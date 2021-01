/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп забрани транзакциите на осем китайски приложения, за които се твърди, че могат да прехвърлят лични данни на потребители в Пекин, пише The Wall Street Journal. Очаква се, че подобен ход ще разочарова американските мултинационални компании, които правят бизнес с Китай: приложенията са незаменимо звено за закрепване на бурно развиващия се китайски пазар.

Във вторник президентът Тръмп подписа заповед за забрана на транзакциите за осем китайски приложения, включително платформата за плащания Alipay, която е собственост на милиардера Джак Ма и неговата Ant Group Co, както и приложения на технологичния гигант Tencent Holdings Ltd., съобщава The Wall Street Journal.

Според американския лидер тези приложения може да имат достъп до лична информация за потребителите и да ги прехвърлят на китайското правителство, за да "проследят местоположението на държавни служители и изпълнители, както и да съставят досиета с лична информация". Според висш служител в администрацията, китайското правителство може да използва тези данни, за да активира „масивен инструмент за глобално потисничество“.

Статията отбелязва, че указът ще влезе в сила след 45 дни - след напускането на Тръмп от Белия дом. Ходът на неговата администрация покачва залозите пред администрацията на новия президент, като подчертава президвикващите все по-голяма тревога проблеми с националната сигурност, личната информация и недостатъчния достъп до Китай от страна на някои американски технологични компании. Говорителят на преходния екип на новоизбрания президент Джо Байдън отказа да коментира новото решение.

Както изданието припомня, по-ранни американски компании, които работят с Китай (включително Apple Inc., Ford Motor Co., Walmart Inc. и Walt Disney Co), се противопоставиха на санкциите на президента срещу многофункционалното приложение WeChat, собственост на Tencent. Според тях това приложение е жизненоважно за правене на бизнес с китайци. Бивш търговски представител на САЩ заяви пред The Wall Street Journal, че новата заповед също може да предизвика безпокойство сред предприемачите поради възможни ограничения върху определени транзакции в Китай, процъфтяващ пазар за много международни американски компании.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели