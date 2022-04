/Поглед.инфо/ От средата на март тази година редица водещи американски медии публикуват материали, авторите на които стигат до извода, че отправените по-рано обвинения срещу сина на действащия президент на САЩ може да имат солидни основания. От няколко години Хънтър Байдън е заподозрян в укриване на данъци и пране на пари . Основният въпрос е какво е знаел баща му за тези случаи.

Поведението на Хънтър Байдън и "промискуитетът" в бизнес отношенията отдавна създават грижи на поддръжниците на баща му и представлява голям интерес за републиканците . Например през 2014 г. имаше скандал във връзка с уволнението на Байдън-младши от резерва на ВМС поради „положителен тест за кокаин“.

След като Доналд Тръмп дойде на власт, републиканците в Конгреса се заинтересуваха от делата на Хънтър Байдън в Украйна, а след това и в Китай . Съветникът и личен адвокат и приятел на Тръмп Рудолф Джулиани скоро се присъедини към разследването. Отделни следователи също се опитаха да допринесат в търсенето.

Първоначално основните битки последваха около тълкуването на ролята на Хънтър в нашумелия корупционен скандал в Украйна . През февруари 2015 г. там беше назначен нов главен прокурор, Виктор Шокин. Едно от високорисковите и важни разследвания, които той наследи, се отнася до енергийната компания Burisma , собственост на Николай Злочевски от бившето Министерство на екологията и природните ресурси.

Burisma се обърна за помощ към американски адвокати, включително Хънтър Байдън. Това „позволи на Burisma да създаде впечатлението, че е подкрепяна от мощни американци“. Освен всичко друго, "бизнес партньорите на Хънтър" са привлекли консултантската фирма Blue Star Strategies, в която "ветерани от администрацията на Клинтън" свирят първа цигулка. Според американските медии Blue Star, наред с другото, е провела две срещи в Киев с видния украински политик и адвокат Юрий Луценко. Вярно е, че в бъдеще самият Луценко категорично отрече факта на подобни срещи.

Тогава на сцената се появи самият Джо Байдън – като вицепрезидент в администрацията на Обама. През март 2016 г., по време на посещение в Киев , както по-късно The New York Times писа, Байдън-старши „заплаши да задържи 1 милиард долара гаранции на САЩ по заемите“, ако украинското ръководство не уволни главния прокурор Шокин , когото Вашингтон обвини, че прикрива корупцията. И по-късно същият Шокин беше уволнен.

През май 2016 г. Луценко стана главен прокурор на Украйна. Първоначално той продължи да разследва Burisma. Въпреки това 10 месеца по-късно представители на Burisma обявиха, че Генералната прокуратура и съдилищата „напълно са закрили“ всички производства, насочени срещу Злочевски и неговите фирми.

Според The New York Times Хънтър Байдън стана член на борда на Burisma през април 2014 г. От този момент до края на 2015 г. Burisma „плаща 3,4 милиона долара на Rosemont Seneca Bohai LLC“. В американско дело срещу собственика на Rosemont Seneca Bohai LLC, бяха публикувани банкови документи, показващи, че фирмата „извършва редовни плащания на Хънтър Байдън“, които възлизаат „през някои месеци на сума от около 50 000 долара“. През 2019 г. Хънтър Байдън направи изявление, че напуска борда на Burisma.

В късната есен на същата година, според съобщения в западните медии, мъж, който много прилича на Хънтър, предаде лаптоп за ремонт на един от сервизите в Делауеър, в родината на семейство Байдън. За който в бъдеще никой не идва. Приблизително по същото време, както по-късно разбраха журналистите, Министерството на правосъдието на САЩ започна разследване срещу Хънтър по подозрение в укриване на данъци и пране на пари . През декември агентите на ФБР се появиха за лаптопа със заповед.

В същото време един от служителите на сервиза направи копие на съдържанието на твърдия диск, което с течение на времето Джулиани успя да получи и прехвърли. А той от своя страна през есента на 2020 г. предложи предполагаемите компрометиращи доказателства на редица консервативни медии, включително The Wall Street Journal и Fox News.

Първоначално обаче само таблоидът The New York Post се съгласи да публикува материалите. Нова порция обвинения срещу Байдън-младши се появи през октомври 2020 г., малко преди началото на гласуването на президентските избори .

По-специално на твърдия диск е намерен имейл от 2015 г. от един от лидерите на Burisma. Както New York Post писа, в съобщението топ мениджърът на Burisma благодари на Байдън-младши за това, че Хънтър го запознал с баща си Джо, който тогава беше вицепрезидент на САЩ.

По-важното е, че се появи нов "китайски" сюжет . Публикация от 2017 г. от един от бизнес партньорите на Хънтър описва споразумение за съвместно предприятие с базираната в Шанхай енергийна компания CEFC China Energy. В проектоспоразумението по-специално се споменава, че дял от 10 процента от акциите на бъдещата компания "ще бъде получен от X. - в интерес на големия човек".

През 2020 г. един от партньорите в предложената сделка, бизнесменът Тони Бобулински, беше поканен на републиканска кампания, за да направи изявление. Бобулински твърди, че "X" се отнася за Хънтър Байдън, а "големият човек", който трябва да получи 10 процента, е Джоузеф Байдън.

