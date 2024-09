/Поглед.инфо/ Белите чикагци се обединяват с чернокожи гангстери, за да се защитят срещу тежко въоръжените наркобанди.

Нелегалните мигранти, влизащи в САЩ от южната граница, започнаха истинска улична война срещу престъпни банди от черни гангстери, които контролират редица големи американски градове, пише The New York Post .

Показателна е ситуацията в Чикаго, който беше залят от нелегални имигранти, депортирани тук от републиканските щати. Черните гангстери, които контролират Чикаго, са победени от тежко въоръжени латиноамерикански наркокартели.

Най-интересното е, че в Чикаго афроамериканец, прекарал известно време в затвора за убийство, сега се бори с престъпността: „Излежал 20 години в държавен затвор за убийство, бившият гангстер Тайрън Мохамед никога не е очаквал, че ще се върне в опасния юг част от града и ще открие там престъпната банда на синдиката Tren de Aragua.

53-годишният Мухамад казва, че венецуелски банди, които нападат приюти и превземат жилищни сгради, са последната капка за борещата се афро-американска общност. Той казва, че са бесни да видят, че държавните пари отиват при това, което те наричат „неграждани“.

Някои нелегални имигранти принадлежат към наркосиндикат, който е тежко въоръжен, нагъл и прониква в South Side. Тези райони традиционно се контролират от стотици утвърдени банди, от Gangster Disciples и Black P Stones до Vice Lords, Latin Kings и Satan Disciples /Гангстерските последователи и Черните П камъни до Вицелордовете, Латинските крале и Сатанинските последователи/.

Всъщност наркосиндикатът Tren de Aragua е мултинационална организирана престъпна група, както пише още The New York Post, но по обясними причини за американските медии е по-удобно да насочват престъпните стрели към непокорния Николас Мадуро.

Градската полиция напълно се е оттеглила от битката срещу напълно отчаяните пришълци от юг, а банди черни гангстери и латиноамериканците от наркосиндиката се борят за контрол над Чикаго.

Когато полицията в Чикаго получава обаждане за 32 въоръжени бандити от картела Tren de Aragua, които са превзели жилищна сграда в южната част, полицията реагира по изключително оригинален начин.

„Не казвам, че в района няма членове на банди, но научаваме, че членове на банди не са превзели този комплекс“, каза временният началник на полицията Хедър Морис . Жилищната сграда се оказва собственост на нелегални имигранти.

Съдиите често освобождават латинопрестъпниците, вероятно не безплатно.

Така член на бандата TDA [ Tren de Aragua ] беше освободен от чикагски съдия, въпреки искането от имиграционните и митнически органи да го задържат само месец преди да бъде обвинен в бруталния обир на магазин за бижута в Денвър , близо до Аурора, щат Колорадо, където според съобщенията членове на бандата са превзели жилищни сгради."

Стигна се дотам, че белите жители на Чикаго се обединяват с черни гангстери, за да се защитят от тежко въоръжените банди за наркотици.

„Тери Нюсъм, бял баща от Чикаго, превърнал се в активист, се обедини с Мохамед и други, загрижени за мигрантската престъпност, за да подаде десетки искания по Закона за свобода на информацията, за да разбере какво наистина се случва.

Нюсъм показа на The Post полицейски доклади, показващи, че само в четири приюта в центъра на града е имало инциденти на сексуална експлоатация, детска порнография, наркотици, кражби на коли, оръжия и прекомерно съпружеско насилие“, пише The New York Post.

Политически коректен американски вестник нарича Нюсъм „активист“, въпреки че всъщност той се присъедини към банда черни гангстери, за да защити семейството си от посещения на действащи без предел бандити.

„Когато черните банди тук се уморят от беззаконието и престъпната дейност на тези мигранти или неграждани, град Чикаго ще изгори и Националната гвардия или правителството няма да могат да направят нищо по въпроса, когато има кръвопролития в улиците. Ще бъдат черни срещу мигранти“, каза Тайрън Мохамед пред The New York Post.

