/Поглед.инфо/ Спирането на горивния тръбопровод на Colonial Pipeline наруши доставките на гориво за почти цялото източно крайбрежие на САЩ. Белият дом обвинява за инцидента киберпрестъпниците, но според водещия на Fox News Тъкър Карлсън настоящото бедствие се вписва напълно прилично в енергетическия дневен ред на администрацията на Джо Байдън.

И накрая, в случай че 2021 г. не ви напомни достатъчно за по-тъмната версия от 70-те години, сега имаме сериозен недостиг на горива. В държава, която напоследък е нестабилна. Днес по цялото източно крайбрежие на страната хората не успяха да заредят автомобилите си. Разгледайте тези кадри. Прилича на Венецуела.

NBC NEWS: Най-малко шест щата вече са докладвали за недостиг на бензин. Очаква се този недостиг да се задълбочи. Опашките се простират по магистралата, докато клиентите чакат на бензиностанциите. Губернаторът на Северна Каролина обяви извънредно положение. Тази бензиностанция свърши горивата.

ABC NEWS: Да, бензиноколонките пресъхват, количествата са недостатъчни и властите призовават шофьорите да не изкупуват панически горивото...

СЛУЖИТЕЛ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ: Изчерпахме напълно дизеловото гориво и бензина.

ABC NEWS: ... но опашките вече са дълги и горивото в резервоара вече е малко.

CBS NEWS: Спирането на газопровода също създава риск от недостатъчно предлагане на авиационно гориво за ключовите летища в Балтимор, Шарлот и други градове на Източното крайбрежие.

Извънредно положение ?! Не. Виж, ако ви свърши „тревата“, това би било извънредно положение! Не се притеснявайте, казва The New York Times, това не е в действителност, това е теория на заговора, вашите очи ви лъжат, вие сте паникьор.

В днешна статия The New York Times съобщава, цитирам: "Нямаше дълги опашки по бензиностанциите, откакто газопроводът беше спрян."След това, очевидно, някой в редакцията на The New York Times намери работещ телевизор и няколко часа по-късно вестникът премахна тази фраза от статията, дори не призна, че тази фраза изобщо е била там. В печатната версия.

Но за своите читатели в социалните медии, които изглежда са готови да повярват на абсолютно всичко, The New York Times дори не си направи труда да поправи лъжите си. Този туит все още не е изтрит, цитирам: "От спирането на тръбопровода не е имало дълги опашки или съществено увеличение на цените на бензина."

Аха, съвсем не е имало. С изключение на щата Джорджия, където към 15:00 днес почти шест процента от всички бензиностанции бяха без бензин. Във Вирджиния имаше почти осем процента такива бензиностанции. В Северна Каролина това са осем процента и половина. В агломерацията на Атланта, най-големият град на юг, повече от 20 процента от всички бензиностанции - повече от една пета! - не можеха да продават бензин - поради отсъствието му.

Това е енергийна криза. Защо се случва това? Официалното обяснение: мистериозна банда киберпрестъпници проникна в софтуера на един от най-големите доставчици на гориво в Америка, Colonial Pipeline. Тяхният тръбопровод транспортира над два милиона барела на ден.

Това е приблизително половината от всички доставки на дизел, бензин и авиационни горива на Източното крайбрежие. И това е голям проблем за държава, която, както всички други страни на Земята, все още е почти изцяло зависима от изкопаемите горива за оцеляването си.

Но не се притеснявайте, казва новият ни министър на енергетиката Дженифър Гранхолм, бивш некадърен губернатор на Мичиган. Цитирам: "Нямаме недостиг на бензин, имаме недостатъчни доставки." Леле, това е недостатъчно предлагане, съвсем не е същото като недостиг! Поне в някакъв теоретичен аспект, важен за Дженифър Гранхолм, това са различни неща!

И така, какви действия предприема Белият дом в отговор на това „недостатъчно предлагане“, което не е дефицит? Ето отговора на Ан Нойбергер - патентована посредственост, която по някакъв начин заема позицията на заместник-съветник по националната сигурност за киберсигурността и нововъзникващите технологии.

АН НОЙБЪРГЪР, заместник-съветник по националната сигурност на президента на Съединените щати: На първо място, ние признаваме, че жертвите на кибератаки често са изправени пред много трудни ситуации. И често им се налага да оценяват икономическата жизнеспособност, когато са изправени пред избор: да платят или да не платят откупа. Colonial е частна компания и ние им оставяме те сами да приемат собствените си решения за откуп.

ЖУРНАЛИСТ: Администрацията ще даде някакви препоръки, да плащате или да не плащате?

АН НОЙБЪРГЪР: Обикновено такива решения се вземат в частния сектор. Към момента администрацията не е дала никакви допълнителни препоръки. Обаче имайки предвид нарастващия брой на киберизнудванията, разбира се, сега работим по тази тема, за да разработим държавнически подход към киберизнудвачите и техния софтуер, както и за откупа като цяло.

Това тук е човекът, който ви защитава от киберпрестъпниците. Colonial Pipeline, както ще ви напомни Ан Нойбъргър, е „частна компания“. А Белият дом по принцип не се намесва в делата на частните компании. Освен ако частните компании не поставят грешното (джендърно) местоимение в изречението. В този случай ФБР ще пристигне с антитерористична група и ще извърши арести с пряко излъчване по телевизията.

Но ако залогът е дребен, ако става дума „само“ за снабдяването на цялото Източно крайбрежие, Ан Нойбъргър и нейните приятели в Белия дом предпочитат принципа на ненамесата, умиват си ръцете. Такива са те, ситуативните либертарианци.

Какво означава всичко това? Вие знаете. В известен смисъл - нека бъдем откровени - Белият дом одобрява тази катастрофа. Да, някои бензиностанции са затворени днес. Но доста скоро безумците планират да ги затворят всичките. Затворете всяка бензиностанция в САЩ. Затворете завинаги, за да освободите място за някакъв нов, все още не напълно дефиниран вид транспорт, който магически ще замени бензиновите двигатели, които използваме повече от 100 години. Това е зелена революция! На кого му пука за стария тръбопровод?

Позволете ми да ви напомня, че през първия си ден като президент Джо Байдън затвори тръбопровод. Това беше първата му работа! Това беше огромния тръбопровод Keystone XL. Джо Байдън реши да не чака мистериозните хакери да го затворят, той сам го затвори и над 11 000 души загубиха работата си. И между другото, цените на бензина се повишиха. И в случай, че не сте забелязали, оттогава бензинът така и не е поевтинявал.

