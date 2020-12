/Поглед.инфо/ Бившият съветник по национална сигурност на американския президент Доналд Тръмп, генерал-лейтенант Майкъл Флин, стартира една петиция тази седмица, в която призовава за временното суспендиране на конституцията на Съединените щати.

Генерал Флин предлага да има повторно гласуване за президент.

"Свободата никога не пада на колене, освен пред Господ", написа в Туитър по повод на инициативата си генерал-лейтенант Майкъл Флин.

Заедно с петицията има и писмо, в което американският президент Доналд Тръмп се призовава да обяви военно положение и да суспендира конституцията временно.

General Flynn

@GenFlynn

#WeThePeople @SidneyPowell1 @LLinWood @DanScavino @LouDobbs @MariaBartiromo @marklevinshow @lofly727 Freedom never kneels except for God

We the People Convention

We the People Convention Calls on Trump to Invoke Limited Martial Law to have military conduct a national re-vote...

wethepeopleconvention.org

1:30 AM · Dec 2, 2020

27.3K people are Tweeting about this

Единствената и основна цел на такива действия, пише в писмото, е повторен националет вот за президент, който обаче да се проведе от военните.

Според генерал Флин именно такъв вот ще "отрази истинската воля на хората".

Писмото също така дискутира и действията, които някога президентът Ейбрахъм Линкълн е предприел по време на Американската гражданска война.

Тогава президентът Линкълн наредил да се затварят цели вестници, арестувал е конгресмен от Охайо и е подписал заповед за ареста на съдия от Върховния съд, който излязъл с решение срещу него.

Освен това, в тази епоха Ейбрахъм Линкълн арестувал всеки гражданин, който е заподозрян в това, че подкрепя Юга.

В писмото се твърди, че макар и тези решения да се дебатират все още и в наше време, неоспорим факт е, че действията на Ейбрахъм Линкълн "спасиха републиката".

Те са част от причината, поради която той е разглеждан като един от най-великите президенти на страната.

"Вие също трябва да действате, както Линкълн действаше, за да заглушите унищожителната едностранна медийна пропаганда, която доказано влияе на изборния резултат", се казва в писмото, адресирано до Доналд Тръмп.

"Трябва да прекратите и незаконната цензура на големите технологични гиганти, да върнете доверието на американския народ в нашия изборен процес", добавя посланието на генерал-лейтенант Флин.

"В противен случай, не можем да продължим да съществуваме като нация", смятат авторите на посланието.

"Неуспехът да се направи това ще доведе до огромно насилие и унищожение на ниво, каквото не сме виждали от Гражданската война насам", предричат авторите.

"Ограниченото военно положение очевидно е по-добра опция от гражданска война", категорични са те.

Петицията беше публикувана и от адвокат Лин Ууд, който е част от правния екип, който се бори да промени изборните резултати в няколко ключови щата, заради обвиненията за масивна изборна измама и фалшификации.

"Доналд Тръмп трябва да обяви военно положение", написа в Туитър адвокат Ууд, аргументирайки се, че Съединените американски щати са на ръба на гражданска война.

Lin Wood

@LLinWood

Good morning. Our country is headed to civil war. A war created by 3rd party bad actors for their benefit - not for We The People. Communist China is leading the nefarious efforts to take away our freedom. @realDonaldTrump should declare martial law.

We the People Convention

We the People Convention Calls on Trump to Invoke Limited Martial Law to have military conduct a national re-vote...

wethepeopleconvention.org

5:00 PM · Dec 1, 2020

25.8K people are Tweeting about this

"Добро утро.

Нашата страна се е насочила към гражданска война. Война, която е създадена от лошите типове от трета страна в тяхна полза, а не от нас - народа.

Комунистически Китай води коварните опити да се опита да ни отнеме свободата. Доналд Тръмп трябва да обяви военно положение", казва в Туитър адвокат Лин Ууд.

Всички големи новинарски издания обявиха, че победителят на президентските избори е Джо Байдън. В същото време, президентът Доналд Тръмп продължава с правната битка.

Президентът Тръмп заяви, че ще напусне кабинета, ако не е победител, след като Избирателната колегия се събере по-късно този месец за да избере следващия държавен глава на САЩ.

Въпреки това, той и други републиканци, включително представителя от Алабама Мо Брукс тази седмица сигнализираха, че битката ще продължи и след това.

Поглед Инфо припомня, че генерал-лейтенант Майк Флин дълго време беше обвиняем и нападан, както от медиите, така и от правосъдната система в Съединените щати по обвинения, че имал връзка с Руската федерация.

Разследването срещу него твърдеше, че генералът е участвал в предполагаемата връзка на кампанията на Доналд Тръмп с Русия и руски разузнавателни активи.

В крайна сметка се оказа, че разследването няма доказателства, а миналия месец президентът Доналд Тръмп амнистира генерал Майкъл Флин.