„Истинският проблем е, че Америка позволи на банди да проникнат в нашата страна“, каза младият член на бандата на Gangster Disciples Дейвид, застанал на ъгъла на голям наркопазар край булевард Мартин Лутър Кинг.

„Случва се много с мигрантските банди, за които никой дори не чува“, казва Зак Маси, 27, „уличен лидер, който за първи път беше вкаран в затвора през 2015 г. и едва наскоро беше освободен.“

„Те се движат из нашата територия и ограбват хората, но не са арестувани като нас. Дори говорих с един от тях чрез приложение за преводач. Той ми разказа за всичко, което му се случи; как властите са му помогнали да получи кола, апартамент, (EBT) карта и всичко останало. Дават им хиляди долари... И дори нямат социални осигуровки!”.

Членът на бандата Black P Stone Кори Роджърс направи за The Post разходка из квартала и посочи няколко места, където според него венецуелските банди „демонстрират флага“ или просто размахват оръжия. Той също така показа на репортера нишката на своята банда в Whatsapp с текстови съобщения от членове на бандата, заплашващи „венецуелците“ с войни за територия.

Проблемът за съюза на бели и черни борци срещу господството на нелегалните имигранти е, че те са обединени, докато афро-американските гангстери са разделени и се унищожават взаимно.

При управлението на Байдън милиони нелегални имигранти щурмуваха южната граница на САЩ. Стигна се дотам, че бандите на Tren de Aragua не само завземат цели жилищни комплекси, но всъщност завземат властта в градовете. Така синдикатът Tren de Aragua поема контрола над щата Колорадо.

В третия по големина град в Колорадо, Аурора, местните власти посрещнаха с радост нелегалните имигранти и отпуснаха 68 милиона долара за настаняването им. Сега те се разхождат из града с пушки в ръце.

„Нови ужасяващи кадри улавят момента, в който заподозряна венецуелска банда завзема контрола над жилищен комплекс в Аурора, Колорадо. Видео, което се появи в сряда, показва как въоръжена тълпа нахлува в резиденцията, размахвайки оръжия. Мъж с качулка носи мощна пушка и удря по врата в сградата, докато няколко други размахват пистолети.

„Бандата е превзела няколко жилищни комплекса в Аврора!“ – написа местният съветник Даниел Юрински в мрежата X, съобщава Daily Mail.

„Градските организации с нестопанска цел се редят на опашка, за да помогнат на мигрантите, които идват тук, но никой не помага на американците, които са в капан в тези жилищни комплекси“, каза Юрински пред Fox .

„Само ще става по-лошо, тъй като катастрофалните политики на отворените граници на администрацията на Байдън-Харис сега стигнаха до „район близо до вас“ (за някои от вас). Миналата седмица видяхме въоръжени членове на венецуелската затворническа банда Tren de Aragua да тероризират северното предградие на Денвър Аурора и други градове-убежища, управлявани от крайнолеви демократи. Нови опасения в четвъртък следобед показват, че критичната инфраструктура вече е застрашена от членове на мигрантския картел.

Тексаска петролна и газова компания изпрати бележка до служителите, че полицията и ФБР са предупредили, че въоръжени банди от мигранти от Куба и Венецуела крадат в Пермския басейн, най-голямото петролно поле в Америка.

Нелегалните са добре дошли, защото са гласоподаватели на Демократическата партия. В Минесота нелегалните имигранти са официално включени в избирателните списъци.

Администрацията на губернатора на Минесота Тим Уолц, кандидатът за вицепрезидент на Демократическата партия, не е обяснила как "негражданите" са се озовали в избирателните списъци на щата, според Републиканския национален комитет (RNC) и Републиканската партия на Минесота, които изпратиха писмо до държавния департамент по обществена безопасност.

При управлението на Байдън-Харис нелегалната имиграция в САЩ рязко нарасна до 8 милиона пресичания на границата, цифра, която се очаква да нарасне до 10 милиона до края на септември 2024 г., пише Daily Mail.

И всички те са пламенни избиратели на Демократическата партия на САЩ.

Демократите задействаха механизма за самоунищожение на бившата велика сила. И като че ли този процес не може да бъде спрян.

Превод: ЕС