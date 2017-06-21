/Поглед.инфо/ На 13 юни Панама скъса дипломатическите си отношения с Тайван и установи такива с КНР. Президентът на Панама Хуан Карлос Варела мотивира акта с общите виждания на двете страни по глобализацията. Странно, защото и Панама, и Тайван са американски сателити. Каква е причината за решението на панамското правителство?

Преди година завърши реконструкцията на Панамския канал: сега той е по-широк, по-дълбок, пропускателната му способност се е удвоила. Тоест, американците по-бързо могат да доставят въглеводороди в Китай, а китайските стоки по-бързо да достигат до Европа, заобикаляйки Русия, Турция и останалите конкуренти.

Взаимозависимостта между китайската и американската икономики е общоизвестна. От февруари 2017 г., заради санкциите, Китай не купува въглища от Северна Корея – доскоро четвъртият по значимост доставчик на въглища в Китай. Към днешна дата делът на въглищата в енергийния сектор на Китай е около 70%, а до 2020 г. ще бъде сведен до 67%. С какво въглищата ще бъдат заменени?

Преди седмици Китай неочаквано се отказа от двата нови газопровода през Сибир, като мотивира решението си с новата конюнктура на газовия пазар. Работата е там, че цените на въглеводородите паднаха почти наполовина и сега става по-изгодна покупката на втечнен газ от САЩ. Нищо лично, просто бизнес... Светът се превръща в поле на специфична битка между две чудовища, едното от които иска да унищожи другото, но които са свързани толкова тясно, че крахът на единия несъмнено ще доведе до крах на другия. В момента именно Китай се явява локомотивът на глобализацията, а САЩ и Западна Европа, колкото и да е странно, се опитват да се измъкнат от проекта.

Мнозина считат, че комунизмът в Китай е формален и страната отдавна е преминала в системата на модернизационния държавен капитализъм. В действителност не е така. Китай е във фазата на преход от капитализъм към комунизъм последством своеобразен и продължителен НЕП. На държавното кормило е комунистическата партия, която осъществява диктатурата на работническата класа; в ръцете на държавата е около 50% от икономиката. Останалите 50% работят при пазарни условия, като се конкурират с държавния сектор и ако не оцелеят, в крайна сметка се поглъщат от държавата; което ще създаде възможност да се премине от НЕП към социализъм...

(рус.ез.)

Зачем коммунистам глобализация

13 июня Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем и установила их с Китайской Народной Республикой. Президент Панамы Хуан Карлос Варела даже назвал среди главных причин такого решения общие взгляды двух стран на важность глобализации.

История эта любопытна тем, что обе страны – и Панама, и Тайвань – в равной мере являются сателлитами США. Так что если «понимание важности глобализации» внезапно и осенило кого-то, то это явно было не панамское руководство. В чем же причина?

Как известно, в 1949 году в Китае закончилась гражданская война и к власти пришли коммунисты Мао Цзэдуна, а проамериканский Гоминьдан сбежал на остров Формоза (Тайвань), где лидер движения Чан Кайши не без помощи США установил военную диктатуру.

В 1966 году в Тайбэе была даже создана так называемая Всемирная антикоммунистическая лига (ВАКЛ), существующая до сих пор под названием Всемирная лига за свободу и демократию (WLFD), в которой состояли и с которой сотрудничали всевозможные деятели фашистского и ультралиберального толка, которые вполне нашли общие интересы.

Все эти люди, собранные на Тайване под чутким руководством Вашингтона, боролись против коммунизма, в частности китайского. Но время шло, соотношение сил менялось, в 1970 году КНР выдавила Тайвань из ООН, а в 1979-м Китайскую Народную Республику признали США.

Теперь вот, спустя почти 40 лет, дошла, видимо, очередь и до американских сателлитов. Панама признавала Тайвань ровно до тех пор, пока для Соединенных Штатов ребром не встал вопрос морской ветки нового Шелкового пути.

В июне 2016 года была закончена реконструкция Панамского канала, который стал шире и глубже, а его пропускная способность увеличилась вдвое. По такому модернизированному каналу американцы смогут быстро транспортировать углеводороды из Мексиканского залива в ту же КНР, а китайские товары смогут попадать в Европу, минуя Россию, Турцию и всех остальных конкурентов.

