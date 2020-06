/Поглед.инфо/ Редица големи американски компании, вариращи от ИТ гиганти като Facebook, до спортни марки като Nike, се обявиха в подкрепа на масовите протести, пише CNN. Ръководството на предприятията обеща големи дарения на активистите, призова американците да последват примера им и увериха, че те самите ще направят всичко възможно, за да избегнат всякаква дискриминация между собствените си кадри.

На фона на вълната от антирасистки протести, обзели САЩ, Facebook реши да дари 10 милиона долара на организации, работещи за борба с неравенството, съобщава CNN.

„Ние подкрепяме черната общност“, написа лидерът на компанията Марк Зукерберг на своята страница в платформата.

Фейсбук осъди расизма, призова за търсене на решения на висящи различия и обеща да следи по-внимателно, сред персонала на компанията да са представени различните групи от обществото. Така компанията на Зукърбърг беше включена в списъка на ИТ компаниите в Силиконовата долина, които се изказаха в подкрепа на протестиращите. Според канала подобни идеи са били изразени от такива големи компании като Twitter, Nike, Netflix и Disney.

В своето изявление Зукърбърг подчерта, че ситуацията с 10 милиона долара няма да се коригира и че Facebook трябва да работи по-усърдно, за да защити хората от негативни коментари и да предотврати разпространението на предразсъдъци в онлайн дискусиите за протестите.

Например, както CNN обръща внимание, за разлика от Twitter, Facebook не добави никакви предупредителни знаци към поста на президента Доналд Тръмп, че „плячкосването може да се превърне в стрелба“. Както настоява Зукърбърг, неговата компания реши, че потребителите трябва да са запознати с възможните действия на правителството, ако то реши да използва сила.

Междувременно самата платформа на Twitter добави на страницата си в колоната „Описание“ хаштага #BlackLivesMatter („Животът на чернокожите“), публикува списък с акаунти за тези, които искат да направят лентата си „по-разнообразна“ и да получават новини от представители на „маргинализираните групи“ , Освен това компанията обеща, че до 2025 г. малцинствата, които са слабо представени сред нейния персонал, ще заемат една четвърт от всички служители.

Освен ИТ компаниите, към антирасисткото движение се присъединиха и спортни марки като Peloton и Nike. Peloton обяви, че е на път да изпрати $500 на Националната асоциация за съдействие на развитието на етническото население (National Association for the Advancement of Colored People).

Nike публикува видео в Twitter, в което представи известния си лозунг Just do it («Просто го направи») в нова светлина.

Nike: „Не правете това поне веднъж. Не се преструвайте, че в Америка няма проблем. Не обръщайте гръб на расизма. Не се примирявайте с това, че невинните хора губят живота си. Достатъчно оправдания. Не мислете, че това не ви засяга. Не стойте настрана и не мълчете.“

Услугата за стрийминг на Netflix заяви, че „запазването на мълчание е като да бъдеш съучастник“ и че е задължение на неговите черни потребители, служители и артисти да отстояват правата си. Ръководството на Disney обеща да "развие култура, в която чувствата и болката със сигурност ще бъдат разпознати" от някои слоеве на обществото.

Както подчертава CNN, не всички изявления в подкрепа на антирасистките протести са били възприети положително. И така, ръководителят на Националната футболна лига (NFL) Роджър Гудела каза, че действията на протестиращите "отразяват болката, гнева и негодуването", които изпитват много американци и че трябва да се промени нещо. Критиците припомниха на Гудела, че никой не взема в отбора си от 2017 г. в първенството, бившият играч на НФЛ и активист на Black Lives Matter Колин Каперник - някои казват, че това е заради политическите възгледи на играча.

