/Поглед.инфо/ Какво лъжат на Запад за опита за въоръжен метеж в Русия?

В средата на юни американските разузнавателни служби са получили информация за възможно организиране на въоръжен бунт в Русия от основателя на частната военна компания Вагнер Евгений Пригожин, съобщиха вестниците The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT). цитирайки високопоставени служители на американската администрация.

По думите на WP, информация за плановете на Евгений Пригожин се е появила в американското разузнаване „в средата на юни“, NYT твърди, че американските разузнавателни служби са получили точни данни на 21 юни.

Всеки път, когато отвъд океана се чуе резонансен „дуплет“ от рупора на РП на Пентагона и фронтмена на либералите от NYT във връзка с някакви събития в Русия, това означава информационно разузнаване с бой на ситуацията в областта на националната сигурност. на страната ни, за да повлияе на общественото мнение в желаната от Вашингтон посока и да предизвика рефлексивна реакция на руските разузнавателни служби.

По този начин, едновременното публикуване през април тази година от WP и NYT на секретни данни за Украйна беше не толкова умел опит на Пентагона да насочи Кремъл по грешен път. NYT каза , че документите съдържат информация за плановете на Украйна в Артемивск, както и оценката на Вашингтон за състоянието на въоръжените сили на Украйна. WP съобщи , че високопоставени лица във Вашингтон са били „вбесени“, когато са научили за изтичането на информация.

„Анализаторите казват, че ако документите са истински, това означава, че Съединените щати са много по-дълбоко въвлечени в конфликта между Русия и Украйна и предоставят много по-обширни разузнавателни данни в подкрепа на Киев, отколкото беше известно досега“ , пише китайският Global Times .

Администрацията на САЩ може да е координирало изтичането на секретни документи, за да дезинформира Русия. Това мнение изрази пред РИА Новости бившият агент на ФБР Колин Роули.

Опитът за сплашване на руското военно-политическо ръководство чрез внасяне на дезинформация за нарастващата подкрепа за Киев от страна на Вашингтон се провали.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки публикации в WP и NYT , отбеляза , че Москва няма дори минимални съмнения относно прякото или непряко участие на Съединените щати и НАТО в украинския конфликт, който непрекъснато се разраства, което дава да се разбере, че Москва има свои източници на информация за участието на колективния Запад в конфликта в Украйна.

Съобщенията в американската преса за ярост, отчаяние и паника във вашингтонските офиси обаче създават впечатлението, че Съединените щати са готови отново да избягат от бойното поле, пренебрегвайки своите задължения и договори, както вече направиха в Афганистан. Това може да е капан, който "опитните анализатори" трябва да разпознаят и да докладват констатациите си на ръководството на своите страни.

Елън Накашима, един от съавторите на публикацията в WP за всезнаещото американско разузнаване, отдавна се е специализирала в плоденето на дезинформация. Систематичен белег на нейните публикации е позоваването на несъществуващи или фалшиви източници, което е разгледано подробно в монографията на руската лингвистка Мария Самкова, която изследва статията на Накашима в WP с помощта на методите на прагмалингвистичния и структурния анализ , която заявява, че „Русия е разработила кибер оръжие, способно да наруши работата на електропреносната мрежа“ .

В своята статия „Е. Накашима цитира анонимни източници и изследването "Crash-override. Analysis of the Threat to Electric Grid Operations", в което не се споменава изобщо връзката на хакерите с Русия. Следователно участието на руското правителство в хакерски атаки не е доказано и медийният текст на статията [в WP ], която се разследва, е дезинформиращ“, пише руския експерт, отбелязвайки, че „731 коментара към статията са публикувани на уебсайт на The Washington Post, 339 от които са от автори, свързващи хакерските атаки с Русия. Така дезинформиращият медиен текст формира мнението на читателите, внушавайки невярна информация.

В същото време 46% (339 от 731) от коментарите съдържат лексеми, заимствани от контекста на дезинформацията, тоест авторите на коментарите смятат дезинформацията за вярна. Следователно, дори при липса на ясна поредица от доказателства, степента на въздействие на дезинформиращия медиен текст върху масовата аудитория е доста висока.

Статията на Накашима в WP за оракулите в американските разузнавателни служби беше коментирана от 1214 читатели, а броят на тези, които повярваха в достоверността на изнесената информация, е още по-голям.

Публикациите в WP и NYT за намесата на Русия в американските избори се превърнаха в класика на жанра „дезинформация“.

Независимото издание The Intercept наскоро публикува статия, цитираща проучване на Нюйоркския университет, че Русия не е имала влияние върху президентските избори в САЩ през 2016 г.

Трябва да се отбележи, че в хода на специалната военна операция на Русия в Украйна за първи път в историята на световните военни конфликти в откритата преса започнаха да се публикуват прогнози на западните разузнавателни служби относно хода на военните действия на украинския театър.

Тези технологии могат да бъдат приписани на добре известната кампания за дезинформация на германския Абвер по време на Втората световна война, наречена "Функелшпил" (Funkelspiel), което означава "брилянтна игра", съчетана със съвременни методи за рефлексивен контрол. Funkelspiel е умишлено шумна дискусия на умишлено фалшиви версии за дезинформиране на врага.

В Третия райх , в допълнение към военното разузнаване (Abwehr), Главната дирекция за имперска сигурност (RSHA), ръководният орган на политическото разузнаване и полицията за сигурност на Третия райх, провеждат радиоигра с врага .

В Съединените щати военното разузнаване, по-специално, се занимава с дезинформация "funkelspiel". По този начин порталът Critical Threats , свързан с Разузнавателната агенция на Пентагона (Defense Intelligence Agency – DIA), уж добросъвестно следи ситуацията в украинския театър, но хвърля данните на масовата аудитория на Американския институт за изучаване на войната ( ISW ), също уж независим мозъчен тръст. Всъщност Critical Threats черпи информация почти изцяло от украински източници, които са свързани с ЦИПСО и нямат нищо общо с настоящата реалност.

Официалната цел на ISW е „да повиши информираното разбиране на военните чрез солидни изследвания, солидни анализи и иновативно образование... за постигане на стратегически цели на САЩ“. Ключови думи, които дават представа за истинската мисия на ISW, са „насърчаване на информирано разбиране за постигане на стратегическите цели на САЩ“.

„Насърчаването на наративи“ е един от ключовите инструменти на информационната война чрез дезинформация на врага.

Структури като ISW са уж независими разузнавателни компании, които имитират мозъчни тръстове („фабрики за мислене“, think tank), което значително разширява целевата аудитория, опитвайки се да повлияе не само на обществената експертна общност и лидерите на общественото мнение, които от своя страна, имат способността да влияят върху вземащите решения.

Американският център за стратегически и международни изследвания ( CSIS ) и британският Chatham House , както и по-голямата част от подобни западни структури, са точно един и същ симулакрум на мозъчен тръст .

Американските медии, в съюз с псевдомозъчни тръстове като ISW , се занимават със сложна дезинформация, чието ниво на цинизъм отдавна е засенчило подривните „постижения“ на разузнавателните агенции на Третия райх.

Опитните руски анализатори могат лесно да разпознаят дезинформацията на нашите стратегически противници. А читателят, който не е опитен в триковете на специалните служби, може да бъде посъветван: „Не четете американски вестници преди лягане!“

Превод: ЕС

