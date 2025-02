/Поглед.инфо/ Стивън Кевин Банън е една от най-противоречивите и влиятелни фигури в съвременната американска политика. Бивш банкер, филмов продуцент, някогашен главен редактор на влиятелния Breitbart News и най-вече ключовия стратег на Доналд Тръмп по време на първата му президентска кампания и администрация, Банън е оставил незаличима следа в движението Make America Great Again (MAGA), на което той е по същество вдъхновител и архитект. Неговите идеи, базирани на икономически национализъм, антиглобализъм и популизъм, станаха основата на тръмпизма като политическа философия.

Стив Банън е роден на 27 ноември 1953 г. в Норфолк, Вирджиния, в семейството на ирландски католици. Кариерата му обхваща няколко области: той е служил като офицер в американския флот, работил е като инвестиционен банкер в Goldman Sachs, работил е във филмова продукция в Холивуд и накрая става медиен магнат и политически стратег.

Стив Банън

Банън е най-известен като изпълнителен председател на Breitbart News, сайт, който той нарича "платформа за алтернативната десница". Неговият подход към журналистиката беше безкомпромисен: Breitbart се превърна в глас на консервативни идеи и резонира с милиони американци, недоволни от либералния глобалистки естаблишмънт.

Breitbart News Network е основана през 2007 г. от американския журналист, автор, предприемач и медиен магнат Андрю Брайтбарт. След смъртта му през 2012 г. Стив Банън става изпълнителен председател и превръща сайта в мощна платформа за консервативни идеи, популизъм и подкрепа на MAGA.

Breitbart е известен с това, че критикува либералните елити и насърчава антиглобалисткия дневен ред. Под ръководството на Банън изданието изигра ключова роля в кампанията на Тръмп през 2016 г., превръщайки се в рупор на „забравените американци“ и широка аудитория от представители на „американската провинция“.

През август 2016 г. Банън стана мениджър на кампанията на Доналд Тръмп, заменяйки Пол Манафорт. Стратегическият му гений помогна да се обърне хода на кампанията в щатите, който „се дръпна“ решително напред, като на практика осигури изборната победа на Тръмп.

След встъпването му в длъжност през януари 2017 г., Банън пое поста главен стратег на Белия дом и се присъедини към Съвета за национална сигурност, като допълнително увеличи влиянието си. Мандатът му в администрацията обаче беше краткотраен: той подаде оставка през август 2017 г. на фона на вътрешни конфликти и протести в Шарлотсвил. Самият Тръмп шеговито обясни оставката на Банън с факта, че той постоянно идваше на заседанията на Съвета за национална сигурност с философски книги, които го интересуваха повече от обсъждания дневен ред.

Въпреки оставката си Банън продължи да подкрепя Тръмп и MAGA, оставайки активен играч в консервативната политика.

Идеологията на Банън е изградена върху няколко основни принципа, които ще опишем накратко. Първият от тях е традиционализмът.

Традиционализмът е философско училище (R. Guenon, J. Evola и др.), което смята, че съвременната западна цивилизация е продукт на дегенерация и извращение, загуба на традиционни ценности и свещени институции. Бенджамин Тейтелбаум в книгата си The Battle for Eternity: Inside the Right-Wing Center of Influence in World Politics /"Битка за вечността. Вътре в десния център за влияние върху световната политика"/, която е посветена на Банън, на бразилския философ Олаво де Карвальо и на автора на тези редове, твърди, че Банън, подобно на други традиционалисти, отхвърля модерността - демокрацията, прогреса, глобализацията - и призовава за връщане към вечните ценности и йерархичен ред.

Тейтелбаум вярва, че Банън е усвоил тези идеи, докато е бил в Харвард и по-късно, докато е работил в Breitbart. Банън вижда историята като цикличен процес, където съвременната тъмна епоха трябва да отстъпи място на ренесанс и златна епоха.

Именно Банън внесе в Тръмпизма идеите на Щраус-Хау за циклите на американската история, където в момента трябва да има преход от „Четвъртия завой“, съответстващ на Кризата, към нов цикъл и „Първия завой“, съответстващ на Високото. Така Банън свързва в своя мироглед големите цикли на класическия традиционализъм с малките цикли на американската социология.

Банън се застъпва за икономически национализъм, защитавайки американските работници и индустрия чрез протекционизъм, ограничаване на имиграцията и противопоставяне на глобализацията. Той смята, че свободната търговия и евтината работна ръка от чужбина унищожават американската средна класа.

