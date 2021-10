/Поглед.инфо/ В писмото си до организационния комитет на Пулицъровските премии, бившият президент на САЩ Доналд Тръмп призова репортерите на The New York Times и The Washington Post да бъдат лишени от наградите си, съобщава Insider. Както отбеляза бившият шеф на Белия дом, през 2018 г. репортерите получиха наградата за „лъжливи материали за несъществуваща връзка между Кремъл и предизборния щаб на Тръмп“, която вече беше опровергана.

В писмо до организационния комитет на Пулицър Тръмп поиска той да оттегли наградите, връчени през 2018 г. По думите на бившия шеф на Белия дом, наградата е присъдена на журналисти за „фалшиви истории за несъществуваща връзка между Кремъл и предизборния щаб на Тръмп“.

Както вестникът припомня, репортерите на The New York Times и The Washington Post получиха награди Пулицър за редица статии, публикувани от 8 февруари до 7 септември 2017 г. Тогава организационният комитет заяви, че „неуморно публикуваните“ материал, създаден „в обществен интерес“ и използващ множество източници, „значително е подобрил общото разбиране за намесата на Русия в президентските избори през 2016 г.“.

Сега обаче Тръмп подчерта, че статиите „до голяма степен разчитат на непотвърдените думи на анонимни източници“, и припомни, че „теорията на конспирацията за сговор с Русия вече е опровергана“. „Множество консервативни източници на новини и наблюдатели изразиха съмнения относно надеждността на тези материали“, отбеляза бившият президент и също така обърна внимание на „очевидни логически несъответствия“ в статиите.

„Оттогава беше доказано, че всички тези обвинения са неверни и аз бях оправдан по всички точки“, добави Тръмп.

Въпреки това, както пише Insider, бившият шеф на Белия дом не е официално оправдан. Специалният прокурор Робърт Мюлер, който ръководеше разследването на „руския случай“, в окончателния си доклад, въз основа на проучените доказателства, не посочи конкретни препоръки дали е необходимо да се повдигне обвинение срещу Тръмп или да се оправдае. В допълнение, самият Мюлер каза по отношение на доклада си: „Ако бяхме сигурни, че президентът не е извършил никакви престъпления, бихме казали това“.

Ню Йорк Таймс и The Washington Post не отговориха на искането за коментар до времето на публикуването на тази статия.

Както съобщава изданието, последните искания на Тръмп към организационния комитет на наградата „Пулицър“ са свързани с неотдавнашното обвинение, повдигнато срещу юриста Майкъл Сусман като част от мащабна проверка за разследване на „руския случай“.

Специалният прокурор Джон Дърам, който беше назначен на тази длъжност при Тръмп, твърди, че Сусман, който е предоставил на ФБР информация за предполагаемите връзки между Организационния комитет на Тръмп и руска банка, е скрил от Бюрото, че самият той работи за предизборния щаб на Хилари Клинтън . Самият адвокат не признава вината си за лъжесвидетелстване, а адвокатите му твърдят, че делото е политически мотивирано.