Някои "мазни" подробности около личния живот на Хънтър, с които The NY Post придружи материалите си, предизвикаха скептицизма на водещите американски издания към целия случай. Ден след публикацията The Washington Post съобщи за предупреждение, изпратено от американските разузнавателни агенции до Белия дом, в което се твърди, че Джулиани е „обект на тайна операция, провеждана от руснаците“. NBC News съобщи в същите дни, че имейлите са били преглеждани от служители на разузнаването за признаци на „операция на външно разузнаване“.

Въпреки това, по-нататъшната задълбочена проверка на данните, които се намираха на диска на злополучния лаптоп , историята на "ремонта", който самият Хънтър не отрече категорично, промени отношението на много бивши скептици .

Такива хора включват например Бен Шрекингър, кореспондент на известния американски ресурс Politico, и авторът на книгата The Bidens, в която описва политическия възход на семейство Байдън и бизнес връзките на Хънтър и чичо му Джим, брат на Джо Байдън.

Шрекингър отбеляза, че едно от нещата, които го накараха да приеме данните сериозно, е фактът „колко често“ бизнес партньори на семейство Байдън „получават призовки и се оказват обект на разследвания“ от федералните правоприлагащи агенции на САЩ.

Сега, както се оказа, разследването на Министерството на правосъдието на САЩ срещу самия Хънтър също продължава . Това беше потвърдено по-специално от материала на The New York Times, публикуван в средата на март тази година въз основа на „електронната кореспонденция от лаптопа“. В края на март излезе голяма публикация на The Washington Post, която също смята за „надеждни“ данните за съмнителните връзки на Байдън-младши с чуждестранни бизнес кръгове.

От публикацията на WP следва, че "материалите от твърдия диск" потвърждават както вече известни подробности, така и хвърлят светлина върху нови документи, показващи взаимодействието на семейство Байдън с бизнесмени от Китай.

В същото време журналисти от Вашингтонското издание „не намериха“ доказателства, че „съвместното предприятие“ носи някакъв доход. През 2018 г. от Китай дойдоха съобщения, че ръководителят на CEFC Йе Джианмин е бил арестуван. А самата компания беше обявена през 2020 г. от съответните органи в несъстоятелност

Въпреки това, според материалите, в рамките на 14 месеца компанията е платила 4,8 милиарда долара на компании, контролирани от Хънтър Байдън и неговия чичо, брат на настоящия президент на САЩ. Това се доказва от "правителствени документи, съдебни записи, наскоро публикувани банкови документи", както и електронна кореспонденция, намираща се на твърдия диск на лаптопа. The Washington Post заключава, че масивът от данни ясно показва как членовете на семейство Байдън са спечелили финансово от семейните си връзки с Джо Байдън, когато той е заемал висока държавна длъжност.

По мнението на наблюдатели, цитирани от британския таблоид The Sunday Times, подробностите от бизнес отношенията на Хънтър с чуждестранни компании привлякоха толкова голямо внимание преди всичко заради роднинските връзки на тяхните фигуранти. В същото време „те повдигат някои въпроси, но в тях няма нищо наистина престъпно“. Привържениците и противниците на Байдън също се различават в преценката дали самият Джо Байдън е участвал в обсъждането на потенциални сделки.

От една страна, по времето, когато се обсъждаха различни сделки, Джо Байдън не заемаше никаква държавна длъжност и не обявяваше намерението си да се кандидатира за президент. От друга страна, изявленията на Бобулински поставят под съмнение многократните твърдения на Джо Байдън, че той "никога не е обсъждал" бизнеса с чуждестранни компании със сина си.

Джесика Тилипман, асистент по право на обществените поръчки в Юридическия факултет на университета Джордж Вашингтон, твърди, че възрастните деца не са обвързани от етичните ограничения и правила, наложени на самите държавни служители. Формално тя казва: „Това е отвратително. Но няма нищо незаконно” в действията на Хънтър. Междувременно републиканците настояват, че бизнес отношенията на семейство Байдън представляват сериозни престъпления по отношение на конфликт на интереси.

Публикации с нови разкрития за съмнителните връзки на семейството на президента могат да укрепят позицията на привържениците на Републиканската партия. Поне в навечерието на междинните избори, които ще се проведат през ноември. Много американски консерватори са убедени, че повечето от основните медии в САЩ, както и основните социални медии, първоначално са се опитали да премълчат цялата история, като потенциално компрометират самия Джо Байдън, за да предотвратят негативните й последици за предизборната кампания на кандидата на демократите.

Както отбелязва The Washington Post, докато Доналд Тръмп все още се опитва да оспори резултатите от изборите... „сагата със лаптопа на Хънтър“ подхранва наратива за политическите пристрастия на всички нива на американската политическа класа и идеята, че на никого не може да се вярва.

Ако скандалът с имейлите на Хънтър се върне в дневния ред на обществеността, тогава не може да се изключи, че настоящият ръководител на Белия дом ще бъде изправен пред заплахата от импийчмънт .

Като президент Байдън-старши често се проявява като човек, склонен да забравя или неправилно представя добре известни факти. Дори се предлага на пазара като част от „фирмения стил на дядо Джо“. В близко бъдеще той ще трябва неведнъж да убеждава американските избиратели, че наистина „нищо не знае“. Така че бащата, изглежда, все пак ще трябва да отговаря за сина си, а и за себе си.

Превод: ЕС

