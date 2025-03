/Поглед.инфо/ Не е изключено като прототип на F-47 да е представян неуспешен експериментален изтребител на Boeing

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че военновъздушните сили работят върху нов боен самолет от шесто поколение, F-47, който ще бъде построен от Boeing .

"Радвам се да съобщя, че по мое указание, ВВС на САЩ работят върху първия в света изтребител от шесто поколение. "Няма нищо в света, което да се доближава до него и ще се казва F-47", каза Тръмп по време на реч в Белия дом с министъра на отбраната Пийт Хегсет. Според него експерименталният модел на изтребителя е бил секретни изпитания в продължение на пет години.

Договорът за разработване на изтребителя беше възложен на Boeing като част от инициативата Next Generation Air Dominance (NGAD), съвместно усилие между ВВС на САЩ и американските отбранителни компании за създаване на изтребител от шесто поколение.

Военният портал Air&Space Forces отбелязва , че договорът ще бъде "голям преврат" за Boeing в ситуация, в която компанията изпитва сериозни затруднения, изправена пред надхвърляне на разходите, закъснения и проблеми с президентския самолет номер едно.

New York Times пише , че числото 47, което Тръмп нарече красиво число в речта си, „е ясно избрано в памет на неговото президентство“ – Тръмп стана 47-ият президент на Съединените щати във втория си мандат.

Междувременно информацията относно тестването на прототипи на изтребители от шесто поколение е много противоречива.

На 15 септември 2020 г. помощник-секретарят на Военновъздушните сили за придобиване, технологии и логистика Уил Роупър обяви в забележки на конференцията за въздух, космос и киберпространство на Асоциацията на военновъздушните сили , че демонстраторът на програмата Next Generation Air Dominance (NGAD) е започнал летателни тестове.

„Вече построихме и управлявахме пълномащабен демонстратор на полети в реалния свят,“ потвърди Роупър пред Defense News, „и счупихме рекорди, правейки го. Готови сме да излезем и да изградим самолет от следващо поколение по начин, който никога не е бил правен досега.“

Всъщност Роупър дезинформира американската общественост, което беше потвърдено две години по-късно от неговия шеф, министърът на военновъздушните сили на САЩ Франк Кендъл, който през пролетта на 2022 г. заяви , че „самолетът все още е в процес на разработка и не е готов за масово производство“.

Междувременно, на фона на бравурните изявления на Роупър, на 19 август 2022 г. ВВС на САЩ възложиха договори на стойност 975 милиона долара всеки на пет водещи американски аерокосмически компании за разработване на двигатели за усъвършенствания изтребител от шесто поколение.

Договорите бяха възложени на General Electric, Pratt & Whitney (в партньорство с Raytheon Technologies), Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Договорите включват разработване, конструиране и тестване на прототипни двигатели и трябваше да действат до 2032 г.

Пет гиганта на военно-промишления комплекс трябваше да разработят на конкурентна основа обещаващ двигател за изтребител от шесто поколение. Адаптивният или триконтурен турбореактивен двигател, който значително разширява възможностите на бойните самолети, е разработван от General Electric Aviation и Pratt & Whitney в продължение на 15 години.

Миналата пролет GE Aviation обяви, че тестовете на новия двигател са приключили успешно. По време на тестовете, самолетният двигател уж е демонстрирал характеристики, които съответстват на изчисленията на етапа на проектиране.

В началото на август 2022 г. обаче стана известно , че ВВС на САЩ са се отказали от тези двигатели, въпреки че и двете компании силно изразиха несъгласието си с това решение.

Буквално след няколко дни беше обявена нова програма за разработване на адаптивен авиационен двигател и бяха издадени съответните договори, но не за две, а за пет компании.

Американски анализатори бяха изненадани, че три от петте компании, получили договори (Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman), никога не са разработвали или конструирали двигатели. Подобно решение би могло да означава само загуба на доверие в General Electric Aviation и Pratt & Whitney, които бяха загубили много време и пари.

Разработването на адаптивния самолетен двигател е част от по-широката програма за създаване на изтребител шесто поколение (NGAD). Тази програма, според независими военни анализатори, към края на 2022 г. също не вдъхва оптимизъм.

След внимателно проучване на договорите на пет отбранителни корпорации, военният портал Defense One публикува опустошителна статия Multibillion Engine Deals Show Air Force Wants to Maintain Three Future Warplane Makers , в която изрази сериозни съмнения относно „докъде всъщност е напреднала програмата за създаване на американски изтребител от шесто поколение, представена преди от официални лица като в много напреднал стадий“.

