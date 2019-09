/Поглед.инфо/ България се превърна в държава, в която институциите не работят

"България се превърна в държава, в която институциите не работят, а на ръководни постове са поставени неграмотни хора. Държавата е в пълен хаос. България остана в 20 век. А за последните 10 години се върнахме там, от където тръгнахме, а именно в 1989 г., когато слшуахме "Let it be", песента на Бийтълс, която бе символ на промяната и надеждата. Съжалявам, че днес отново трябва да се борим за свободата си и да разбираме тази песен в същия контекст". Това каза зам.-председателят на ПГ на "БСП за България" и член на ИБ на БСП Драгомир Стойнев пред БНР. Той добави, че всеки един проблем в страната се превръща в криза. "Какво направи ГЕРБ, за да спре африканската чума, например? Цели четири години се говори, че този проблем настъпва към България. Правителството опъна една тел и изхарчи десетки милиони вместо да предупреди хората от пограничните райони да не отглеждат прасета, да се проведе информационна кампания, да се подготвят екарисажи и много други", отбеляза Драгомир Стойнев. Той коментира и последните случаи с жрналисти, които по думите му са показателни за авторитарното управление на България. "Какво чуваме в новините: фоторепортер беше арестуван, известен журналист уволнен, друг журналист и общественик изведен от вкъщи за разпит, с белезници. Това показва, че живеем в държава, в която има пълзящ тоталитаризъм, тирания и еднолична власт. Това е държавата, която се управлява от ГЕРБ", категоричен бе Стойнев. Той добави, че е потресен от случващото се, но се радва, че БНР отново показа характер. "Това е изключително важно за медия, която се финансира с обществени средства и дава надежда, че у нас все още тук-там има свобода на словото и силна журналистика. БСП се противопоставя на целия този натиск върху журналистите, не трябваше да се стига дотук, а защо се случи- отговор трябва да даде ръководството на БНР", заяви зам.-председателят на ПГ на БСП.

Във връзка с изявленията на премиера, че икономическата ситуация у нас се подобрява, Драгомир Стойнев заяви, че ако държавата наистина вървеше нагоре, както говорят управляващите, нямаше да сме държавата, която изчезва най-бързо. "Ако хората живеят добре и можеха да сбъднат мечтите си тук, имаха работа, сигурност и добро образование и здравеопазване, нямаше да напускат България", категоричен бе той. Стойнев заяви още, че БСП, като единствената разумна политическа сила, със законодателни действия се опитва да върне спокойствието в България. "Нужна ни е последователност и градивност, които за съжаление липсват при управляващите", каза още социалистът .

Драгомир Стойнев коментира още, че за да има само един кандидат за главен прокурор е виновно правителството на ГЕРБ, защото чрез министъра на правосъдието трябваше да се излъчи още един кандидат.

Във връзка с днешното заседание на НС на БСП, Драгомир Стойнев обясни, че първата крачка за подкрепата на Мая Манолова е била направена на конференцията на БСП - София. "Всички познаваме Мая Манолова като острие, човек който е близо до проблемите на хората и доказа, че може да ги решава", каза още той. Стойнев бе категоричен, че промяната на модела в София и страната няма как да стане без БСП.