Понимая существующие риски, китайцы при участии РФ начали в 2014 году строительство канала в Никарагуа, но уперлись сначала в протесты фермеров, затем экологов, а потом у ответственной за проект компании HKND Group начались финансовые сложности. В общем, Штаты продавили заморозку проекта.

Похоже, что признание со стороны Панамы – это такая пилюля, которой Трамп решил подсластить китайцам горечь безальтернативности контролируемого США судоходного пути между Тихим океаном и Атлантикой.

Взаимозависимость американской и китайской экономики общеизвестна. Ориентируясь на воинственную предвыборную риторику, от Трампа ждали разрыва этой зависимости, но он, похоже, просто решил использовать ее в интересах своих избирателей.

Так, в своем первом выступлении в Конгрессе он пообещал «реанимировать умирающие отрасли». В первую очередь речь шла об угледобыче.

С февраля 2017 года из-за санкций Китай не покупает уголь в Северной Корее, а это четвертый по значимости поставщик данного ресурса в КНР. На сегодняшний день доля угля в энергетике Поднебесной составляет около 70%, а к 2020 году ее собираются сократить до 67%.

Но, во-первых, это не такое уж и сильное снижение, а во-вторых, даже запланированное снижение абсолютных значений потребления на 160 млн тонн не слишком отражается на общей потребности примерно в 3700 млн тонн, что сопоставимо с половиной мирового потребления.

Да, угольные ТЭС активно замещаются газовыми, но с металлургией так вопрос не решить. Поэтому, чтобы восполнить дефицит поставок угля из КНДР, Китай значительно увеличивает импорт из США.

Но углем новые параметры взаимодействия США и КНР в энергетической сфере не ограничиваются. В текущем месяце Китай неожиданно отказался от постройки двух новых газопроводов из Сибири, мотивировав свое решение тем, что в новых условиях газового рынка не видит необходимости в проектах «Сила Сибири – 2» и дальневосточном маршруте с Сахалина.

Дело в том, что с момента согласования поставок мировые цены на углеводороды упали почти в два раза, и теперь более выгодной становится закупка СПГ из США. Ничего личного, только бизнес.

Если верить Bloomberg, Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о поставках СПГ еще в апреле, а в мае минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, расширяющего американским энергокомпаниям доступ на рынок Китая.

В том же месяце на саммите Шелкового пути в Пекине руководитель китайской госкорпорации CNPC Ванг Илин заявил, что КНР нацелена на диверсификацию поставок, а потому собирается расширить их базу за счет углеводородов США. Для этого совместными усилиями будут построены терминалы СПГ.

Главный экономист ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов считает, что Китай не станет в обозримом будущем увеличивать закупки газа в РФ, т. к. покупает его в Средней Азии и активно развивает собственную добычу сланцевого газа. А тут еще и американский СПГ.

Мир превращается в поле весьма специфической битвы двух монстров, которым очень нужно друг друга уничтожить, но которые связаны так тесно, что крах одного несомненно повлечет за собой крах другого. Поэтому они создают симбиоз по принципу love and hate, где все остальные должны будут занять место сателлитов одного или другого.

Именно Китай является сегодня глобализационным локомотивом, а США и Западная Европа, как ни странно, в той или иной степени от этого проекта отпрыгивают. Ну или пытаются отпрыгнуть – ведь неизвестно, можно ли вообще поменять траекторию прыжка над пропастью, когда преодолено уже 80–90% пути. А тем временем Поднебесная активизируется по всем направлениям.

Многие полагают, что коммунизм в Китае формальный, а страна давно перешла к системе модернизационного госкапитализма, чем вызваны как ее поразительные экономические успехи, так и тянущие ее вниз противоречия. На самом деле это не так. КНР находится в фазе перехода от капитализма к коммунизму, в своеобразном затянувшемся нэпе.

У государственного руля компартия, осуществляющая диктатуру рабочего класса, в руках государства порядка 50% экономики. Остальные 50% живут в условиях рынка, конкурируют с госсектором и, проиграв конкуренцию, со временем будут им поглощены, что даст возможность от нэпа перейти к социализму.

Быстро такой рывок осуществить не получается во многом из-за гигантского количества населения, которое просто нельзя обеспечить всем необходимым для общественного развития с помощью наличных внутренних ресурсов. У СССР такая возможность худо-бедно была, у Китая ее нет.

А если нет, но очень надо, то придется эти ресурсы где-то брать. Для того и нужна глобализация по-китайски с новым Шелковым путем и всем остальным.

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