/Поглед.инфо/ За основната тайна на политическото оцеляване и успеха на един ексцентричен милиардер

Политици и журналисти определят идеологическите позиции на Доналд Тръмп, който току-що спечели президентските избори, с различни думи: „консерватор“, „либерал“ (особено по отношение на икономиката), „изолационист“, „традиционалист“, „патриот“ , „пацифист”, „измамник”, „бизнесмен”, „прагматик”, „презвитерианец” (привърженик на една от формите на протестантството), „универсален християнин” (извън специфичните Християнски господства), „фундаменталистки“, „модернистки“, „милитаристки“, „империалистки“, „глобалистки“ и др.

Лесно се вижда, че някои от дефинициите на идеологическата позиция на Тръмп взаимно се допълват. Но мнозинството са несъвместими, противоположни. Така например в някои публикации Тръмп е представян като фанатичен изолационист и протекционист, а в други – като империалист и глобалист.

В едни той е представен като пацифист, а в други като милитарист. И т.н. Не е трудно за обяснение: Тръмп като творец сменя ролите си в зависимост от политическата конюнктура и командите, които получава от „дълбоката държава“ (която в крайна сметка го „назначи“ за президент на САЩ). Някои наблюдатели обръщат внимание на идеологическата „нестабилност“ на Тръмп и с право го наричат „безпринципен“.

Въпреки това редица наблюдатели обръщат внимание на факта, че по някои въпроси той е изненадващо твърд, постоянен. Може да се каже, дори фанатично постоянен. Едно от определенията за Тръмп като политик не се променя при никакви обстоятелства. Доналд Тръмп е бил и продължава да бъде наричан „ционист“. Това негово качество се прояви ясно в събитието, което се случи през 2023-2024 г. в предизборната кампания за президент. Освен това много експерти смятат, че именно благодарение на това качество Тръмп успя да спечели изборите.

Мнозина в Америка знаят за тази тайна на популярността на Тръмп и причината за победата му. Както политиците, така и американците с някакъв интерес към политиката. Това е публична тайна. Достатъчно е да влезем в интернет, там ще намерим много публикации, от имената на които става ясно, че Тръмп и ционизмът са неразделни един от друг. Ето примери.

„Zionist Organization of America Honors Donald Trump for Support for Israel, Jewish Community“ („Ционистката организация на Америка почита Доналд Тръмп за подкрепа за Израел, еврейската общност“)

„The Case for Trump 2024: Zionism“ (Аргументи в полза на Тръмп приз 2024 година: ционизм) „

„Do Donald Trump and Kamala Harris identify as ‘Zionist’? Here’s what their campaigns told us." („Доналд Тръмп и Камала Харис идентифицират ли се като „ционисти“? Ето какво ни казаха техните кампании.“

„Donald Trump: Zionist or Anti-Semite?“ („Доналд Тръмп: ционист или антисемит?“)

„Donald Trump – A Super Zionist?“ („Суперционист ли е Доналд Тръмп?“)

Подобни публикации в информационното пространство са десетки, ако не и стотици. Вероятно за много руски читатели подобна характеристика на Тръмп ще изглежда като някакъв вид „хайп“, PR кампания или техника на жълтата преса.

Но да не бързаме със заключенията. Като начало ще дам дефиниция на ционизма от Уикипедия: „Ционизмът (от името на планината Сион в Йерусалим) е политическо национално движение, чиято цел е обединението и възраждането на еврейския народ в неговата историческа родина – в Земята на Израел (Ерец Израел), както и идеологическата концепция, на която се основава това движение.

Основоположник на политическия ционизъм е общественият и политически деец Теодор Херцел. В съветско време учебниците, монографиите и справочниците предоставят по-дълбоко и по-широко определение на ционизма, включително социално-икономически и политически компонент.

