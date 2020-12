/Поглед.инфо/ Обвиненият в шпионаж Едуард Сноудън поиска в Twitter от американския президент Доналд Тръмп да помилва основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж, пише The Hill. Според бившия служител на Агенцията за национална сигурност само Тръмп може да спаси живота на Асанж, който след екстрадицията може да бъде осъден на лишаване от свобода до 175 години.

В четвъртък бившият служител на Агенцията за национална сигурност на САЩ Едуард Сноудън, обвинен в шпионаж през 2013 г., призова президента Тръмп да помилва основателя на WikiLeaks Джулиан Асандж, съобщи The Hill.

„Господин президент, ако проявите само един жест на милосърдие по време на престоя си на власт, моля, освободете Джулиан Асанж. Само Вие можете да спасите живота му.“, подчерта Сноудън в своя туит, отбелязвайки официалната страница на Тръмп в Twitter.

Както напомня изданието, Едуард Сноудън избяга първо в Хонконг, а след това в Москва в търсене на убежище. Миналия месец той написа, че той и съпругата му са подали молба за руско гражданство. Асанж от своя страна се укриваше в еквадорското посолство от 2012 г., но миналата година той беше транспортиран в очакване на съдебен процес. Той може да бъде осъден на до 175 години затвор, ако бъде признат за виновен в заговор за хакване на държавни компютри и нарушаване на Закона за шпионажа от 1917 г. за незаконно получаване и разпространение на поверителни документи, свързани с националната сигурност.

В статията се отбелязва, че изслушванията относно евентуалната екстрадиция на Асандж са започнали през февруари и е трябвало да продължат през май, но са били отложени за септември поради пандемията. През септември едно от заседанията също беше отложено поради опасения, че един от адвокатите на обвиняемия може да се зарази от коронавируса. Според Al Jazeera през октомври съдията, ръководещ екстрадиционния съд на Асандж, заяви, че той ще вземе решение по случая в началото на януари.

Юридическите представители на Асандж призоваха за освобождаване на клиента им под гаранция поради високия риск от заразяване с COVID-19 на фона на хроничните респираторни заболявания и проблемите със сърцето. Съдията обаче отказа да уважи това искане: тя смята, че подсъдимият може да се укрие от правосъдието.

По време на слушанията през септември Майкъл Копелман, почетен професор по невропсихиатрия в Кингс Колидж в Лондон, заяви, че Джулиан Асандж е „дълбоко депресиран“, у него са открити „синдроми на психоза“, които водят до слухови халюцинации. Според експерта, в случай на екстрадиция, съществува „много висок“ риск обвиняемият да поиска да се самоубие, пише The Hill.

