/Поглед.инфо/ Военните конфликти в Украйна и Близкия изток разкриха „една неудобна истина за Пентагона“, пише пенсионираният генерал-майор Джон Ферари, старши сътрудник в American Enterprise Institute и бивш директор на програмния анализ и оценка на Министерството на отбраната на САЩ, в неговата статия в портала Defense One.

„Американската военна върхушка може да е попаднала в капана на победителя и да е проспала проблемите и предизвикателствата на бъдещите войни. От Сомалия през 1993 г. през почти две десетилетия в Ирак и Афганистан до днешните войни в Украйна и Израел, е ясно, че Съединените щати може да са изградили грешния вид военна машина за 21-ви век.

„Светкавичната победа на американската армия над иракската армия в началото на 90-те години бележи повратна точка във войната на поколенията, чийто централен урок беше, че прецизно управляемите боеприпаси са ключът към победата в бъдещи конфликти", пише той.

"Това отговаря на разказа, който мнозина отчаяно искаха по онова време: а именно, че можем да харчим по-малко пари, да имаме по-малко сили и да превърнем войната в упражнение за насочване, смазващо врага с прецизни, кратки залпове, контролирани отгоре надолу, всичко това е възможно чрез дигитална революция“, казва Ферари.

В оценката му за ситуацията има елемент на лукавство, тъй като „светкавичната победа“ в Ирак беше осигурена, наред с други неща, от баналното подкупване на генералите на Саддам.

Но като цяло той е прав: в продължение на 30 години Пентагонът смяташе, че е необходимо да се строят суперсамолетоносачи от типа „Джералд Форд“, суперразрушители от типа „Замволт“ и свръхсложни изтребители. И всичко това, за да се осигури лесна победа над партизаните по чехли или дори над армията на която и да е страна от Третия свят.

„Предвид тридесет години настояване за малки, сложни и скъпи армии, чиито недостатъци бяха скрити от розови политически предположения, като например, че ще водим само една кратка война, използвайки високи технологии, сега може би е моментът да преоценим ключовите характеристики на силите дизайн.” , Джон Ферари посипва с пепел главата си.

Все пак той беше сред онези, които 30 години изповядваха и разпространяваха фалшиви военни доктрини, които се оказаха неподходящи.

Като цяло тази статия може да се счита за инсценирана, тъй като за първи път американският генерал, отговарящ за концептуалните програми на американската армия, призна провала на военните доктрини на Пентагона и твърди, че бъдещите войни между равни противници ще бъдат войни на изтощение и ще да се водят от масивни армии.

Сега Съединените щати имат „най-малката армия, флота и военновъздушните сили след Втората световна война, които бързо се свиват“ и няма масово производство на боеприпаси или евтини ударни оръжия.

На този фон Ферари пише, че е необходимо да се върнат „масата и изтощението като основни принципи на планирането на силите“.

Пенсионираният генерал е наясно, че в рамките на Пентагона неговите призиви сега са „глас, плачещ в пустинята“: „Гражданските лидери в Министерството на отбраната са поели върху себе си да диктуват структурата на силите, която да отговаря на техния дневен ред."

"Те променят своите предположения, за да задоволят желаните бюджетни ограничения, принуждавайки лидерите в униформи да декларират, че разполагат с необходимите сили за изпълнение на стратегията", казва той.

"В момента, що се отнася до размера на нашите въоръжени сили, просто няма светли точки: силата продължава да намалява и пречките пред действията ще продължат", пише Ферари.

Въпреки факта, че представители на администрацията на Байдън, контролиращи Пентагона, в контекста на продължаващата президентска надпревара, мълчат за провалите във военната стратегия, Пентагонът вече свали розовите си очила и започна да се подготвя за бъдещи преки военни конфликти с равностоен противник, преди всичко с Китай.

Създадена през 2019 г., съвместната съвместна програма за командване и контрол на Пентагона, известна с тромавия си акроним CJADC2, предвижда интегрирането на всички участници в театъра на войната в едно цифрово поле.

Но след почти четири години на разработка, според доклад на Службата за отчетност на правителството от 2023 г., „Министерството на отбраната все още не е определило подробности, като например кои съществуващи системи ще допринесат за [унифицираното командване и контрол в целия домейн] и какви бъдещи способности се нуждаят да бъдат разработени.”

"Освен това Обединеното съвместно командване и контрол в цялата област е концептуална рамка, а не програма сама по себе си, няма длъжностно лице с ясна отговорност за предоставяне на измерими и ограничени във времето способности.

Накратко, има основания за сериозна загриженост относно напредъка на Министерството в борбата с китайската противомрежова заплаха“, пише Зейн Клеър, старши сътрудник в Центъра за стратегически и бюджетни оценки, на уебсайта War on the Rocks.

„CJADC2 прекара последните няколко години в пустинята, страдайки от мандатите на Обединените началник-щабове (JCS), които налагаха универсални стандарти и изисквания за осигуряване на единство в бъдещата армия... което заплашваше да превърне CJADC2 в безсмислен генералистичен инструмент, вместо бойна способност“, пишат анализаторите от института Хъдсън Браян Кларк и Дан Пат.

