В началото на януари американски медии публикуваха резултатите от разследване, проведено по нареждане на министъра на отбраната на САЩ Лойд Остин от Института за анализи на отбраната (IDA), насочено към издирване на „войнствени екстремисти и бели расисти“ в редиците на въоръжените сили.

Междувременно през декември 2021 г. Пентагонът, опитвайки се да обясни противопоставянето на така наречения прогресивен дневен ред в армията, разшири наратива за „бялата ярост“, предупреждавайки, че „екстремизмът“ в редиците на армията нараства, което ще изисква „ подробни нови правила“, забраняващи на членовете на военната организация да участват в „определени видове дейности“.

Командирите на армията получиха списък със забранени дейности, от насърчаване на тероризма или подкрепа за свалянето на правителство до набиране на средства за екстремистки групи или харесване или репостване на екстремистки възгледи в социалните медии.

Поводът за разследването беше, че американските медии откриха , че в тайни чатове на елитни части на американската армия действащи и пенсионирани войници от специалните части критикуват официалния дневен ред и се изказват неуважително за американските власти.

В затворените групи на силите за специални операции, в които NBC News проникна, се оказа, че „Морските тюлени споделят дезинформация за „откраднатите“ избори през 2020 г., унизителни и расистки коментари за политическото ръководство на Америка и дори конспиративните теории на QAnon .“

Сред стотици съобщения в социалните мрежи във форуми за рейнджъри, зелени барети и други елитни бойци има изключително остри изявления за случващото се в Америка. Така член на екипа на специалните сили се оплаква, че „крадците и педофилите се разхождат из свещените зали на народното правителство“, (the thieves and pedophiles walking the hallowed halls of the peoples government), за да подкопаят позициите на бившия президент Доналд Тръмп. „В един справедлив свят те вече щяха да бъдат изведени пред съда и разстреляни“, реагира друг войник от специалните части на този пост.

Групите PAC на SF Brotherhood и Team Room на специалните сили на САЩ имаха повече от 5000 членове, които се подиграваха на президента Байдън и наричаха черния министър на отбраната Лойд Остин с унизителни имена като Бъба, Расистки пънк и Гнойна личинка.

Решението на Остин да позволи на транссексуални хора да служат в армията е наречено „Безплатна транссексуална хирургия за военните“. Мнозина подкрепиха твърденията на Тръмп за „широко разпространена измама на изборите през 2020 г.“.

Тези настроения в армията доведоха до редица инциденти, които само по чудо не доведоха до трагедия. Така през юни 2020 г. редник от 173-та въздушно-десантна бригада беше арестуван за подготовка на нападение срещу собствената си част.

Белият расист, свързан с британския сатанински култ „Орден на деветте ъгъла“, Итън Мелцър, съобщи на групата за секретни придвижвания на войските, надявайки се да помогне на Ал Кайда да атакува техните позиции, докато са разположени в Турция. Не го е грижа дали самият той ще бъде убит, тъй като той „не е умрял напразно“.

През 2011 г. четирима войници от армията на САЩ, които сформираха милиция, наречена „Завинаги здрави, винаги готови“, убиха наскоро уволнен войник от страх, че той ще предаде плановете им за убийство на президента Барак Обама и сваляне на правителството. Те също планираха да отвлекат армейски офицери и да превземат Форт Стюарт, Джорджия.

Един войник сподели фантазии за ситуация на „активен стрелец“ в базата и „маркира канализационна система за използване при снайперска атака“. През юни 2006 г. летец първи клас Андрю Дорнан беше позорно уволнен за публикуване на съобщения, възхваляващи Адолф Хитлер и заплашващи да детонира експлозивно устройство във военната база.

Джеймс Мейсън, съветник на американската неонацистка групировка Atomwaffen Division, беше категорично против военната служба. „Ако сте млад бял мъж или жена “ , пише Мейсън в своя бюлетин, „бихте ли искали да бъдете призован в някаква служба с утайката на обществото и под командването на чернокожи офицери, може би за да бъдете изпратен на смърт в монтирани войни, които могат да бъдат уредени за бруталното потискане на собствените ви бели братя и сестри? Не, нека армията да продължи да се разпада, тъй като е просто още един инструмент за терор и принуда в ръцете на врага."

Мейсън остава изключително популярен идеолог на белия супрематизъм, не на последно място сред военните.

