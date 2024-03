/Поглед.инфо/ За превъоръжаване са предвидени около пет години

Пентагонът анализира неуспехите на украинската армия и реши спешно да укрепи своите звена за ПВО с малък обсег (Short Range Air Defense – SHORAD), които преди това бяха пренебрегвани. Известният американски военен анализатор Тайлър Рогоуей говори за това в статията си „Поразителен пропуск в американската противовъздушна отбрана с малък обсег и как бързо да го закрием“ на портала The War Zone.

Американската противовъздушна отбрана с малък обсег (SHORAD) „изсъхна на корен“ през последните години, се казва в публикацията, тъй като „въздушното превъзходство на Америка изглежда изисква малко от сухопътните сили, способни да се защитят срещу въздушно нападение.

Две войни в благоприятна въздушна среда – в Афганистан и Ирак – също не помогнаха за каузата на SHORAD, както и бюджетните съкращения за текущото десетилетие. Но тактическите реалности на съвременното бойно поле се промениха и се оказа, че американската армия и морската пехота на САЩ наистина се нуждаят от способности в SHORAD, и то много се нуждаят от тях.

През 2004 г. САЩ са разполагали с 26 батальона SHORAD. Сега са останали само девет. Освен това седем от тях са част от Националната гвардия. Всеки такъв батальон е въоръжен със система за противовъздушна отбрана Avenger, монтирана на всъдеход.

Комплексът е разработен през 80-те години на миналия век от американската компания Boeing Aerospace Company. Проектиран за поразяване на въздушни цели на курсове за сблъсък и преследване на височини от 0,5 - 3,8 km и обхвати от 0,5 - 5,5 km. Оборудван е с два транспортно-пускови контейнера, съдържащи 4 ракети FIM-92 Stinger, 12,7 mm зенитна картечница и радар.

Междувременно системите за противовъздушна отбрана Avenger отдавна са остарели. Ракетите FIM-92, въпреки всичките им модернизации, вече не се отличават с високи технически и бойни характеристики. Те не отговарят напълно на текущите задачи на бойното поле. Поражението на съвременните самолети, хеликоптери и БПЛА не е гарантирано и потенциалният враг има възможност да атакува системата за противовъздушна отбрана извън зоната на нейното унищожение.

Тайлър Рогоуей също признава това: „Потенциалните врагове на Америка създават може би най-добрите системи SHORAD в света.

„Русия, по-специално, прие мисията SHORAD много по-сериозно от Съединените щати, а именно защото не разполагаше с лукса на почти гарантирано превъзходство във въздуха - или поне никога не вярваше в тази идея като цяло.

Днес се произвеждат няколко мобилни системи за противовъздушна отбрана, произведени в Русия. По-специално, те включват Tунгуска, Toр и особено страховития Панцир-С1. Китай разполага с единици като 30 мм самоходна зенитна установка LD-2000, а последните версии от този тип също са оборудвани с ракети. Китайският HQ-7 е клонинг на френската система за противовъздушна отбрана Crotale. Други международни системи, като британската Rapier и френската Roland, също успешно си сътрудничат с различни армии по света.

По време на неуспешното контранастъпление украинските въоръжени сили разполагаха с различни мобилни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег: малък брой съветски системи за противовъздушна отбрана Стрела-10 (обхват до пет хиляди метра) и ракетни и оръдейни системи Тунгуска (до осем километра) , както и системи за противовъздушна отбрана Avenger (20 броя) и немски Gepard (52 единици).

Те се оказаха неефективни срещу нисколетящите руски хеликоптери Ка-52 и Ми-289Н, работещи на предела на досегаемостта си, отбелязва Тайлър Рогоуей: „Украинската бронирана техника изглежда има проблеми с руските ударни хеликоптери. Присъствието на руски щурмови хеликоптери Ка-52 на фронта подчертава необходимостта от високомобилни и жизнеспособни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Тежките уроци от военния конфликт в Украйна принудиха Пентагона да започне реформиране на своята армия, която в момента не е в състояние да води бойни действия с равностоен противник.

В края на февруари 2024 г. Министерството на отбраната на САЩ публикува документ , озаглавен „Трансформация на структурата на въоръжените сили“. „Армията се пренасочва от операции за борба с бунтовниците и тероризма към широкомащабни бойни операции срещу технологично напреднали военни сили“, се казва в преамбюла му.

Пентагонът иска да създаде пет „мултидомейнни оперативни групи“ (multi-domain task forces – MDTF) с ракетни единици, въоръжени, наред с другото, с Hymars и хиперзвукови оръжия, с батальони за кибервойна.

Рязко ще бъдат засилени ПРО и ПВО. На всеки MDTF ще бъде назначен батальон за „непряка огнева защита“ с възможности за „къс и среден обсег“ срещу дронове, артилерия, минохвъргачни системи и крилати ракети.

