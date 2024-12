/Поглед.инфо/ Съединените щати бяха ръководени от „клан от съветници“ поне през последните четири години, а президентът беше лишен от власт. Освен това, когато президентът започна да има психични проблеми, той просто беше скрит. Сега това се казва директно на обикновените американци. В резултат на това скандалът дави Белия дом.

Кой би предположил, че The Wall Street Journal (WSJ) ще се опита да довърши отиващия си президент на САЩ Джо Байдън. Но точно това се случва. Няколко седмици преди Байдън най-накрая да напусне поста, страниците на WSJ публикуваха материал, че в продължение на четири години Америка не е била управлявана от политика Джо, а от определен „сенчест клан от съветници“. Байдън беше просто марионетка.

Така пред широката американска публика се разкрива онова, за което се говори от няколко години по света...

© Chris Kleponis - Пул чрез CNP Keystone Press Agency/Globallookpress

WSJ в публикацията си се позовава на определени източници. Нека бъдем честни все пак. Тук не са необходими специални източници, за да се направят логични изводи за държавната система на САЩ. Достатъчно е да се проследи веригата от събития, които са се случили наскоро.

Както и да е, нека се обърнем към текста на първоизточника: журналистите пишат, че „кланът от съветници“ не само диктувал на Джо Байдън какво точно трябва да направи, но и го държал в „информационен балон“, така че че няма да взема ненужни лични решения. Същата информация, между другото, се появи на разположение на The New York Post. Там пишат, че графиците и срещите са били подложени на строго филтриране. Често спешните срещи просто бяха отменени, казвайки, че Джо Байдън „имал лош ден“.

Конкретен пример за „лоши дни“ е времето, когато американските войски спешно избягаха от Афганистан. Дори най-високопоставените служители в Щатите не можаха да се свържат с Джо Байдън. И между другото, все още не е ясно дали американският президент изобщо е знаел за събитията, които са се случили тогава. Беше ли уведомен? Но е известно, че 13 американски войници са загинали при бягство. Е, за Съединените щати изтеглянето на войските от Афганистан се превърна в геополитически провал в Близкия изток (въпреки че по-късно американските власти се опитаха да направят всичко възможно, за да изгладят ефекта).

© Bonnie Cash - Пул чрез CNP Консолидирани новинарски снимки/Globallookpress

„Кланът от съветници“ състави специални доклади за Джо Байдън, които не включват негативна информация за него. В тези доклади нямаше части от общественото мнение, които да не се харесат на президента. В резултат на това Джо „няма представа какво се случва“, казва източник пред WSJ.

В един момент, осъзнавайки, че Байдън не е никакъв събеседник, министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин и министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън спряха дори да се опитват да говорят с висшия служител на страната. Защото разбраха: всички решения се вземат на различно ниво.

© Samuel Corum - Пул чрез CNPP Консолидирани новини Снимки/Globallookpress

Тогава неговият вътрешен кръг, както настояват източници на WSJ, трябваше напълно да скрие психичните проблеми на Джо Байдън (въпреки че ги криеха зле - всички видяхме тези проблеми). За Байдън става все по-трудно да говори и тогава е нает вокален треньор, който да му помогне да развие гласните си струни. Но обучението не беше особено успешно, така че броят на публичните изяви на президента на САЩ беше рязко намален.

Скандална информация от WSJ и The New York Post обиколи множество американски издания. В резултат на това колумнистът на The Daily Mail Морийн Калахан направи просто заключение:

Имахме работа с поемане на президентството на САЩ. Бих казал, че това е най-голямата измама - най-големият политически скандал след Уотъргейт.

Представете си, познали са...

Превод: ПИ