Както ФБР предупреди през 2008 г., „привържениците на превъзходството на белите интерпретират войната в Ирак като „водена от ционистите израелска война“ и насочват своята враждебна реторика към предполагаемия „най-близък враг“ – враждебното „ционистко окупационно правителство у дома“.

Много поддръжници на радикални групи умишлено се записват на военна служба, за да придобият боен опит, който ще бъде полезен после в страната.

„В момента всеки привърженик на бялото превъзходство в Ирак получава боен опит, опит в партизанска война “ , каза ветеранът от морската пехота, скинхедът Т. Дж. Лейдън през 2006 г. „Но всеки привърженик на бялото превъзходство в Ирак, който е зелена барета, военноморски тюлен или от военноморското разузнаване, той прави тайни неща, които далеч надхвърлят защитата на конвои и предни постове. И ако той се върне в някакъв момент и реши, че е време за расова война, целият тренировъчен и боен опит, който е натрупал, лесно може да се обърне и да ухапе тази страна по задника."

Идеи, които са неприемливи от гледна точка на демократите, витаят не само в елитните звена. Редовете на армията не приемат дневния ред на демократичните агитатори, „отрязвайки ги“ с коварни въпроси. Например, защо протестите на 6 януари се смятат за екстремистки, а антифа погромите не са?

Това каза на брифинг за журналисти в Пентагона съветникът на началника на Обединените началник-щабове на въоръжените сили на САЩ Рамон Колон-Лопес . Той заяви, че „екстремистките организации активно набират военен персонал, това е лошо за ведомството и не е добре за имиджа на армията“.

Поддръжниците на екстремистки възгледи от гледна точка на администрацията на Байдън след събитията от 6 януари 2020 г., засекретиха своята дейност, за да избегнат проникването на правителствени агенти в тяхната среда.

Въпреки това към януари 2023 г. дясната организация Oath Keepers /Пазители на клетвата/ има 373 действащи служители на реда и 117 действащи военни. Броят на членовете на организацията Oath Keepers, създадена специално за работа с ветерани от американската армия, възлиза на 38 хиляди души. 25 на сто от членовете на организацията са с военно минало.

Коментирайки доклада на Института за анализи на отбраната, Wall Street Journal /WSJ/ съобщава: „Добра новина: В американската армия няма войнстващи екстремисти“.

Съобщава се също, че докладът е поръчан от Пентагона през 2021 г. и е публикуван „тихо и без специално предизвестие през декември 2023 г.“ Обърнете внимание, че през 2021 г. американските медии бяха разтревожени от разгула на белите супрематисти и нарастващите привърженици на теориите за „бялото превъзходство“; Пентагонът беше стреснат от възмоното разпространение на теорията за „бялата ярост“.

Докладът, пише WSJ , „трябва да успокои медийната лудост около десните радикали в армията“. Мозъчният тръст, натоварен с изготвянето на доклада, Институтът за анализи на отбраната (IDA), „не намери доказателства, че броят на насилствените екстремисти в армията е непропорционален“ спрямо американската общественост.

Публикуването на този доклад има явно предизборен характер, авторите му умишлено са подготвили отговор в духа на „всичко е наред, прекрасна маркизо“.

Опасенията на ръководството на Пентагона за настроенията в армията не са безпочвени. Бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп и бивш ръководител на военното разузнаване генерал Майкъл Флин участва в конференция на дясното движение QAnon в Далас преди две години .

Един от участниците в конференцията го попита: „Бих искал да знам по какви причини това, което се случи в Мианмар (военен преврат - В. П.), не може да се случи тук. Под възгласите на одобрение Флин отговори : „Няма такива причини. Имам предвид, че това трябва да се случи и тук” (No reason. I mean, it should happen here).

В опитите си да превърнат американската армия в своя мощна база, демократите напълно игнорират най-силната опозиция срещу прогресисткия дневен ред, който насърчават, което рано или късно ще доведе до истинска гражданска война. Щатът Тексас вече по същество напусна федералното правителство; Националната гвардия на Lone Star State затвори границата с Мексико за нелегални имигранти и попречи на федералните агенти да се намесят в ситуацията.

Дали конфронтацията между тексаската армия и федералните сили за сигурност означава началото на сериозни общоамерикански вълнения с оръжие в ръка, близкото бъдеще ще покаже.

Превод: ЕС