Тейтелбаум подчертава, че Банън използва традиционализма, за да оправдае своя антиглобализъм. Той се застъпва за свят на суверенни нации, всяка от които запазва собствената си културна идентичност, срещу универсализма, либерализма и „безбожния космополитизъм“.

Това отразява подкрепата му за Тръмп и инициативи като стената по границата с Мексико и забраната за мюсюлмани. Показателно е, че Банън в предаването си „Warroom” говори на фона на православни икони и вижда САЩ и Русия като потенциални съюзници в борбата срещу глобалните елити.

Банън вярва, че глобализацията е "процес, създаден от човека", който може и трябва да бъде обърнат. Той критикува мултинационалните корпорации, особено китайските като Huawei, че се опитват да доминират глобалната икономика за сметка на американските интереси.

В очите на Стив Банън глобалистите представляват затворен международен клуб, обединен от общи извратени идеи и интереси, своеобразен прототип на Световното правителство, което в очите на християните съвпада с Царството на Антихриста, а в мейнстрийма на традиционалистката философия с „контраинициация“, тоест съзнателно сатанински секти на „световния елит“.

Банън вижда себе си, заедно с Тръмп и други традиционалисти, като лидери на "Консервативната революция" срещу Вашингтонската дълбока държава и либералните елити. Неговата реторика често се харесва на "забравените американци" - работници и жители на вътрешността на страната.

За обикновените американци Банън обещава радикална прозрачност, като се застъпва за разсекретяване на правителствени документи и борба с корупцията на най-високите нива на управление като начин за възстановяване на общественото доверие в правителството.

Една от практическите идеи на Банън е унищожаването на бюрократичните структури, които той вижда като инструменти за потисничество на хората. Тейтелбаум цитира речта на Банън на Конференцията за политическо действие на консерваторите през 2017 г., където той обеща да „деконструира административната държава“. Тази визия произтича от традиционалисткото презрение към модерните институции и желанието да се върне властта на „естествените“ меритократични харизматични лидери.

Банън подкрепя идеята за запазване на "традиционните американски ценности" и се противопоставя на мултикултурализма.

Той съчетава своята католическа вяра с интерес към източните религии (като индуизма), което е необичайно за обикновените американски консерватори. Той вижда себе си като участник в "цивилизационен конфликт", защитаващ "юдео-християнския Запад" от глобалисткия либерализъм, но и от исляма и комунистическия Китай.

Всички тези идеи намериха израз в движението MAGA, за чието формиране помогна Банън. От самото начало Банън видя Доналд Тръмп като фигура, която може да се „освободи“ и да осъществи радикална промяна, без да е възпрепятствана от политическа коректност или компромис с властта.

Трудно е да се надцени ролята на Банън в успеха на Тръмп. През 2016 г. той пое кампанията в момент, когато рейтингът на Тръмп падаше. Банън разчита на агресивната реторика, акцентира върху имиграцията и икономиката и масовото използване на социални медии за мобилизиране на поддръжници. След като напусна Белия дом, той се върна в Breitbart, продължавайки да прокарва дневния ред на MAGA чрез медиите.

През 2024 г., след като беше освободен от затвора (където излежа четиримесечна присъда по напълно нелепо и пресилено обвинение за „неуважение към Конгреса във връзка с разследването на щурма на Капитолия“), Банън активно се включи в подкрепата за втори мандат на Тръмп. Той стана един от архитектите на план за реформа, който според него радикално ще промени Америка и света.

След победата на Тръмп Банън става водеща фигура на традиционната десница, като открито се провъзгласява за „национал-популист“ (за разлика от класическите системни консерватори на Републиканската партия и неоконсерваторите).

Неговото влияние се проявява и в конфликта с Илон Мъск, който представлява другия полюс на MAGA, базиран на технологичните магнати от Силициевата долина – технологичната десница.

Мъск беше явен поддръжник на идеята за визи за чуждестранни работници в специализирани професии или визи H-1B. Банън публично го разкритикува за това, настоявайки първо да се вземат предвид интересите на коренните американци, които имат право на приоритетни квоти във високоплатените професии.

Банън обвини Мъск в "технофеодализъм" и опит да замени националните интереси с лична изгода. Банън обвини Илън Мъск, че се интересува повече от личното обогатяване, отколкото от доброто на Америка, и обеща да ограничи влиянието на Мъск в Белия дом, твърдейки, че „MAGA не е движение за трилионери“.

