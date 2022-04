/Поглед.инфо/ Заради Корнелия Нинова това се случва заобиколно, но натискът да става официално може да взриви коалицията

Ожесточеният дебат да изнася или не България оръжие за Украйна е поразителна каша от български политически страсти, която обаче има реален шанс да разруши крехкото мнозинство зад кабинета на Кирил Петков. Най-големият парадокс е, че това може да се случи въпреки факта, че всъщност България изнася огромни (за мащаба ни) количества оръжие към нападнатата от Русия държава. Заради страховете на БСП да не загуби гласовете на т.нар. русофили обаче това се случва заобиколно (Дълбоко се съмняваме, че заради загубването на русофилски гласове се случва "заобиколно". Може би заради Други причини, за които цялата общественост се досеща и ще очаква да излезнат наяве!? - б.р.ПИ).

Тази информация се потвърждава от високопоставени източници сред управляващите, а косвено и от данните за оръжейния износ от България през последните месеци.

От отговор на икономическия министър Корнелия Нинова на парламентарно питане от депутати от ГЕРБ се вижда, че оглавяваната от нея експортна комисия е разрешила сделки за над 316 млн. евро за ЕС през първия месец и половина от войната - от 20 февруари до 13 април. За аналогичния период на миналата година числото е 117 млн. евро. Тъй като Западна Европа едва ли има нужда от стара съветска продукция, каквато основно произвеждат българските заводи, с голяма доза сигурност може да се твърди, че засиленият износ е с посока точно Украйна. В отговора на Нинова се посочват и държавите, към които отива специалната продукция: Дания, Словакия, Чехия, Германия, Испания, Словения, Полша, Румъния, Литва и Естония. По неофициална информация украинската помощ минава най-вече през Полша.

Източници от управляващите твърдят, че почти 100% от този износ в момента се реекспортира в Украйна. Това всъщност превръща България в един от най-големите донори на Киев за първата фаза от войната. По данни на Statista повече военна помощ през първия месец след нападението на Русия са дали единствено САЩ.

Това не е и единственият начин, по който българско оръжие отива в Украйна. Същите източници от управляващите твърдят, че през последния месец, след уволнението на Стефан Янев от кабинета, новият военен министър е сключил договор с Великобритания за унищожаване на стари боеприпаси и военна техника. "Бракуваните" военни изделия обаче всъщност са съобразени с нуждите на украинската армия и в крайна сметка отиват натам. През последните седмици западните държави заявяват военна помощ с много и тежко въоръжение, така че второто място вече не принадлежи на България, но въпреки това нейният дял остава сравнително висок.

Единствената причина износът на оръжие за Украйна да се случва по толкова заобиколни начини е нежеланието на Корнелия Нинова за официална помощ, заради страховете й да не загуби русофилския електорат в полза на някой съществуващ или нов политически проект. Като министър на икономиката Нинова трябва да разписва всички оръжейни сделки и официално заяви, че докато тя е на този пост "нито един патрон" няма да отиде към Украйна. Тя обаче не може да забрани продажбата на трети страни, нито има отношение към "бракуването" на стара военна техника.

Управляващите твърдят, че нашите партньори - от ЕС и НАТО са напълно наясно какво правим, както и разбират деликатната политическа ситуация тук, която обяснява тези иначе безсмислени въртележки. Тази шарада е наистина странна, защото на практика всички знаят, че това се случва - не само САЩ и Европа, но и Русия. В нейните силно контролирани медии няколко пъти показват произведени в България оръжия, намерени от руските войски в окупираните територии.

За износа знае естествено и официален Киев и това може косвено да се потвърди от активните контакти между двете държави. Володимир Зеленски до момента официално е разговарял три пъти по телефона с Кирил Петков, а тази седмица двамата и ще се видят на живо. Предстоящото посещение на българска делегация в Киев трудно може да се случи, ако страната ни не е сред активно помагащите. Преди дни украинската страна официално каза, че няма време да приема държавни лидери, дошли само да се снимат със Зеленски без да оказват реална помощ.

Дотук добре - България, макар и по нелеп начин, в крайна сметка помага, и то сериозно, на Украйна. Напълно разбираемите реакции на възмущение, които заливат социалните мрежи особено след посещението на украинския външен министър миналата седмица, всъщност нямат много големи основания. Те обаче предизвикаха нещо друго, което вече разклаща сериозно управляващата коалиция.

Украинският външен министър Дмитро Кулеба прекара три дни в България и успя да вдигне градуса на политическо напрежение по темата за износа на оръжие

"Демократична България" внесе в парламента решение да се предостави официално военна помощ на Украйна. БСП, както стана ясно, е категорично против (поне публично, иначе си затваря очите за случващото се), но при гласуване в парламента всички останали партии (без про-кремълската "Възраждане") вероятно ще подкрепят подобно решение. Капанът в случая е, че ако то се гласува, Корнелия Нинова не може да откаже да го изпълни и единственият й възможен ход да запази някакво политическо благоприличие в тази каша от привидности, е да подаде оставка.

Така в момента управляващата коалиция изглежда е изправена пред два сценария:

Да гласува решението за официална военна помощ и да рискува подкрепата на БСП. Ползите от това ще са, че страстите тук ще се успокоят и износът ще става без сложни политически въртележки. Негативите на този вариант са, че при разпускане на парламента, служебно правителство на Румен Радев най-вероятно ще спре сегашният засилен износ на оръжие към Украйна.

Да се оттегли проекторешението на парламента за военна помощ и всичко да продължи както до момента. Негативите от този вариант биха били вероятно единствено краткосрочни политически щети за вносителите на решението.

На етапа "Продължаваме промяната" (ПП) се опитват да намерят някакъв компромисен вариант за решението. Те предложиха в него да се запише, че България ще предостави на украинската държава "техническа помощ за защитни цели" и това беше гласувано от парламентарната комисия по външна политика, но разглеждането му в пленарната зала беше отложено, заради "Демократична България", които настояват за изпращането на "военна помощ" и внесоха свое проекторешение в парламента. Заради създалото се напрежение в редиците на управляващите въпросът беше отложен за след великденската ваканция на депутатите в началото на май, а дотогава мнозинството трябва да намери решение на проблема.

Първият опит ще бъде направен още във вторник на заседанието на коалиционния съвет на управляващите, на който лидерите на четирите формации ще търсят изход от кризата. А на следващия ден - в сряда, премиерът Кирил Петков и представители на четирите формации ще заминат за Украйна, за да "се уверят на място от нуждите на хората в Киев" по думите на министър-председателя.

В понеделник обаче съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов каза пред БНР, че няма смисъл от провеждането на коалиционен съвет преди посещението на делегацията в Украйна и заяви, че депутатите от обединението ще предложат точката за гласуването на проекторешението за Украйна да влезе в дневния ред на парламента още в първия му работен ден след великденските празници - 4 май. "Ще настояваме да се гласува точката във вариант, в който става дума за военна помощ за Украйна", каза Иванов.

* Позицията на редакцията на Поглед.инфо не се покрива изцяло с позициите на авторите на статията, но с някои основни тези се солидаризираме с тях.

