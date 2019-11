/Поглед.инфо/ Руският лидер Владимир Путин успя да "засее раздор" в американската политическа система, пише The Wall Street Journal. В Близкия изток и други области всичко също се оформя в негова полза, докато членовете на НАТО са затънали в спорове за бъдещето на този съюз, който първоначално е създаден, за да сдържа експанзионистичните действия на Москва, се казва в статията.

Тази година беше доста успешна за руския президент Владимир Путин, пише The Wall Street Journal, и става още по-добре: сега Путин събира трофеи от няколко фронта едновременно. Според автора със сигурност „самият той е изненадан“ с какъв успех е успял да постигне целта си и да засее раздор в политическата система на САЩ.



„Първо, неговите агенти се намесиха в изборите през 2016 г. Сега те могат да се отпуснат и да наблюдават как опитите им да отклонят подозренията от Москва и да прехвърлят вината върху Украйна дават плод под формата на ожесточен дебат в Съединените щати, който допълнително отдалечава силите на привържениците и противниците на Тръмп един от друг “, подчертава статията.



Фиона Хил, която доскоро се смяташе за главен експерт за Русия в състава на Съвета за национална сигурност на президента Тръмп, в показанията си по време на изслушване в Камарата на представителите, проведено като част от процедурата по импийчмънт, обобщи успехите на Русия на този фронт: „Въздействието на успешна кампания, проведена от руснаците през 2016 г., днес все още е очевидно. Страната ни е разкъсана на парчета. Истината се поставя под въпрос. Нашата високопрофесионална и експертна дипломатическа служба в кариерата се дискредитира “, съобщава The Wall Street Journal.



В същото време Путин е „толкова сигурен в своя успех“ , че дори „злорадства публично“ за това, подчертава статията. „Слава Богу, че никой не ни обвинява, че се намесваме в изборите в Съединените щати, сега те обвиняват Украйна“, цитира Путин в Wall Street Journal в изявление, което направи на икономически форум в Москва миналата седмица.



В същото време в началото на следващия месец новият президент на Украйна Владимир Зеленски ще проведе първата си среща с Путин, чиито войски „нахлуха в страната му и отрязаха част от нея“, пише The Wall Street Journal. Украинският лидер разбира, че поради вътрешнополитически битки в САЩ подкрепата на Америка за Украйна може да бъде прекратена, така че той трябва да започне трудни преговори с Москва, обяснява авторът.



„Но тези успехи на американския фронт са само началото на списък от тенденции, които допринасят за късмета на Путин“, се казва в статията. По-специално британската политическа система също е обхваната от дебати относно мащаба на „кампанията за дезинформация“, която, според мнозина, Русия се ангажира да „убеди“ британските граждани през 2016 г. да гласуват за излизане от ЕС, пише The Wall Street Journal. Британският премиер Борис Джонсън отказва да публикува доклад на парламентарната комисия за разузнаване за „намеса в Brexit“, провокираща междупартийни конфликти точно сега, когато Великобритания се насочва към нови общи избори, отбелязва авторът.



Но дори и независимо дали Русия е успяла по някакъв начин да повлияе на резултатите от референдума за Brexit, сега реалността е, че Обединеното кралство излиза от ЕС „по най-трудния и деструктивно възможен начин“, подчертава статията. И тъй като всичко, което уврежда икономическото и политическото единство на Европа, в една или друга степен „облагодетелства Русия“, Путин може да добави в своя полза този непрекъснат скок с Brexit като голямо постижение за 2019 г., The Wall Street смята вестника.



В същото време най-влиятелните членове на НАТО сега са затънали в спорове относно функционирането и бъдещите перспективи на Северноатлантическия алианс, създаден преди 70 години специално за „Съдържащ експанзионистичните действия на Москва“, отбелязва авторът. По-специално френският президент Еманюел Макрон наскоро разкритикува Тръмп за решението му да изтегли американските войски в Сирия, като по този начин предостави на Путин възможност да увеличи влиянието си в региона.



Освен това Макрон обяви, че НАТО е претърпял „мозъчна смърт“ и постави под въпрос валидността на днешните изявления на алианса за колективна отбрана, предизвикващи критики от германския канцлер Ангела Меркел и други членове на алианса, припомня The Wall Street Journal. Тези спорове показват, че в резултат дори такива водещи членове на Северноатлантическия алианс като Франция, Германия, Турция и САЩ излизат напълно „извън стъпка“, статията подчертава:„И от гледна точка на Путин, разногласията в основния западен военен съюз са най-големият плюс.“



В същото време оттеглянето на САЩ в Сирия допринесе за по-нататъшното развитие на тенденция, която позволява на Москва по-активно да прави нещата в Близкия изток, авторът подчертава: „Всъщност сирийските събития изиграха невероятна роля за Путин.“ Според автора именно американските войски и техните кюрдски съюзници са извършили основната част от работата за унищожаване на терористите. „И сега, след като приключи с всички мръсни работи, Вашингтон всъщност прехвърли контрола над Сирия в Москва, позволявайки му да унищожи или свали своите кюрдски съюзници “, пише The Wall Street Journal. Сега, когато Путин зае ключови позиции в Сирия, лидерите на голямо разнообразие от страни от Близкия Изток „се втурнаха като тълпа към него за консултации“, се казва в статията.



Владимир Путин е бивш офицер от КГБ и веднага е очевидно, че е „майстор на занаята си“, отбелязва авторът. „По време на Студената война той се научи да използва дезинформацията и пропагандата, за да играе върху слабостите на западните демокрации, като ги използва за собствени цели. И тъмното пространство на Интернет отвори изцяло ново поле за него да играе “, заключава The Wall Street Journal.

