/Поглед.инфо/ Самите демократи вече отписаха президента Джо Байдън като скрап и не го смятат за реален кандидат от Демократическата партия на предстоящите президентски избори през ноември 2024 г. Най-амбициозните фигури в Демократическата партия вече се борят да бъдат номинирани за кандидати на изборите през 2024 г.

Прощавай, Джо!

Както се казва, нищо лично. Това е просто момент, в който на всички е ясно, че Байдън, колкото и да се изтъква сега, няма да участва в президентските избори през 2024 г. Вероятно още днес „Вашингтонското блато“ би наредило на Байдън да напусне „по собствено желание“.

Но вариантът на власт да дойде сегашният вицепрезидент и пълната (съжалявам!) глупачка Камала Харис - както самата върхушка признава чрез съответни публикации в либералните медии - не устройва никого от същата тази върхушка.

Ами ако, официално надарена с президентска власт и водена от необуздани амбиции, Харис реши да използва тази власт неофициално и бог знае в каква неизвестна посока? Затова Байдън все още се държи „на каишка“ и със „строг нашийник“ в овалния кабинет на Белия дом.

Американската "дълбока държава" е на загуба. Търси се заместник на Байдън, който с всеки ден става все по-малко забавна пародия на себе си. Човешки казано, него трябва да го жалят, защото изпълнявайки заповедите да стои „на пост“ и бодрячески да излъчва енергия и оптимизъм, той лично става за посмешище на целия свят, а в същото време дискредитира и Демократическата партия, показвайки че последната има много къса скамейка за резервите.

Кой е последен? Аз съм след вас!

Въпреки че Байдън все още не се е отказал официално от намеренията си да се кандидатира за кандидат от Демократическата партия, това решение е въпрос на близко бъдеще. Ето защо видни фигури от Демократическата партия "тихо" се редят на опашка, за да заменят Байдън. Както пише в това отношение американското издание Axios, „ангажиментът на демократите към Байдън не им попречи да използват сценарий „за всеки случай“.

Редица губернатори и сенатори „тихо повишават националния си профил“ и се позиционират като кандидати да се кандидатират за президент през 2028 г. или още през 2024 г., „ако президентът Байдън неочаквано отпадне от надпреварата“.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, губернаторът на Мичиган Гретхен Уитмър и губернаторът на Илинойс Джей Робърт Прицкър се стремят да повишат рейтинга си с поглед към изборите през 2024 г. Както отбелязва Axios, „През последните месеци повече от половин дузина депутати от Демократическата партия стартираха свои собствени национални политически организации, пътуваха в чужбина и посетиха щати, където традиционно се провеждат предварителни президентски избори."

Например, гореспоменатите губернатори Уитмър, Нюсъм и Прицкер наскоро основаха национални политически групи, съответно Fight Hard, Campaign for Democracy и Think Big America. Наскоро Нюсъм направи едноседмична обиколка в Китай, за да се срещне със Си Дзинпин. И това подхрани спекулациите, че той води кампания в сянка срещу Байдън.

Сенаторът - демократ от Ню Джърси Кори Букър събра 10 милиона долара в брой за кампанията си за преизбиране на Сената през 2026 г., „които лесно биха могли да бъдат използвани за президентските избори през 2024 г.“

Камала Харис няма намерение да напуска политическата сцена и се фокусира върху правата на аборт. Тя обиколи исторически черните колежи и университети в Америка и изнесе лекция, озаглавена „Борба за нашите свободи“.

Трансджендър за президент?

С една дума, има бурна дейност на поне „дузина демократи“, които виждат себе си на мястото на Байдън. Всички вече разбират или са запознати с вътрешна информация, че Байдън скоро ще напусне надпреварата.

Битката за популярност, която вече е в ход сред видните демократи, „е защита срещу възможността 80-годишният Байдън да развие здравословни проблеми или да реши да не се кандидатира за преизбиране преди Националната конвенция на Демократическата партия следващия август“, - пише Axios, цитирайки старши чиновници от Демократическата партия.

Тук е уместно да си припомним информацията, която наскоро „изтече“ в пресата, че бившият президент Барак Обама издига своята „съпруга“, транссексуалната Майкъл/Мишел Обама , за президентските избори. Беше съобщено, че Обама, който има решаващо влияние върху настоящата администрация на САЩ, на закрити частни срещи е изразил "загриженост" дали когнитивното здраве на Байдън ще му позволи да разчита на втори мандат в Белия дом.