Ето например определение от книгата на Игор Ярославцев „В какво се обвинява ционизмът“ (М.: Прогресс, 1984): „Ционизмът е шовинистичната идеология на едрата еврейска буржоазия, нейната реакционна практика, изразяваща се в дейността на обширна система от организации, които изпълняват тактически и стратегически цели Еврейската финансово-индустриална олигархия в нейната борба за всяка възможна позиция в капиталистическия свят" (стр. 4-5).

Книгата е издадена точно преди 40 години. Като се имат предвид сегашните реалности, трябва само да се коригира краят на фрагмента: „... в нейната борба за всички възможни позиции... по целия свят“. Защото социалистическият свят вече не съществува. Целият свят стана капиталистически.

Самият той премахва всякакви съмнения дали Доналд Тръмп е ционист. Той доказва не шепнешком, а високо, от високи трибуни и с пяна на устата, че е най-важният американски поддръжник и защитник на Израел и политиката му в Близкия изток. Следователно той отговаря на най-строгите стандарти на високото звание „ционист“. Между другото, внимателни наблюдатели отбелязват, че от много години Тръмп не е направил нито един публичен коментар или критично изявление за Израел.

Ще цитирам част от неговите признания за страстна и безкористна любов към Израел. В средата на миналото десетилетие, по време на тогавашната предизборна кампания, Тръмп каза : „Единственият [кандидат], който ще осигури истинска подкрепа за Израел, съм аз. Всичко останало са само приказки, никакви действия. Те са политици. Бях верен на Израел от деня, в който се родих. Баща ми, Фред Тръмп, беше верен на Израел преди мен. Единственият, който ще даде на Израел подкрепата, от която се нуждае, е Доналд Тръмп.

А ето и едно признание от горе-долу по същото време, в което Тръмп се кълне в любов не само към Израел, но и към евреите, които са извън неговите граници. Той признава непреодолимо влечение към евреите, които са му близки по дух:

„Познавам толкова много хора от Израел. Имам толкова много приятели в Израел. Първо, израелците са отлични бизнесмени. Те имат естествен инстинкт за бизнес и стартиращите им фирми са фантастични. Имам работа с израелци през цялото време и имам работа с хора, които са евреи през цялото време, независимо дали са израелци или не."

Тръмп явно много се притеснява, че не е евреин по кръв. Но той е единен по дух с евреите (по-точно с юдеите): „Изпитвам голямо уважение към традициите на Шабат“.

Тръмп с радост записва своето потомство като евреи: „Имам много голяма, изпитвам огромна любов към Израел. Аз, колкото и да е странно, имам зет и дъщеря, които са евреи, нали? И двама внуци, които са евреи.

Тръмп иска да бъде по-свят от папата. Той смята себе си за по-набожен израелец от много „номинални“ евреи в Америка и Израел. Ето например публикация от 2019 г. с много откровено заглавие: „Тръмп повтаря като папагал ционистката доктрина: американските евреи трябва да бъдат лоялни към Израел“.

В края на престоя си в Белия дом през 2020 г. Тръмп направи следното признание: „Не се бъркайте там, в Израел: сега съм най-големият ви приятел. Дъщеря ми е омъжена за евреин, който е пламенен поддръжник на Израел, и съм участвал в много паради за Деня на Израел. Приятелството ми с Израел е много силно.

Доналд Тръмп също се заклева във вечно приятелство и любов към израелския премиер Бенямин Нетаняху, когото той нежно нарича Биби: „Аз съм голям приятел на Израел. Бях велик маршал на парада за деня на Израел. Имам толкова много приятели. Няма никой по-близък. И Биби Нетаняху ме помоли да направя реклама за него, за кампанията му. Направих реклама за него."

Съответно Тръмп мрази всеки, който се отнася зле с Биби. През 2016 г. той не пощади президента Барак Обама, който уж „обиди“ бедния Биби: „Президентът Обама не е добър. За Израел той беше най-лошият президент в историята. Вижте колко разстроен беше премиерът Нетаняху всеки път, когато идваше във Вашингтон. Всички изявления на Нетаняху са верни; той е 100% прав. Така ли се отнасяме към приятелите си? Ще се погрижа това да се промени."