Другите родове войски, включително силите за специални операции, ще бъдат съкратени.

Съгласно The War Zone, батальоните SHORAD ще бъдат въоръжени с наскоро представените системи за противовъздушна отбрана Enduring Shield /“Несъкрушим щит“/ с ракети земя-въздух AIM-9X Sidewinder .

Тези батальони също ще включват девет „батареи за борба с малки дронове“ с прехващачи на дронове Coyote Block 3. По време на тестване през 2021 г. тази система, според съобщенията, е унищожила рояк от десет дронове чрез „некинетични средства“, тоест със средствата за радио - електронна война.

Предвижда се също така да се сформират четири допълнителни батальона за маневрена противовъздушна отбрана с малък обсег (M-SHORAD) за неутрализиране на „заплахи на ниски височини - БПЛА, хеликоптери и самолети“. Вече има две такива единици.

„Основната система за противовъздушна отбрана, назначена на съществуващите батальони M-SHORAD, е мобилна платформа, базирана на бронирана машина Stryker 8x8 с купол, въоръжен с ракети земя-въздух с малък обсег на насочване Stinger. Всеки от тях също има 30-милиметрово автоматично оръдие, способно да изстрелва боеприпаси с предпазител, идеални за сваляне на дронове. Тези единици също трябва да получат превозни средства, базирани на Stryker, с високоенергиен лазер и вероятно мощен микровълнов излъчвател“, пише колумнистът на The War Zone Джоузеф Тревитик.

Обърнете внимание, че лазерните и микровълновите оръжия срещу дронове все още се разработват и не е факт, че използването им ще бъде достатъчно ефективно.

Тайлър Рогоуей се оплаква, че Пентагонът е закъснял да обърне внимание на необходимостта от създаване на системи за противовъздушна отбрана с малък обсег, които могат да издържат на огромни рояци от евтини и малки дронове. В момента американската армия не разполага с такива системи; както може да се разбере от статията на Рогоуей, американските военни все още дори нямат представа каква трябва да бъде подобна система за противовъздушна отбрана.

По неговите думи, „Въпреки че може да звучи като нещо от научно-фантастичен роман, единственото нещо, което вероятно би могло да се противопостави на такава плътна атака срещу сухопътни войски или гарнизонни сили, би било да има готови собствени контрарояци. Това ще доведе до десетки или дори стотици мини-битки на камикадзе в небето – самоубийствени битки на живот и смърт между малки летящи роботи с колективен разум.“

В момента ВВС на САЩ работят по програма за производство на около хиляда безпилотни изтребители, оборудвани с изкуствен интелект, съобщава The Wall Street Journal .

Бюджетът на програмата се оценява на $6 млрд. Стотици подобни дронове могат да влязат на въоръжение във ВВС на САЩ през следващите пет години. Компаниите, борещи се за договор с американското министерство на отбраната, включват Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman .

Планът е безпилотните изтребители да придружават и защитават самолети с екипаж като изтребители F-35 и бомбардировачи B-21. Освен това те ще могат да носят собствено оръжие, да поразяват други самолети и цели на земята, а също така да изпълняват разузнавателни функции.

През лятото на 2023 г. във Вашингтон се проведе поредната конференция Emerging Technologies for Defence , организирана от Националната асоциация на отбранителната индустрия (NDIA) . Най-голям интерес предизвика докладът на заместник-министъра на отбраната на САЩ Катлийн Хикс The Urgency to Innovate („Неотложноста на инновациите“) .

Тя говори за първи път за обещаваща програма на Пентагона, наречена Replicator, която предвижда създаването и развитието на безпилотни и безекипажни дронове от различни класове. Предвижда се създаването на различни самолети, надводни и подводни кораби, както и наземни платформи за решаване на всички основни задачи - от наблюдение и разузнаване до използване на стандартни оръжия.

В рамките на 18-24 месеца Пентагонът планира да разработи и тества няколко хиляди безпилотни системи от различни класове. Катлийн Хикс не каза кои комплекси, съществуващи или разработвани, ще бъдат включени в това число.

БПЛА от всички класове за концепцията Replicator трябва да бъдат неусложнени и евтини. Поради простотата на дроновете се планира да се осигури тяхното масово производство. Мащабното производство и масовото внедряване на дронове трябва да неутрализира численото предимство на потенциалния враг в технологиите и работната сила.

Но тези амбициозни планове все още са само чернова. Следователно публикуваната концепция за „Трансформация на структурата на въоръжените сили“ може да се охарактеризира с правилото, известно от първите класове на началното училище: разместването на събираемите не променя техния сбор.

След пет години тази аритметична максима вече няма да работи, разбира се, при условие, че всички разработки на Пентагона са успешни и влязат в армията.

Русия и Китай имат пет години не да мислят, а да подготвят достоен военно-технически отговор на Америка.

Превод: ЕС