Колумнистът на The Defense One беше възмутен от лъжите на военните: „През 2020 г. самолетът беше описан като „пълномащабен демонстратор на полети, който вече е летял във физическия свят“, но всъщност се оказа, че разработването на изтребител от шесто поколение е в начален стадий.

В резултат на скандала Кендъл обясни разпределянето на милиарди долари в договори на пет отбранителни корпорации като желание да се защити индустриалната база на военната авиация от унищожение, но без надежда за бърз успех.

Обявявайки разработването на изтребител от шесто поколение, Доналд Тръмп заяви, както вече беше казано, че той е бил тестван през последните пет години, което е в съответствие с изявленията на командването на ВВС на САЩ, по-специално на същия Франк Кендъл.

Но в настоящата реалност никой никога не е виждал този изтребител.

Миналия октомври американският военен портал Defense News публикува обзорна статия, посветена на въпроса за NGAD, от която следва, че изтребителят от шесто поколение физически не съществува, а военните и инженерите само обсъждат какъв ще бъде.

Джон Венейбъл, старши научен сътрудник в аерокосмическите изследвания в института Мичъл, дори изрази загриженост в интервю за Defense News, че „постоянният поток от съмнителни новини за NGAD застрашава шансовете му някога да стане реалност“.

Какви изтребители биха могли да бъдат тествани в САЩ през последните години?

Тайлър Рогоуей от War Zone пише : „Вече получаваме повече информация за произхода на F-47. Както Boeing, така и Lockheed Martin построиха X-plane в опитите си да спечелят пилотиран тактически изтребител в рамките на инициативата Next Generation Air Dominance. Както вече знаехме, демонстраторът за първи път се издигна във въздуха през 2019 г. Сега знаем, че още един се издигна в небето през 2022 г.“

Рогоуей също цитира началника на щаба на военновъздушните сили Дейвид Алвин, който казва, че „през последните пет години X-Planes за този самолет тихомълком полагаха основите за F-47 – летяха стотици часове, тестваха напреднали концепции и доказаха, че можем уверено да прокараме границите на технологиите.“

Въпреки това, неотдавна, в търсене на прототип на изтребител от шесто поколение за програмата NGAD, порталът The War Zone стигна до заключението, че „последните известни нови прототипи на американски изтребители, издигнати във въздуха, бяха Boeing X-32 и Lockheed Martin X-35, които участваха в програмата Joint Strike Fighter в началото на 2000-те години.“

Тайлър Рогоуей потвърждава, че тези два прототипа са същите X-самолети, които Дейвид Елвин описва като тествани.

„X-32 на Boeing беше изправен срещу X-35 на Lockheed в надпреварата за изключително доходоносния договор за Joint Strike Fighter“, пише Рогоуей. –

Създаването на стелт изтребител, който може да носи значителен полезен товар, както и да има версия, която може да излита от къси писти и да се приземява вертикално, беше предизвикателна задача и двете компании подходиха към проблема по много различни начини. В крайна сметка X-32 загуби от X-35 по редица причини."

Изображенията на бракувания преди това прототип X-32 на Boeing са удивително подобни на изображенията на F-47, публикувани наскоро от Доналд Тръмп, които показват само предния край на супер-джета.

По този начин може да се окаже, че в САЩ няма летящ прототип на изтребител от шесто поколение и че на обществеността е представен експериментален и неуспешен модел на изтребител от Boeing.

Какъв е смисълът от такова, така да се каже, представяне?

„Победата за Boeing вероятно ще помогне за укрепване на отбранителната индустриална база“, каза Дъг Бърки, изпълнителен директор на Института за аерокосмически изследвания Мичъл.

Това означава, че и тримата главни изпълнители на американската армия в аерокосмическата индустрия вече имат договори за изграждане на пето или шесто поколение самолети за стелт проникване. Lockheed изгражда пето поколение F-35 Joint Strike Fighter, а Northrop рекламира своя B-21 Raider като първия в света самолет от шесто поколение.

Доналд Тръмп просто хвърли многомилиарден кокал на борещата се компания Boeing, като по този начин укрепи репутацията си в очите на лидерите на американското лоби за отбрана.

Що се отнася до реалните перспективи на американския изтребител от шесто поколение, това е най-добре казано в известната притча за Насрадин Ходжа, магарето и падишаха.

Превод: ЕС