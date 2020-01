/Поглед.инфо/ Американският вестник New York Times пише: "Самолетът се забави. Терористичният екип беше притеснен. Самолетът трябваше да лети от Дамаск до Багдад в 07:30 местно време. Скамейците казаха на американците, че полетът се забавя и обектът им все още не се вижда. "

Няколко минути преди да затвори вратите на самолета, Касим Сюлеймани се качи на борда с двама души, които го придружаваха. Самолетът кацна на международното летище в Багдад в 00:36 и първият човек, който напусна самолета, беше генерал-полковник Сюлеймани заедно с хората, които го придружават. Той беше посрещнат от Абу Махди ал Мухандес, след което се качиха на две коли, които бяха нападнати в края на летището.



Операцията, насочена към командира на Корпуса на специалните сили на Quds на Ислямската революционна гвардия (IRGC) на Иран, генерал-полковник Касим Сюлеймани, изпрати САЩ в катастрофална война с Иран. Историята на тези седем дни на напрежение и несигурност в света се корени в 18-месечния секретен план на терора на Кашима Сюлеймани. Планът, който безспорно се смята за най-опасната страница през трите години на председателството на Доналд Тръмп.



Независимо от поредицата насилствени събития, които се случиха през изминалия месец, включително убийството на 33-годишен американски контрагент в Киркук, което доведе до атаки на САЩ върху позициите на Катаиб Хизбула в Ирак на 27 декември 2018 г. и убийството на най-малко 25 членове на тази група, Вашингтон обмисляше план за терор срещу Касим Сюлеймани преди година и половина. След нападението срещу американското посолство в Ирак, на силите за сигурност, охраняващи посолството в Багдад, беше наредено да открият огън и да убият онези иракски демонстранти, които влязат в посолството. За разпръскването им обаче е използван само сълзотворен газ. Доналд Тръмп, който прекара новогодишните празници в имението си във Флорида и наблюдаваше събитията по телевизията, стана много ядосан. И категорично настоя за убийството на генерал-полковник Касим Сюлеймани.



През последните 18 месеца Белият дом се опита да наеме някои служители на летищата в Дамаск и Багдад, за да получи информация, довела до мъченическата смърт на генерал-полковник Касим Сюлеймани. Някои от тези хора предадоха информация на амепиканците за пътуването на Касим Сюлеймани . Получената информация сочи, че той лети с различни авиокомпании и билетът му се купува в последните минути преди заминаването, за да не даде шанс на враговете да го убият. Сюлеймани обикновено беше последният човек, който се качва на самолета. Той винаги седеше в последния ред на самолета, така че след кацане веднага да слезе от него.



Вашингтон се опасяваше, че тероризмът на Сюлейман, когато той беше придружен от висш член на групата „Хизбула“ по време на посещение в Сирия, може да завлече ливанската група в незабавно военно нападение срещу Израел, поради което тя не извърши терор в Ливан.



От 27 декември Вашингтон следи редица сайтове. Съветникът по националната сигурност при президента Робърт О,Брайън изброи възможните американски намерения, сред които беше атака срещу ирански кораб, който даде заповеди за нападения в Персийския залив на флотите на Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC). Сред официалните лица директорът на Централната разузнавателна управление (ЦРУ) Джина Хаспел, която вярваше, че има достатъчно информация за плана за нападение върху американски цели, прояви голям интерес към терора на Касим Сюлеймани. Въпреки това, по време на дискусии след мъченическата смърт на Касим Сюлеймани в Съединените щати поради факта, че държавният секретар на САЩ Майк Помпео многократно заяви, че Сюлеймани е имал планове да извърши нападения в близко бъдеще, Джина Хаспел подчерта, че е по-добре да не се изразяват подобни твърдения.



На 10 януари 2020 г. самият Доналд Тръмп заяви, че Касим Сюлеймани планира атака срещу четири американски посолства, включително посолството в Багдад. Въпреки че Израел е доволен от терора на Сюлеймани, Саудитска Арабия е обезпокоена, че САЩ са го направили, без да вземат предвид последиците от него. Въпреки това, след срещата на брата на престолонаследника на Саудитска Арабия Халид бин Салман с представители на Белия дом, вълнението на Саудитска власт утихна.



Съобщава се, че Иран ще отмъсти за убийството на Касим Сюлеймани пет дни след мъченическата му смърт. Американските власти в операционната зала на Белия дом и Пентагона гледаха видеоклипове на ирански ракети, удрящи две американски бази в Ирак, докато войските бяха изтеглени оттам предварително и бързо.



Бившият израелски министър на отбраната Авигдор Либерман в неделя, 12 януари, заяви: "Това не е наша работа. Израел трябва да стои далеч от всякакви конфликти." Въпреки това, израелският премиер Бенямин Нетаняху в четвъртък, 2 януари, рано в деня преди мъченическата смърт на Сюлеймани на летището в Тел Авив, преди да се качи на самолета за официално пътуване до Гърция, заяви: "В нашия регион има много драматични събития. Ние напълно защитаваме позицията. САЩ да се защитят. "



Въпреки че през този ден изглежда, Нетаняху има предвид, че Израел стои до Съединените щати при атаката срещу американското посолство в Багдад, но по-късно стана известно, че Бенджамин Нетаняху е единственият лидер извън САЩ, на когото Белият дом преди това е обявил атаката срещу Касима Сюлеймани. Той посочи много драматични събития. Това показва, че всъщност той е бил запознат с плана, който американците възнамеряват да реализират след няколко часа на летището в Багдад.



US NBC News съобщи на 1 януари, че след като измамници на летището в Дамаск съобщиха, че генерал-полковник Касим Сюлеймани кацна на борда на сирийска частна компания Airbus A320 на летище в Дамаск, информацията от Израел също помогна за потвърждаването на подробностите за това съобщение.



Според NBC, директорът на ЦРУ и министърът на отбраната на САЩ Марк Еспер от две различни места в тяхната страна наблюдават как Касим Сюлеймани се качва в Багдад и Абу Махди ал Мухандес го поздравява, след което той се качва в колата, докато трима американски БПЛА, оборудвани с четири ракети Hellfire, бяха изстреляни по техните превозни средства. Никой от десетте души в тези превозни средства не оцеля. Декрет за обстрел беше издаден от Централното командване на САЩ (CENTCOM) в столицата на Катар, Доха.



Междувременно убийството на Касим Сюлеймани е част от по-широк план за тероризиране на командирите на Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC) и лидерите на съюзническите ирански сили в региона. Например, оцелява Абдул Реза Шахлай, който отговаря за финансовите дела на бригадата Кудс, която беше нападната от американски дрон в Йемен в четвъртък, 2 януари.



Говорителят на Пентагона, отговаряйки на този план, заяви: „Също видяхме съобщения за нападения в Йемен онзи ден, но нека да не говорим за това в медиите“. САЩ вече обявиха награда от 15 милиона долара за информация за арест или убиване на Абдул Реза Шахлай.



В тази връзка британският вестник Daily Mail твърди, че на 11 януари, по време на нападение от неизвестни въоръжени мъже на един от командирите на организацията "Ал Хашд ал Шааби" на милицията Талиб Абас Али ал Сади в Карбала, той е починал, въпреки че на следващия ден полицията в Карбала и Ал-Хашд ал Шааби опроверга в отделни изявления съобщенията за убийството на командира на бригадата на народното опълчение Ал-Хашд ал-Шааби в Карбала.



Освен това, според уебсайта на The Times of Israel, на 10 януари Иран призова генералния секретар на Хизбула Хасан Насрула да засили мерките за сигурност, за да защити живота си.



Превод: Поглед.инфо

