унгария реши да последва примера на Русия, за да защити суверенитета си от натиска на Брюксел.

(рус.ез.)

Наивысшее образование: университет Джорджа Сороса рассорил Венгрию с ЕС

Власти Венгрии недовольны усилившимся политическим давлением со стороны Евросоюза. Так в Будапеште расценили действия Еврокомиссии, которая начала расследование в отношении легитимности нового закона о работе иностранных университетов. Об этом RT рассказали в пресс-службе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В его администрации отметили, что Брюссель хочет заставить Будапешт проводить невыгодную политику и принимать по квотам иммигрантов. Причиной политического похолодания между Брюсселем и Будапештом также может быть сближение Венгрии с Россией, полагают эксперты.

Венгерский президент Янош Адер подписал закон, касающийся работы иностранных университетов. Согласно новому законодательству, вузы, ведущие деятельность в Венгрии, но зарегистрированные вне Евросоюза, должны предлагать в своей стране такие же услуги, как и в Венгрии, а иностранные преподаватели обязаны получить разрешение на работу. Новый закон поставил перед непростым выбором Центрально-Европейский университет, основанный миллиардером Джорджем Соросом: теперь образовательное учреждение должно либо закрыться, либо начать аналогичную учебную деятельность в США.

Университет является частным американским учреждением, зарегистрированным в штате Нью-Йорк и выдающим дипломы об образовании американского и венгерского образцов. В самих США, однако, организация не имеет ни здания, ни преподавательского состава. После подписания закона Еврокомиссия инициировала расследование в отношении легитимности принятия Венгрией подобных решений без согласования с руководством ЕС.

Как писали ранее СМИ, 12 апреля в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс пояснил, что смысл расследования заключается в том, чтобы понять, не нарушают ли изменения в венгерском законодательстве об образовании основные принципы Евросоюза о свободном перемещении товаров, услуг, средств и людей.

От образования к миграции

В пресс-службе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана рассказали RT, что рассматривают расследование, начатое Евросоюзом, как давление на страну из-за нежелания уступать Брюсселю в миграционных вопросах. Ведь Венгрия отказалась принимать мигрантов, как это делают другие члены ЕС.

«Брюссель выступает с нападками в адрес Венгрии по вопросу иммиграции. Они хотят заставить нас вновь открыть границы и в обязательном порядке принимать по квотам иммигрантов. На Венгрию оказывается давление с целью вынудить венгерское правительство сдать свои позиции по вопросу иммиграции. В этом отношении наблюдается единодушие между Европейской комиссией и структурами Джорджа Сороса. Наша страна готова к обсуждению, но в вопросах иммиграции мы не уступим ни пяди», — прокомментировал ситуацию сотрудник пресс-службы.

С благими намерениями

Стоит отметить, что многие жители Венгрии восприняли новый закон как ущемление своих гражданских прав: тысячи протестующих вышли на улицы Будапешта 10 апреля, чтобы выразить несогласие с закрытием университета.

В правительстве Венгрии, напротив, считают, что благодаря созданию одинаковых условий для всех университетов в стране будет достигнуто равноправие.

«Процедура внесения поправок в законодательство завершена. Приостановление действия закона в Венгрии не предусмотрено. Мы готовы к диалогу. Ключ к решению данного вопроса лежит именно в плоскости дипломатии. Министр образования Ласло Палкович также отметил, что структуры Джорджа Сороса упорно вводят международную общественность в заблуждение и что Центрально-Европейский университет работает в соответствии с венгерским законодательством, а его положение не изменилось», — сообщили RT в правительстве Венгрии, добавив, что ни в коем случае не пытались дискриминировать университет Сороса.

«Цель венгерского правительства изначально заключалась и заключается в том, чтобы гарантировать, что для всех университетов в стране действуют одни и те же правила. Мы готовы обсуждать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Если соросовский университет руководствуется благими намерениями, он сумеет решить эту проблему», — пояснили RT в администрации правительства.

Открытое общество

Власти Венгрии оказались крайне недовольны усилившейся в последнее время активностью фонда Сороса. Напомним, через институт «Открытое общество» на протяжении многих лет финансист Джордж Сорос выделял миллионы долларов на спонсирование оппозиционных движений в Европе, в частности на Украине, в других странах СНГ и Сербии.

В ближайшее время в Венгрии собираются принять и закон о неправительственных организациях. Напомним, аналогичный проект одобрили в России. Закон об иностранных агентах был принят в 2012 году и направлен на регулирование деятельности некоммерческих организаций, получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников и участвующих в политической деятельности. Венгрия решила последовать российскому примеру в подобном вопросе.

«Правительство поддержало данный законопроект, поскольку организации, активно выступающие в поддержку иммиграции, финансируются из-за рубежа — и венгерский народ следует поставить об этом в известность. При разработке законопроекта за основу был взят американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), однако прописанные в венгерском законе нормы менее жёсткие. Иностранные организации, работающие в США, обязаны отчитываться перед властями не только об источниках финансирования, но и о своей деятельности. Венгерское правительство исходит из того, что, если бы Джордж Сорос считался в США иностранным гражданином, никто не позволил бы его организациям вести подобную деятельность в этой стране», — рассказали RT в правительстве Венгрии.

Защита суверенитета

Директор аналитического центра «Стратег-PRO» Александр Ведруссов в беседе с RT заявил, что протест Венгрии против диктатуры Брюсселя относительно вопросов внутренней политики вызывает уважение.

«Венгры молодцы — фонд Сороса и все, кто связан с этой грантовой сетью, довольно бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. И они даже этого не скрывают — Сорос, напротив, гордится этим вмешательством. Любая подобная деятельность должна пресекаться, и это не ущемление демократии, а защита суверенитета. Сложность для Венгрии, в отличие от России, признавшей данную организацию нежелательной, состоит в том, что эта страна — часть ЕС. И он, конечно, уже давно смотрит на Венгрию как на бунтаря», — отметил эксперт.

История с университетом Сороса стала не единственной, из-за которой в последнее время обострились отношения между Брюсселем и Будапештом. Как писал RT, отрицательную реакцию в Европе вызвало улучшение отношений между Венгрией и Россией, в частности строительство совместной АЭС.

«Диктат Брюсселя утверждает, что странам — членам союза нужно минимизировать отношения с Россией, даже если это происходит им в ущерб. То, что выходит за рамки базовых отношений, жёстко пресекается. Поэтому здесь мы видим и противодействие Брюсселя усилению влияния России», — считает Ведруссов.

Политолог Андрей Манойло также полагает, что венгерское правительство поступило своевременно. «Университет Сороса венгры закрыли правильно, потому что эта структура слишком явно стала готовить смену режима в этой стране (обрабатывать политически активную молодёжь, внедрять установки, стимулировать рост протестных настроений). Еврокомиссия по этому факту инициировала проверку, потому что получила настоятельную просьбу из Вашингтона — от Сороса и его партнёров. Она всегда так поступает: США они отказать не могут», — подчеркнул эксперт.

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