Военно-промишленият комплекс започва да се формира в Америка преди повече от век, по време на Първата световна война. Оттогава в Новия свят процъфтява това, което В.И. Ленин нарича "узаконено грабене на хазната". Основната злоупотреба е надценяването на продуктите, купувани от военното ведомство. Преди 62 години, на 17 януари 1961 г., президентът Дуайт Айзенхауер обяви заплахата за Америка от военно-промишления комплекс, този съюз на Пентагона и военно-промишлените корпорации.

В статията „За дълбоката държава в недрата на Съединените щати“, публикувана преди пет години, направих преглед на американски публикации по темата за източниците на финансова подкрепа за дълбоката държава. Нарекох съвкупността от тези източници „сенчестия бюджет“ на Америка.

Бюджетът на дълбоката държава идва от два основни източника: приходи от трафик на наркотици и оръжия за ЦРУ и други американски разузнавателни агенции и неочаквани печалби от военно-промишления комплекс. Някои американски експерти са сигурни, че основната част от неочакваните печалби на военно-промишления комплекс не се приватизират, а се насочват за попълване на секретни фондове. И от тях се осъществява финансирането на дълбоката държава.

През 2016-2017г поредица от публикации и видеоклипове с участието на Катрин Остин Фитс , бивш помощник- секретар по жилищното строителство и градското развитие, и Марк Скидмор , професор по икономика в Мичиганския университет, бяха пуснати в Съединените щати. Те представиха оценки за кражбата на държавни пари, предназначени за Пентагона и други федерални агенции. През годините са натрупани щети за трилиони долари.

От началото на 90-те години на миналия век в САЩ влезе в сила законодателство, изискващо задължителни одити на разходите и икономическите дейности на всички министерства и ведомства на американското правителство. Изненадващо, Пентагонът, най-голямата бюджетна агенция, успя да избегне подобен одит, скривайки зад военната тайна значителна част от разходите си.

В Америка има три обекта от национално значение, които са надеждно защитени от всякакви одити. Това са златните резерви на Форт Нокс (в баланса на Министерството на финансите), Федералната резервна система на САЩ (Американската централна банка) и Пентагона.

След като превзе Белия дом, Тръмп веднага повдигна въпроса за одит на Пентагона. И постигна това, че през декември 2017 г. стартира първият пълномащабен одит в историята на военното ведомство на САЩ. През ноември 2018 г. бяха оповестени някои резултати от одита.

Заместник-министърът на отбраната на Съединените щати Патрик Шанахан направи голямо изявление: „ Провалихме одита, но и нямахме надежда, че ще го преминем... Това беше одит на организация за 2,7 трилиона долара, така че самият факт е вече е голямо постижение". Цифрата, която той посочи, е стойността на най-разнообразните активи, които са били в баланса на Пентагона.

За одита бяха похарчени общо над $400 млн. Въпреки тези гигантски разходи, не всички активи и не всички разходи могат да бъдат проверени. Одиторите признаха, че икономиката на Пентагона е в толкова занемарено състояние, че пълноценният одит изисква с порядък повече финансови ресурси и цяла армия от одитори.

Има и много въпроси относно одитираните военни разходи за фискалната 2018 година. Например логистичният отдел, един от най-големите в Министерството на отбраната, не можа да предостави на одиторите на Ernst & Young ясни обяснения за какво са похарчени повече от $800 млн. Нямаше необходимите подкрепящи документи за много предишни години. Установени са непотвърдени разходи на обща стойност 6,5 трилиона долара.

Открити са безкрайно много случаи на надценени покупки на различни стоки. Друго откритие на одиторите е, че има множество случаи на изразходване на публични средства за цели, различни от предвидените в бюджета и официалните документи.

Подобно бе и откритието на вътрешни стандарти на Пентагона за ускорена "амортизация" на имущество, включително оръжие и военна техника. Което, разбира се, подкрепя търсенето на продуктите на военно-промишлените компании на необходимото ниво. Бяха разкрити и много други "особености" от живота на Пентагона. Например остатъците от бюджетни средства за федерална агенция, които не са изразходвани преди края на финансовата година, трябва да бъдат анулирани. Но останалите средства на Пентагона се пренасят за следващата фискална година.

Имаше много емоционална реакция на одита в Конгреса на САЩ. Чуха се гласове, че преди пълното въвеждане на ред в икономиката на Пентагона е необходимо драстично да се намали военният бюджет на САЩ. Дори при Барак Обама беше приет 5-годишен план за 2016-2020 г. за намаляване на разходите за отбрана със 125 милиарда долара (около 20% от целия годишен военен бюджет), но нито планът на Обама, нито резултатите от първия одит на Пентагона бяха отразени в проекта на военния бюджет за 2019 г. и следващите фискални години.

През 2019 г. беше извършен втори одит на активите и разходите на Пентагона. Този път инспекциите обхванаха собственост на Пентагона на стойност близо $6 трилиона.За постигане на целите 1400 одитори посетиха 600 военни съоръжения по света и провериха над 100 000 единици оборудване.

В края на втория одит контрольорът на Пентагона Илейн МакКъскър каза, че "както се очакваше" Пентагонът получи отрицателна оценка за икономическото си представяне, но лично тя "вижда реален напредък". Вторият одит показа, че от 2300 специфични наблюдения от одита на финансовата 2018 г., 23% (530) са били коригирани успешно, което MакКъскър нарече „солиден напредък през първата година.“ Въпреки това бяха направени над 1300 забележки, което означава техният ръст със 770.

Стана очевидна необходимостта от продължаване на "разкопките" в икономиката на Пентагона. Бяха извършени трети и четвърти одит. Последва пети. Резултатите от него бяха обявени през ноември 2022 г. Американското издание на The Hill , посветено на тази тема , написа: Defense Department fails another audit , but goes progress (Министерството на отбраната се провали в още един одит, но постигна напредък). Статията дава кратко резюме на одита: „ След като 1600 одитори проучиха активите и задълженията на Министерството на отбраната на стойност 3,5 трилиона долара и 3,7 трилиона долара, служителите установиха, че министерството не е в състояние да отчете приблизително 61% от активите си .

Фактите за легализирани злоупотреби в САЩ се множат с всяка нова проверка, но механизмът на легализираните злоупотреби продължава да функционира без прекъсване.

И някои изводи.

Първо , изучаването на резултатите от такива одити помага да се разбере по-добре ефективността на военните разходи на Америка; имаме нужда от това, за да планираме собствения си бюджет за отбрана, което ще ни позволи да осигурим военен паритет между Руската федерация и Съединените щати.

Второ , подобни изследвания позволяват по-добро разбиране на възможностите на дълбоката държава, която представлява заплаха за Русия.

Трето, изучаването на опита от легализираните злоупотреби във военно-промишления комплекс на САЩ може да помогне за предотвратяване на „легализираните злоупотреби“ в руския военно-промишлен комплекс.