Източници, близки до Обама, твърдят, че Байдън ще напусне сцената преди Националния конгрес на Демократическата партия и Майкъл/Мишел Обама ще стане кандидат на Демократическата партия на президентските избори.

Проучвания на "общественото мнение".

Проучванията на обществото и общественото мнение, правени от либералните медии, подготвят този рязък обрат в Демократическата партия, според който Байдън изостава рязко от Тръмп. Тези социологически проучвания създават обществено мнение, че Байдън трябва да се откаже от президентската надпревара. Няколко водещи либерални медии, които винаги са на страната на демократите, парадираха с електоралната безполезност на Байдън.

Водещият американски вестник The New York Times публикува резултатите от собствено проучване на общественото мнение, според които Тръмп би изпреварил Байдън в пет от шестте ключови /т.нар. колебаещи се/ щата, ако президентските избори в САЩ се проведат днес.

Тръмп би спечелил Аризона с 49% от гласовете срещу 44% за Байдън, Джорджия (49% - 43%), Невада (52% - 41%), Пенсилвания (48% - 44%), Мичиган (48% - 43%) . Само в шестия ключов щат, Уисконсин, Байдън би спечелил 47%, а Тръмп 45% от гласовете.

В тази анкета пулсира недоволството на хората. Повечето избиратели казват, че политиката на Байдън им е причинила лична вреда. Проучването също така показва до каква степен отслабва мултирасовата база за гласуване за Байдън от няколко поколения. Демографските групи, които подкрепиха Байдън с голяма разлика през 2020 г., сега са в много по-напрегната надпревара, тъй като две трети от електората вижда, че страната върви в грешна посока.

- коментира резултатите от проучването New York Times.

Всичко за Тръмп

Във всички категории гласоподаватели Тръмп има предимство пред Байдън. Подкрепата за Байдън сред испаноговорящите гласоподаватели е спаднала „до едноцифрено число“. Чернокожите гласоподаватели, отдавнашна крепост на демократите и лично на Байдън, сега регистрират 22 процента подкрепа за Тръмп в тези щати, ниво, „невиждано в републиканската президентска политика в съвременните времена“.

Предимството на Байдън в градските райони е само половината от предимството на Тръмп в селските райони. Така нареченото „джендърно“ разпределение също не е в полза на Байдън. Докато жените все още предпочитат Байдън, мъжете предпочитат Тръмп два пъти повече, „елиминирайки предимството на пола, което подхранва толкова много от победите на демократите през последните години“. „Всичко това заедно дава на Тръмп преднина“ в пет от шестте ключови щата, пише The New York Times.

Трябва да се отбележи, че телевизионният канал CBS News, който също проведе проучване, стигна до подобни заключения. 45% от анкетираните вярват, че финансовото им благосъстояние ще се подобри при Тръмп, докато само 18% смятат, че това ще се случи по време на втория мандат на Байдън. 43% от анкетираните смятат, че след победата на Тръмп вероятността от война ще намалее. Само 23% приписват любовта към мира на Байдън.

Доналд Тръмп сам по себе си има ясни предимства, тъй като избирателите гледат напред: повече гласоподаватели смятат, че ще бъдат по-добре финансово, ако Тръмп спечели през 2024 г., а повече избиратели смятат, че Тръмп е този, който може да предпази САЩ от война. ако той спечели,

- коментира CBS News резултатите от проучването.

Историческа екскурзия

Така че е ясно, че проучванията на общественото мнение формират твърдо разбиране в американското общество, че Байдън вече не е играч на изборното поле. Неслучайно местната преса припомня, че „макар и рядко, имаше прецедент, когато президентът изведнъж реши да не се кандидатира за преизбиране“.

На 31 март 1968 г. президентът Линдън Джонсън се оттегли от надпреварата, защото "войната във Виетнам погълна неговото президентство". Говорейки за проблемите, пред които е изправена страната, тогава Джонсън каза: „Не вярвам, че трябва да отделям час или ден от времето си за някакви лични партийни интереси или за други задължения освен най-сериозните задължения на президентството.“

Любопитно е как американската „дълбока държава“ ще обясни напускането на Байдън?

Превод: ЕС

