Подобно на талибаните или хунвейбините на Мао Цзедун, представителите на антирасисткото движение в САЩ унищожават предмети на изкуството в безпрецедентен мащаб, съобщава Fox News. Активистите искат да зачеркнат историята и да започнат от нулата и най-важното - институциите, които трябва да пазят традициите и изкуството, не правят нищо в интерес на защитата им.

Всички политически култове имат нещо общо: в името на своето виждане за света те се опитват да унищожат историята и културата. За тях винаги е нулева година. Това сме виждали по целия свят през цялата история. През 2001 г. в Афганистан талибаните* взривиха 1500-годишни гигантски статуи на Буда. Нарекоха ги идоли и ги унищожиха. Ханвейбините на Мао (Цзедун - ИноТВ) оскверняваха гробниците на императори и масово унищожаваха древни произведения на изкуството.

Сега същият импулс за унищожаване на изкуството стигна и до САЩ. Започна се със статуите на конфедератите. Но много бързо достигнаха например статуите на Ейбрахам Линкълн. В Бостън такава статуя вероятно ще бъде съборена. Човекът, подписал „Прокламацията за освобождението на робите“, вече е твърде голям расист, за да се появява в произведения на изкуството. Статуите на Колумб се изхвърлят в езерата. Професор по право в Джорджия иска да унищожи Стоун-Маунтийн, уникално произведение на същия човек, който е издълбал барелефите в планината Рошмор. Между другото, колко мислите, че трябва да чакаме, преди да взривят планината Рошмор?

Днес в Съединените щати произведения на изкуството се унищожават в мащаб, който историята ни не е виждала досега. И никой не ги защитава. Попитахме какво мисли за това Джери Салц, изкуствовед и носител на награда Пулицър, човек, който наистина цени изкуството и пише за него от професионална гледна точка. Ето какво отговори той: „Няма голяма беда. Страната ни е погълната от революционна вълна, целта на която е да покаже, че народът вече няма намерение да търпи расизма. Тук въпросът не е кой се придържа към леви възгледи и кой – към десни. Въпросът е кое е правилно и кое не." Тоест човекът, получил наградата „Пулицър“ за своите произведения по изкуството, напълно подкрепя унищожаването на същото това изкуство в името на революцията. Това е страната, в която живеем.

Наш гост е Райън Гердаски, автор на „Те не слушат: Как елитите създадоха националната популистка революция“ (They're Not Listening: How The Elites Created the National Populist Revolution). Благодаря Ви много, Райън, че дойдохте в нашата програма.

РАЙЪН ГЕРДАСКИ, публицист, политически коментатор: Благодаря, че ме поканихте.

И така, изкуствоведът и лауреатът на наградата „Пулицър“ не защитава изкуството и домакинът на дясноцентристкото предаване трябва да се справи с това - каква държава е това?

РАЙЪН ГЕРДАСКИ: Струва ми се, че трябва да гледаме на всички тези хора по същия начин, по който привържениците на Чан Кайши гледаха на Мао. Те, по думите на Питър Хитченс, се борят за "смяна на режима". Членовете на антирасисткото движение разбраха, че институциите, които трябваше да защитават и пазят традициите, историята и изкуството, просто се предадоха и започнаха да се подмазват на протестиращите.

Сега този странен постсекуларен поглед към света в духа на Мишел Фуко набира скорост, която се състои в това, че всичко започва от „нулевата година“, както вече споменахте, че всичко трябва да се оценява само от гледна точка на съвременността, че всичко започва едва днес. Но както веднъж каза Камила Палия, "Яхве е по-добър от Фуко". Защото, когато имаме работа с организирана, истинска религия, християнство, юдаизъм или каквото искате, има място за такива етични въпроси като прошка, спасение. Антирасисткото движение няма това - има наказателно право. Може да сте виновни за това, че вие, като бели, имате привилегии от раждането си, но никога не можете да го изкупите, не можете да получите прошка за това. Никога няма да станете достатъчно съзнателни и прогресивни.

В тази нова „епоха на разума“ за нас настъпи много мрачен период. В крайна сметка, както винаги е казвал Роджър Скрутън, „доброто е трудно да се създаде, но е лесно да се унищожи“. Така че сега ние унищожаваме много от всичко добро.

Това е сигурно. Те станаха като онези, както твърдяха през целия ми живот, 50 години, които ненавиждат. Те се обявяват за сегрегация, расизъм, унищожаване на изкуството и книгите. NPR публикува цяла статия за това как да „деколонизирате вашия рафт за книги“. Горят книги! И всичко стана толкова бързо.

* "Талибани" - организацията беше призната за терористична с решение на Върховния съд на Руската федерация от 14 февруари 2003 г.

Превод: М.Желязкова

