/Поглед.инфо/ Предаването от правителството на Еквадор на британските власти на Джулиан Асанж стана информационна бомба, предизвикала скандал по целия свят.

Решително осъждайки „задържането на Асанж и нарушаването на свободата на словото”, президентът на Боливия Ево Моралес написа в „Туитър”: „Ние изразяваме солидарност с нашия брат, който се преследва от правителството на САЩ за разкриването на информация за извършваните от тях нарушения на човешките права, за убийствата на цивилни и за дипломатическия шпионаж”.

Рафаел Кореа, предшественикът н Морено, нарече последния „най-големия предател в историята на Еквадор и Латинска Америка”, отмъстил на Асанж за публикация в „Уикилийкс” на документи за корупцията, в която Морено е затънал. Бившият президент на Еквадор предложи да се провери сметка 100-4-1071378 в панамската банка „Балбоа”, която веднага да покаже вината на Морено.

Става дума за това, че през февруари 2019 година „Уикилийкс” публикува данни за влизането в електронната поща, телефонните разговори и квитанциите за разходите, разкриващи дейността на INA Investment Corp, офшорен данъчен рай, създаден от брата на президента на Еквадор Ленин Морено. Публикуваните документи „свързват президента на Еквадор и неговото семейство с редица корупционни и криминални сделки, включително пране на пари и офшорни сметки”, съобщи Уикилийкс.

От публикуваните документи, получили названието INA Papers, следва, че семейството на Морено е замесено в корупция, лъжесвидетелство и пране на пари през няколко офшорни компании. В края на март заместник-генералният прокурор на Еквадор Рут Паласиос повдигна дело по случая. В същия месец рейтингът на Морен падна до 17%. Еквадор се обърна към ООН с молба да се предприемат срочни мерки в отговор на публикуването на INA Papers, посочвайки „Уикилийкс” като отговорен.

В деня на ареста на Асанж, 11 април, специалният докладващ на ООН по въпроса за извънсъдебните наказания Анес Каламар написа в „Туитър”,че арестът на съоснователя на „Уикилийкс” подлага арестувания на „риск от сериозни нарушения на човешките права в случай на екстрадиране в САЩ”.

На официалната страница в интернет на ООН се съобщава, че независимият експерт на ООН по правото на неприкосновен частен живот Джо Канатачи е обявил намерение да посети Асанж „където и да се намира под стража”, за да провери възможно нарушение на неприкосновеността на частния му живот.

Специалният докладчик на ООН по въпроса за изтезанията Нилс Мелцер е разтревожен, че при екстрадиране на Асанж може да се подложи на „реална опасност от сериозни нарушение на неговите човешки права, включително неговата свобода на изразяване на мнение, неговото право на справедлив съдебен процес и забраната за жестоко, нечовешко или унижаващо достойнството отношение или наказание”.

С една дума, шумът е голям.

За това, че Морен отдавна иска да се отърве от Асанж в замяна на отстъпки от страна на САЩ по отношение на дълга на Еквадор, бе написано още на 3 декември 2018 година от The NewYork Times, разказал, че през май 2017 година Еквадор е бил посетен от Пол Манафорт (бившия ръководител на предизборния щаб на Тръмп), който се е срещнал с президента Морено. Позовавайки се на Джейсън Малоуни, представител на Манафорт, The New York Times твърди, че именно Морено, а не Манафорт е засегнал въпроса за предаването на Асанж и за желанието „да го махне” от посолството. Според изданието Манафорт „не е дал никакви обещания”.

Водещите американски медии вземат предвид негативния международен резонанс от ареста на Асанж от британската полиция. В много страни продължават демонстрациите и протестите в солидарност с Асанж. На редица плакати е изобразена дори знаменитата котка на Асанж Джеймс на фона на лозунга „Free Assange”.

The Washington Post осъди блокирането на профила във „Фейсбук” на Рафаел Кореа, но наблюдателят от The Washington Post Дейвид Игнатиъс задава въпроса дали Асанж е крадец или достоен за защита журналист. Опитвайки се да докаже, че Асанж е престъпник, Игнатиъс го рисува като прост крадец на секретна информация.

Но дори и лошо отнасящата се към Асанж Мишел Голдберг от The New York Times признава, че той в своята работа е използвал обикновени журналистически похвати и ако той трябва да се съди, че е публикувал попаднала у него в резултат на изтичане документация, то всички медии ще се окажат заплашени. Голдберг оправдава Асанж и за това, че той е скривал от американските власти източника на своята информация Брадли Манинг, както постъпват всички журналисти.

The New York Times смята като основна причина за предаването на Асанж от Еквадор договореността на президента Морено с властите на САЩ за предоставянето на Еквадор в замяна на това решение на кредит от МВФ за 4,2 милиарда долара и поставя отмъстителността на Морено на втори план. Така смята и бившият министър на външните работи на Еквадор Гийом Лонг.

Що се отнася до Доналд Тръмп, то той, изглежда, не е очаквал толкова широка и бурна негативна реакция от медиите за ареста на журналиста. „Нищо не знам за „Уикилийкс, това не е моята работа”, заяви той пред журналисти, допълвайки, че делото се намира в правомощията на генералния прокурор на САЩ Уилям Бър.

Американските медии веднага си спомниха, че Тръмп нееднократно е демонстрирал симпатии към „Уикилийкс” по време на президентската надпревара през 2016 година. Само през последния месец от избирателната кампания Тръмп споменава „Уикилийкс” 145 пъти! Вероятно сега президентът е объркан и засега не знае как да реагира на скандала около ареста. Може би той не е подбрал добре думите си, опитвайки се да каже, че няма отношение нито към публикуваните компромати за Морено в „Уикилийкс”, нито към ареста на Асанж.

Най-вероятно арестът е иницииран от дълбоката държава на Америка. Това е отговор на провалилото се разследване на специалния прокурор Мюлер, който не е намерил доказателства за наговаряне между Тръмп и Москва. Може да се предположи, че зад кулисите на мътната история с ареста на Асанж и евентуалното му предаване в САЩ се мержелее фигурата на жадуващата отмъщение за загубената кампания през 2016 година Хилари Клинтън. Разобличенията на „Уикилийкс” тогава бяха една от причините за нейното поражение пред Тръмп.

Превод: В.Сергеев