Тръмп обвини Обама , че е предал Израел по време на първата си предизборна кампания. На първо място, за факта, че Обама тръгна към сближаване с Техеран и подписа през 2015 г. многостранното споразумение (с участието на Китай, Русия, Великобритания и Франция) за ядрената програма на Иран:

„Президентът Обама не беше приятел на Израел. Той се отнася към Иран с нежна любов и грижа и го превръща във велика сила. Иран наистина стана велика, велика сила само за много кратък период от време благодарение на това, което направихме. И всичко това за сметка на Израел, на нашите съюзници в региона и, което е много важно, на самите Съединени щати.

Президентът Тръмп се оттегли от споразумението през 2018 г., за голяма радост на Израел. Тръмп е направил и много други „услуги“ за еврейската държава по време на своето президентство. Най-важното:

На 6 декември 2017 г. Тръмп призна този град, противно на решенията на ООН за специалния статут на Йерусалим, като единствена и неделима столица на Израел и премести посолството на САЩ там;

Официално призна анексирането от Израел на окупираните Голански възвишения в Сирия;

Лично нареди ликвидирането на Касем Солеймани, командир на силите Кудс в рамките на КСИР, на 3 януари 2020 г. и заплаши Иран с използване на ядрени оръжия.

Ционистите редовно демонстрираха реципрочната си любов към този американски политик. Например през ноември 2022 г. бившият президент Доналд Тръмп получи медала на Теодор Херцл, най-високото отличие на Ционистката организация на Америка, за това, че е „най-добрият приятел, който Израел някога е имал в Белия дом“.

Тръмп беше много поласкан от тази награда. В края на краищата, преди това беше присъдено на „най-добрите“ (след напускане на най-високите им постове): бившия британски премиер Уинстън Чърчил, бившия президент Хари Труман и бившия израелски премиер Голда Меир. Други носители на медала „Теодор Херцл“ са лорд Балфур, Давид Бен Гурион, Менахем Бегин и Шелдън Г. Аделсън.

Самият Тръмп самохвално заявява , че освен медала на Теодор Херцл има още куп награди от ционистите: „Що се отнася до Израел, аз обичам Израел. Получих много [израелски] награди - наградата "Дървото на живота" и различни награди от Еврейската федерация. Когато сте в Ню Йорк, ще дойдете в офиса ми, защото искам да ви покажа стената си. Има толкова много награди от Израел, от еврейски благотворителни организации и различни групи.

Израел бурно празнува победата на Тръмп на американските избори. Израелският премиер Биби е възхитен. Ето и първата му реакция при обявяването на изборните резултати: „Скъпи Доналд и Мелания Тръмп, поздравления за най-великото завръщане в историята! „Вашето историческо завръщане в Белия дом бележи ново начало и е мощно потвърждение на ангажимента към големия съюз между Израел и Америка.

Останалата част от Близкия изток, напротив, е в пълно напрежение. Съседите на Израел разбират, че пристигането на „миротвореца“ и „главния ционист на Америка“ Тръмп в Белия дом ги заплашва с голяма война. Което може да е много „по-отчайващо“ от Шестдневната война от 1967 г. и войната от Йом Кипур от 1973 г.

Въпреки това много други страни, разположени далеч от Израел и Близкия изток, също останаха напрегнати. Включително американците, които се притесняват от факта, че Америка е под пълен контрол на ционистите. Ето, например, какво мисли известният бивш служител от администрацията на Рейгън Пол Крейг Робъртс за новия американски президент.

В статия, озаглавена „Тръмп е първият ционистки президент на Америка“, той пише: „Тръмп е установил връзка между Съединените щати и израелския ционизъм, която Съединените щати нямат с никоя друга държава и каквато Израел няма с никоя друга държава.“ По всеки въпрос, засягащ израелските интереси, Тръмп е поставил външната политика на САЩ в ръцете на Израел.

Превод: ЕС