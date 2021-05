/Поглед.инфо/ Египет започна работа по разширяване и увеличаване на дълбочината на Суецкия канал, така че той да стане напълно двупосочен, което в бъдеще ще помогне да се избегне задръстванията в транспортната артерия, пише The Guardian. Както отбелязва вестника, разширяването на канала е започнало по указание на египетския президент Абдел Фатах ал Сиси, който призовава работата да бъде завършена възможно най-скоро, така че инциденти като задръстванията, причинени от кораба-контейнеровоз Ever Given, никога повече няма да се повтори.

Администрацията на Суецкия канал заяви миналата седмица, че възнамерява да разшири втората лента с 10 км, при планирана дължина от 82 км. Освен това компанията възнамерява да разшири и увеличи дълбочината на участъка от съществуващата лента в южната част на канала.

Работата по канала започна в съответствие с инструкциите на египетския президент Абдел Фатах ал Сиси, който нареди „незабавно да започне изпълнението на предложения план за развитие на канала и да се изготви график за завършването му възможно най-скоро“.

Преди това контейнерният кораб Ever Given беше заседнал в южната част на канала, като остана там от 23 до 29 март, което доведе до забавяне на преминаването на стотици кораби и значителни търговски загуби по целия свят.

Като част от новия проект се предвижда разширяване на двупосочния участък на канала южно от Голямото Горчиво езеро. Работата ще бъде извършена отчасти от най-голямата земекопна машина в Близкия изток, наречена Mohab Mamish, която пристигна в Египет миналия месец.

Инцидентът с Ever Given много силно удари световните вериги за доставки. Поради задръстванията в Суецкия канал някои кораби трябваше да следват дълъг алтернативен маршрут, заобикалящ южния край на Африка, което доведе до забавяне и допълнителни разходи