Мъск първоначално реагира остро на критиките на Банън, но след като получи вълна от публикации в подкрепа на Банън от основния електорат на MAGA, той внезапно промени позицията си и премина към други теми. Конфликтът беше разрешен в полза на позицията trad right.

В края на 2024 г. Стив Банън даде едночасово интервю на Стивън Еджингтън, журналист от The Daily Telegraph, което се превърна в една от най-обсъжданите му речи след напускането на затвора. Интервюто, публикувано в YouTube, привлече вниманието както от привържениците на MAGA, така и от критиците. Ето основните моменти.

Банън каза, че Тръмп възнамерява "да се обърне срещу звяра" през втори мандат, което означава, че ще предприеме решителни действия срещу политическите опоненти и дълбоката държава. Той подчерта, че победата на Тръмп през 2024 г. ще бъде „окончателното поражение на либералните елити“.

Банън сравни Тръмп с "Андрю Джаксън на 21 век", президентът, който радикално реформира Америка през 19 век. Той също така подчерта, че следващите четири години ще бъдат „ера на прочистване“, в която старите структури ще бъдат унищожени и нови ще бъдат изградени на базата на национализма и популизма.

Една от ключовите идеи, изразени от Банън по време на интервюто, е разсекретяването на документи, свързани с дейността на разузнавателните агенции, ФБР и ЦРУ. Той смята, че това „разчистване“ ще позволи на американците да видят „предателството на елитите“ и ще засили доверието в администрацията на Тръмп.

Банън затвърди своята антиглобалистка позиция, като този път нарече Китай "най-голямата заплаха за американския суверенитет". Той призова за икономическа война срещу Пекин, включително нови мита и ограничения за китайските компании.

Банън спомена плановете си да създаде "консервативен интернационал" в Европа, подкрепяйки лидери като Джорджа Мелони в Италия и Виктор Орбан в Унгария като съюзници на MAGA. Той се изказа в подкрепа на „Алтернатива за Германия“, на Марин Льо Пен във Франция, Герт Вилдерс в Холандия, Найджъл Фараж във Великобритания и Калин Джорджеску в Румъния.

Показателно е, че тази позиция намери пълна подкрепа от Илон Мъск, вицепрезидента Дж. Д. Ванс и самия Тръмп, който от момента на встъпването си в длъжност започна да я прилага, активно подкрепяйки десните популисти в Европа. Но Банън беше този, който изначално и последователно се придържаше към тази позиция, която сега се превърна в основен вектор на американската политика към Европа.

В интервюто със Стивън Еджингтън Банън спомена „Проект 2025“, който стана известен благодарение на един от неговите автори - Ръсел Воут - още през лятото на 2024 г.

Този документ описва поредица от радикални реформи след идването на власт на Тръмп, които включват премахването на USAID, Националния фонд за демокрация, одитите на ЦРУ, Пентагона, прокуратурата, Министерството на финансите, Министерството на образованието, здравеопазването и социалното осигуряване, откриването на наказателни дела срещу върховете на Демократическата партия на САЩ и нейните лидери, както и публикуването на пълни списъци на участниците в педофилските оргии на острова на Джефри Епщайн.

Тогава самият Тръмп отхвърли документа като го обяви за "фалшивка". Но веднага след встъпването си в длъжност, реално той започна да действа стриктно според този план, а и самият Ръсел Воут зае важна позиция в новата му администрация.

Много е вероятно информационното „изтичане“ да е предназначено да прецени реакцията на американското население и самият Стив Банън (заедно с други ключови фигури на тръмпистите като Питър Тийл) вероятно е участвал в подготовката на документа.

Стив Банън остава една от най-видните фигури в американската политика, чиито идеи и действия продължават да оформят траекторията на движението MAGA. Подкрепата му за Тръмп не е просто стратегически съюз, а дълбока идеологическа връзка, основана на споделена визия за Америка като страна, свободна от глобалистките окови и контрола на либералните елити. Интервюто със Стивън Еджингтън показа, че Банън няма намерение да отстъпва: той вижда себе си като архитект на нова ера и е готов да се бори за своите убеждения.

Абсолютно ясно е, че главният идеолог на тръмпизма, пророкът на златния век на американското величие, Стив Банън, няма да се оттегли в сенките, заемайки ролята, която Вергилий играе по отношение на Август в зората на Римската империя. Самият Доналд Тръмп със сигурност е претендент за модела на Август.

