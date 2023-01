/Поглед.инфо/ Множество медии съобщават, че местната полиция и служителите на Граничен патрул са започнали усилия през последната седмица да отстранят и арестуват мигрантите от улиците на Ел Пасо преди посещението на президента Джо Байдън на границата между Тексас и Мексико. Акцията изглежда е опит за създаване на Потьомкинско село, което рисува много по-различна картина на хуманитарната криза в Ел Пасо отпреди две седмици.

Агентите на граничния патрул в сектора на Ел Пасо и местните полицаи започнаха да арестуват мигранти, спящи по улиците на града в деня преди първото посещение на президента Джо Байдън на границата между Тексас и Мексико, съобщи NBC News.

Gabe Gutierrez

@gabegutierrez

Follow

Latest from ⁦@JuliaEAinsley⁩ & ⁦@DidiMartinez5⁩: Video shows border agents, police arresting migrants sleeping outside church shelter in El Paso ahead of President Biden's visit

Mark R. Levin

@marklevinshow

Follow

This is what dictatorships do

Снимки от Daily Mail, публикувани в Туитър от Марк Левин, показват сцените преди и след ареста на мигрантите

Защитници на имиграцията се оплакват, че арестуването на мигранти извън църкви и приюти може да наруши политиките на Министерството на вътрешната сигурност, съобщи NBC.

Greg Abbott

@GregAbbott_TX

Follow

El Paso rushes to remove illegal immigrants and migrant camps that are crowding downtown before Biden arrives. Predictable. Biden does not want America to see the chaos that he has caused on the border. This is just a photo op and a game of pretend.

"Ел Пасо бърза да премахне нелегалните имигранти и мигрантските лагери, които са претъпкани в центъра, преди Байдън да пристигне.

Предсказуемо.

Байдън не иска Америка да види хаоса, който той предизвика на границата.

Това е просто снимка и игра на преструвки." - написа губернаторът на Тексас Грег Абът.

Служители на граничния патрул потвърдиха ареста на мигранти в Ел Пасо, които са пресекли границата и първоначално не са се предали на агенти.

„В отговор на мигрантите, избягващи задържането в района на Ел Пасо, граничният патрул на Съединените щати увеличи броя на агентите, патрулиращи в района“, каза говорител на сектора на Ел Пасо пред NBC.

Говорителят каза, че действията са част от „многослоен подход, който включва патрулиране на самата граница, близките райони и квартали и провеждане на контролно-пропускателни пунктове“.

El Paso Matters написа: „Звуците от тълпи от хора, които говорят, плачат, смеят се и се молят по улиците на центъра на Ел Пасо, бяха заглушени през нощта в сряда, когато агентите на граничния патрул на САЩ пометеха големи тълпи от мигранти близо до автобусния терминал Greyhound.“

„До четвъртък сутринта всичко, което остана, бяха тротоари, облицовани с купчини одеяла, дрехи и играчки – които бяха изхвърлени от градските екипи, които бързо пометоха и почистиха района“, продължава репортажът.

Една жена разказа пред местните новини за страха, който видяла в очите на хората, докато полицията арестувала бездомните мигранти, лагерували по улиците.

Агенцията изглежда също така е засилила извеждането на мигранти съгласно дял 42 преди посещението на президента в неделя.

ВИДЕО: https://twitter.com/LuisKuryaki/status/1611810200088121345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1611810200088121345%7Ctwgr%5E42fad130b6ced092765be55cf21c8a5343b7cbfa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2Fborder%2F2023%2F01%2F08%2Fpotemkin-village-officials-clear-homeless-migrants-from-el-paso-streets-ahead-of-biden-visit%2F

Репортер на Washington Examiner публикува в Туитър видео, показващо сцените по улиците на Ел Пасо, според които Байдън няма да види по време на посещението си.

ВИДЕО: https://twitter.com/Anna_Giaritelli/status/1611390383430287361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1611390383430287361%7Ctwgr%5E42fad130b6ced092765be55cf21c8a5343b7cbfa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2Fborder%2F2023%2F01%2F08%2Fpotemkin-village-officials-clear-homeless-migrants-from-el-paso-streets-ahead-of-biden-visit%2F

Breitbart Texas съобщи в неделя сутринта списък с други неща, които президентът Байдън няма да види по време на посещението си в Ел Пасо.

По време на пресконференция в Белия дом в края на миналата седмица, говорителят на Байдън Джон Кърби избегна въпрос от репортер, питащ дали президентът ще види „дезинфекцирана версия на Ел Пасо“.

ВИДЕО: https://twitter.com/RNCResearch/status/1611426932192837633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1611426932192837633%7Ctwgr%5E42fad130b6ced092765be55cf21c8a5343b7cbfa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2Fborder%2F2023%2F01%2F08%2Fpotemkin-village-officials-clear-homeless-migrants-from-el-paso-streets-ahead-of-biden-visit%2F

Друг потребител на Twitter обвини кмета на Ел Пасо Оскар Лийзър за разчистването на мигрантските лагери преди посещението на президента.

Репортажът на NBC заключава:

"През октомври 2021 г. министърът на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас изпрати меморандум до ръководителите на всички агенции на DHS/Министерството на вътрешната сигурност, в който отчасти им напомня, че места като молитвени домове и съдебни сгради са места, където не трябва да бъдат арестувани имигранти без документи."

Той отбеляза, че зоните в близост до тези безопасни места също могат да се считат за защитени.

„Трябва да вземем предвид факта, че принудително действие, предприето близо до – и не непременно в – защитената зона, може да има същото ограничаващо въздействие върху достъпа на индивида до самата защитена зона“, каза Майоркас в бележката.

„Ако това наистина е така, тогава, доколкото е възможно, не трябва да предприемаме принудителни действия в близост до защитената зона", добави министърът.

Не е известно какво ще види президентът Байдън, когато посети границата в Ел Пасо в неделя. Белият дом не разкрива предварително с кого ще се срещне президентът и какво планира да посети по време на граничното пътуване.

New York Times заяви, че посещението на Байдън в Ел Пасо „сигурно ще бъде неудобно. Губернаторът Абът, чиито действия помогнаха за забавяне на мигрантската криза в Ел Пасо, не е обявил никакви планове за среща с президента.

Ясно е, че посещенията на президента Байдън в Ел Пасо на 8 януари са много по-различни от Ел Пасо само преди две седмици.

Превод: СМ

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели