/Поглед.инфо/ Самочувствието на човек може би е най-съществената част от собствения му живот. То определя отношението му към себе си, към света и отношението на света към него. Човек със самочувствие не позволява да бъде оспорена неговата идентичност, нито да бъде подменяно неговото минало, нито да бъде омаловажена личността му. Той не се срамува, той се развива. Той не се поддава на средата, той я създава. Същото може да кажем и за народите, защото те са сбор от хора, които взаимно се зaразява един друг с чувство за изключителност или с чувство на пораженчество.

Самочувствието на българския народ и неговата изключителност може да бъдат оправдани с редица факти. Ето един примерен набор:

В исторически план България съществува официално повече от 1300 години. България два пъти преживявала Златен век, при Цар Симеон Велики (9 век) и цар Иван Асен II (13 век),като разширява териториите си на три морета. Три пъти е стигала до портите на Константинопол. Цар Борис Михаил спомага разпространението на православието и приема в България учениците на Светите братя Кирил и Методий. В Преславската и Охридската школи българите Климент Охридски и Нуам Преславски създават българските букви, нов вариант на глаголицата, известен днес като кирилица (9 век). През 15 век. Св. Киприян Търновски Митрополит, патриарх Киевски, Московски и Литовски спомага религиозното обединение на тогавашните руски земи. През 19 ти век Васил Левски извършва велика, свещена организационна дейност за освобождението на България от турско робство. След Втората световна война българската икономика бележи значими успехи нареждайки се сред първите страни в енергетиката със своята АЕЦ Козлодуй, ПАВЕЦ Чаира, каскадата Белмекен – Сестрино; на 27 място в света в металургията; 4 -то място света по калцирана сода; 4 - то място в света по производство на електрокари и 730 завода в машиностроенето; за 40 години до 1985 г. България била построила 1450 кораба; имала е челно място в електрониката със заводите в Стара Загора, Велико Търново, Разлог, Русе и др.; напълно е възстановен ВПК след разрушенията от Втората световна война.

В науката и технологиите: Джон Атаносов създава първия компютър, д-р Петър Петров - електронния часовник, Асен Йорданов - ръководи екипа създал първия транспортен самолет, изобретява въздушната възглавница в колите, Иван Нончев – изобретява уникалния двигател на модула Орел за прилуняване , Димитър Чернев – създава слънчевите батерии, Румен Антонов - изобретява автоматичната скоростна кутия.

В културата: Епохални творби оставят Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Христо Ботев, Пейо Яворов, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Елиас Канети - нобелов лауреат по литература, описан в книгата на Хемингуей „Подвижен пир”, Анна дьо Ноай - най-голямата френска поетеса, правнучка на Софроний Врачански и муза на Марсел Прус, Мирослав Пенков – автор на романа „На Изток от Запад“, Владимир Димитров Майстора, Жул Паскин – принцът на Монмартър , Христо Явашев. Световен талант демонстрират Никола Гюзелев, Борис Христов, Райна Кабаиванска, Силви Вартан, Васко Василев, Йордан Камджалов.

В духовната сфера името на България се свързва с тракийските култове от времето на Орфей, бог Тангра - небе, разпространението на християнството, богомилското движение, кирилицата, духовния учител Петър Дънов.

В съвременна България на 24 май празнуваме деня на Кирил и Методий, деня на славянската писменост и култура, деня на българската азбука, просвета и култура . Това е неучебен ден за учениците. Няма манифестации, както в лошото комунистическо време. Децата си почиват вкъщи или на дълъг уикенд с мама и тати, ако денят е петък или понеделник. После всичко продължава по старому: обличаме си дрехите на които пише нещо важно като love, sweet, cool, be happy; купуваме си храна (snickers, pop-corn, cheese, biscuits), напитки (Coca cola, party cola, Tcherga, Zagorka, Devin), Khan Krum) и всичко друго етикирано с латински букви и то във веригите магазини изписани с латински букви (bila, lidl, sweet love, no name shop); влизаме да хапнем в ресторантите, чиито имена са с латински букви (spaghetti company, pizza bar, Victoria, friends); заглеждаме се в билбордовете, които са с латински букви (Imperia, Efbet, Kingburger, KFC,…); слушаме радиа (the voice, nova), в които няма българска музика; гледаме телевизия с реклами на чуждестранни стоки изписани с латински букви; децата ни посещават techno magic land, спортуват в walltopia и участват в national sport fest като се класират в категория junior или adults; в училищата се мъдрят табели на английски обясняващи някоя придобивка по европейски проект (testy garden, healthy life); ходим на кино, което се казва cinema; купуваме книги, дори и на български, от book store, Greenwich, Fox, Ciela; кандидатстваме за работа в подкрепената от Министерството на Външните работи платформа Bulgaria wants you, която би трябвало да привлича българите в чужбина; полицай, който излиза от полицейското управление с надпис Police, на чиято униформа е написано police, проверява документите ни; пожарникар с надпис на гърба fire command ни поздравява. …преминаваме под мост с надпис Sofia municipality… Подкрепяме със съобщение по телефона българското гайдарче в „България търси таланти “ и получaваме отговор: „Uspeshno podkrepihte svoi favorit. Balgariq Tyrsi Talanti Vi blagodari“. А България дали благодари?!

