/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Джоузеф Байдън изнесе реч за състоянието на Съюза, годишната реч, в която се очаква държавният глава да разкаже на страната и света за състоянието на нещата в Съединените щати. Всъщност буквалният превод на това съобщение - State of the Union, или "състоянието на нещата в Съюза" (т.е. в САЩ) - благоприятства това.

Той подходи към тази реч, меко казано, не с най-добрите оценки. Както The New York Post правилно писа , като лузър. Само 39% от американците като цяло одобряват работата му, докато 56% смятат, че той не върши добре работата си. Делът на американците, които вярват, че страната се движи в правилната посока при Байдън, е още по-малък – само 23%. И 67% от гражданите са сигурни, че това е движение в неправилно направление.

С числа като тези не е изненада, че електоралните перспективи на Байдън изглеждат мрачни. Въз основа на данните от текущите социологически изследвания е ясно, че Тръмп печели повечето от спорните щати и в крайна сметка печели 293 избиратели (срещу 245 на Байдън). И това още преди дебатите, преди откритата предизборна кампания, чието темпо сегашният държавен глава може просто да не издържи.

Ето защо в обръщението си към нацията - всъщност грандиозна предизборна реч, която цялата страна със сигурност ще гледа или чете - Джоузеф Байдън се опита някак да отиграе обратно ситуацията.

Първо, да покаже на населението, че страната и светът са в критична точка. Байдън директно се сравни с Франклин Рузвелт , който „в безпрецедентен момент за Съединените щати“ се обърна към нацията през януари 1941 г. „Целта на Рузвелт тогава беше да събуди Конгреса и да предупреди американския народ... че свободата и демокрацията са атакувани в света “, обяснява президентът.

И той твърди, че днес ситуацията е същата и той отново има същата цел: „От времената на президента Линкълн и Гражданската война, никога свободата и демокрацията в Съединените щати не са били под такава заплаха, както сега .“

А като източници на заплахата Байдън посочи двама играчи, които, съдейки по думите му, са или едно единно цяло, или поне като минимум играят на четири ръце.

Като главно външнополитическо зло е определен Владимир Путин . И Джоузеф Байдън му посвети цялата първа част от речта си. Американският президент настоява, че руският президент „нагло нахлува в Украйна, сее хаос в цяла Европа и извън нея “ и „ако някой в тази зала мисли, че Путин ще спре в Украйна, той няма да го направи “ .

И съответно чрез образа на Владимир Путин, Байдън се демонстрира като твърд, решителен лидер. Готов да се противопостави на „руското зло“ до края. „Посланието ми към президента Путин, когото познавам от дълго време, е много просто: ние няма да си тръгнем. Няма да се преклоним. Няма да се преклоня “, каза Байдън, очевидно косплейвайки някой от Дома Мартел /Игра на тронове/.

Но в същото време той иска да изглежда като разумен, трезвен лидер, който не е готов да въвлече САЩ в пряк военен конфликт с Русия. „Украинците искат само оръжие, а не американски войници. Всъщност в Украйна няма американски войници и възнамерявам да се уверя, че няма да има “, каза Байдън.

Според него на пътя му стоят само онези, които не позволяват тези оръжия да бъдат доставени на украинците, тоест вътрешнополитическото зло. Като такива са „назначени“ републиканците и конкретно - бившия президент на САЩ Доналд Тръмп , който според Байдън се е преклонил пред Путин. И когото Байдън, между другото, нито веднъж не нарече по име през цялата си реч – използваше само „президент на републиканците“ или „моят предшественик “ .

И тук не става дума за негодувание или страх да си изрече името на глас, а за обикновена политическа технология. Авторите на речта на Байдън искат да покажат Тръмп като републиканец, а не като американски президент. Предшественик, чието време е минало, а не кандидат за нов мандат. И накрая се стремят да го дехуманизират, лишавайки го от името му.

Всъщност пряката и косвена критика към републиканците беше в основата на цялата реч на Байдън. В крайна сметка, според него, те пречат не само да победят Русия, но и да преодолеят всички проблеми на страната - от нелегалната миграция до намаляването на количеството на чипса в пакетчето. Да, Байдън също така говори и за чипса.

За съжаление на президента, американските експерти и журналисти не бяха особено впечатлени от речта му. Да, някой оцени препинателните знаци в речта. „Г-н Байдън трябваше да защитава не само своята репутация и плановете си, но и светогледа, основан на американската сила и оптимизъм. И благодарение на голямата си енергия – текстът му съдържаше 80 удивителни знака – Байдън до голяма степен успя “ , обяснява The Washington Post. Коментиралите изказването по същество обаче бяха по-скептични.

По този начин The Wall Street Journal нарича речта на Байдън не State of the Union, а State of the Disunion (игра на думи, която свободно се превежда като „състоянието на разкола“). „В повечето от тези речи президентът се опитва или поне се преструва, че се опитва, да преодолее партийните различия. Тази година това не беше направено дори по въпроса за помощта за Украйна, където Байдън най-много се нуждае от подкрепата на републиканците “ , - обяснява изданието .

Тоест, вместо да търси компромиси, Байдън, играейки образа на непреклонен, непредаващ се и неотстъпващ президент, поставя ултиматуми на републиканците по всяка една от точките. И изисква те да се съгласят с позицията на демократите или да се подпишат в предателството на американското население. „Тук нямаше нищо за гласоподавателите на Ники Хейли или републиканците, които не искат втори мандат на Тръмп и може да обмислят да гласуват за Байдън “, обобщава The Wall Street Journal.

По този начин, като отправи подобно послание към Конгреса, Байдън може да е убедил някои в своята твърдост и решителност. Но в средносрочен и дългосрочен план просто не спечели никакви политически точки.

Превод: ЕС