Проверяваме, дали пък не използват българската азбука и надписи във Франция, САЩ, Гърция, Египет. Оказва се – не! Ползват си техните букви и думи, няма и следа от нашите.

Отваряме официалните сайтовете на президента (president.bg), на парламента (parliament.bg) на правителството (gov.bg) и се информираме – нямаме право на индивидуална жалба за нарушението на Конституцията, според която официалният език в България е български. Проверяваме и сайта с бъдещето …“newgeneration.bg“…разбираме на новия български език: no chance…

Паисий Хилендарски питаше „Поради що се срамиш да се наречеш българин?“, а далеч преди него римляните често задавали въпроса „Кому е изгодно това?“.

Имала съм възможност да поставя въпроса за системното „разстрелване“ на българските букви на двама български президента. Уви! Не свършиха никаква работа, но си записаха. Днес съм убедена, че залезът на българските букви е причинен от залеза на българското самочувствие и чувство за изключителност, за което, за съжаление, политическият елит допринесе твърде много, както с ниското си ниво на знание (без значение какви дипломи са показали), така и с ниското си самочувствие, което дава шанс на всякакви чужди ценности, букви и интереси да се настаняват, живеят и развиват в българските земи и глави. Да, борбата винаги е за главите…, които ще предадат (или пък не?!)... и земите, и историята, и изключителността на един народ.

Оказва се, че както мъдрият народ е отбелязал – спасението на давещият се е в ръцете на самия давещ се, така и в тази ситуация решението е единствено в нашите ръце. Има само едно условие - самочувствие. Ако сме българи със самочувствие ще държим на себе си, на своята изключителност, на своето богатство. Няма да купуваме и носим дрехите с латински надписи, показващи колко сме cool (най-успешната идеологическа пропаганда), няма да купуваме храни и напитки, макар и произведени в България, които не са етикирани на български (ще спестим доста пари). Ще се подчиняваме на властта, когато промени етикета си от police на полиция, защото е редно поне тя да спазва Конституцията. Няма да купуваме на децата си тетрадки за училище изпъстрени с чуждестранни букви и думи, няма да участваме в national sport fest, ако не се преименува на национален спортен празник, няма да обядваме в ресторант “friends”, докато не стане “приятели”, няма да плащаме на паркинги и гаражи, които потвърждават събираните от нас такси със съобщение „zaplatihte parkiraneto na СВ1234АС“ v sinya zona. Za neprawilno izpraten nomer na avtomobil se nosi otgovornost. www.sofiatrafic.bg”... но за неспазване на Конституция, според която официалният език в България е български не се носи отговорност!

Не бива, не трябва, не може, няма да отстъпваме от българските буквите на Климент Охридски, който направи възможно глаголицата на светите братя Кирил и Методий днес да се ползва от 6% в света (500 милиона пишат на кирилица).

Може ли да го направим?! Имаме ли самочувствие да припознаем себе си като фактор, като сила, като смисъл?! Всеки може да си отговори сам и да наведе глава или напротив, да я изправи. Въпрос на самочувствие. А и на национална сигурност, защото „застреляни“ букви водят след себе си „застрелян“ народ.

Нашият народ днес не върви възроден. Това е горчивата истина. Ние сме се отрекли от буквите си, от думите си, от себе си. Ние сме и плащаме с данъците и ежедневните си покупки за собствения си разстрел. А текущият български премиер пише статии в европейската преса не за Охридската и Преславската школа, а „заедно срещу Русия“, без и да осъзнава дълбоката духовна, интелектуална, ценностна, морална, принципна и политическа разлика със „заедно за мир“. Такава е и политиката за българските букви. Вървим срещу, а не за тях. Умрели сме. Ние не сме….камо ли да сме възродени… Какво ни остава….нищо… освен да разчитаме на самочувствието на Руската Федерация и на Северна Македония за съхранение на завета на Кирил и Методи, творението на българите Климент Охридски и Наум Преславски – българските буквите, както и стратегията на българския цар Борис Михаил за разпространение на българските букви и православието.

Защо си толкова глупав, българино?!

…но, ако искаш да бъдеш, Републико Българио, спазвай Конституцията и върни надписите на български в цялата страна! Ако искаш да бъдеш, българино, имай самочувствие, и пиши на български! Мисли на български!