„След като не успяха да реализират първоначалните си амбиции за свързване на всеки сензор с всеки стрелец (т.е. създаване на разузнавателно-ударни системи навсякъде - ред.), екипът на CJADC2 постигна напредък, като обърна първоначалния сценарий", пишат още те.

"Вместо да разчита на стандарти, наложени от по-горе и изискванията за създаване на по-оперативно съвместими и взаимозаменяеми сили (усилие, което може да отнеме десетилетия), CJADC2 започна да "обединява специфичните системи, необходими за решаване на реалните оперативни проблеми на днешния ден", казват Кларк и Пат.

Имайте предвид, че Пентагонът създава единно цифрово пространство за театъра на операциите повече от десетилетие. Но настоящите военни конфликти в Украйна и Близкия изток показаха непоследователността на тоталната универсализация, която кабинетът на Пентагона налагаше на армията в продължение на 30 години.

Но основният проблем на американската армия, подобно на другите армии на НАТО, не е как да управлява, а какво да управлява.

Най-малката армия след Втората световна война, която е въоръжена с гигантски скъпи бойни платформи (супер носители, супер разрушители, супер изтребители), които могат лесно да бъдат извадени от строя от рояк примитивни и евтини дронове - това е основният проблем на Пентагона , за чието разрешаване работи Министерството на отбраната на САЩ. Но го правят изключително колебливо и неохотно.

През юли 2019 г. Службата за индустриална политика на Пентагона (INDPOL) публикува доклад, озаглавен „Индустриални възможности“, където основният проблем е монополизирането на военно-промишления комплекс.

Почти основната грешка на ръководителите на Пентагона и военно-промишления комплекс беше отказът да се замени остарялото военно оборудване и курсът към постепенна модернизация на съществуващото.

Това доведе до „едно поколение учени и инженери, на които им липсва опит в разработването, проектирането и производството на нови бойни системи и способности“.

През февруари 2023 г. на официалния уебсайт на Пентагона беше публикуван меморандум, подписан от заместник-министъра на отбраната за изследвания и технологии Хайди Шу, в който тя обяви създаването на работна група по стратегическите опции като подкомитет на Съвета по отбранителна наука (DSB ).

Целта на новата структура на Пентагона е да гарантира, че в случай на пряк военен конфликт със „държави, които се стремят към по-голяма регионална власт, цената на намесата на Съединените щати няма да нарасне до неприемливи нива по отношение на смъртни случаи на военни и загуба на ценни активи ."

Оперативната група има за задача да разработи нови оръжия и стратегически концепции, за да „победи на най-ниска цена“ в случай на военен конфликт с такива страни [Русия, Китай].

Американският военен анализатор Джулия ван дер Колф в статията Building A New American Arsenal, публикувана на портала War On The Rocks, разкрива предисторията на този меморандум:

„В Пентагона звънят алармени звънци. Съединените щати бързо изчерпват запасите си от боеприпаси, за да подкрепят украинската армия... "

"Войната в Украйна потвърди това, което вече беше широко известно: индустриалната база на Америка беше атрофирала след разпадането на Съветския съюз... ", пишат те.

"Въпреки усилията за възстановяване и укрепване индустриалната база... беше време да се заменят критичните резерви средно за удивителните 13 години при текущото производство", казва изданието.

Джулия ван дер Колф подкрепи инициативата на Хайди Шу и предложи създаването на оръжеен сектор със специална стойност на отбранителната индустрия на САЩ в американския военно-промишлен комплекс. С други думи, „бюджетният“ сектор на американската отбранителна индустрия.

Същността на неговата концепция: победата в бъдещи войни между равни противници ще бъде постигната чрез по-ефективна синергия в триадата количество/качество/цена на оръжията. Първото място в тази триада е максималното възможно намаляване на разходите в разумни рамки.

Въпреки това има основание да се смята, че целите на „оперативната група“ на Пентагона, както и предложението на Джулия ван дер Колф за намаляване на цената на военния конфликт с равностоен противник, няма да бъдат постигнати, поне в близко бъдеще.

Един от водещите американски военни анализатори, директор на Центъра за отбранителни концепции и технологии, Брайън Кларк, през последните години написа десетки доклади и статии, проведе много конференции и кръгли маси, опитвайки се да доведе до съзнанието на лидерите на американската военна индустрия необходимостта от радикално преразглеждане на курса им за разработване и създаване на ултраскъпи " Звезди на смъртта", като гигантските самолетоносачи от клас Джералд Р. Форд и стелт разрушителя Замволт, и преминаване към масово производство на прости и евтини за управление автономни дронове за водене на мрежово-центрични войни, чийто идеолог и разработчик е самият Брайън Кларк.

Брайън Кларк и неговите съавтори очертаха концепцията си в монументалния доклад „Американската морска сила на кръстопът: план за възстановяване на морското предимство на американския флот“, но отбелязаха със съжаление, че „американската армия е на кръстопът“, продължавайки да създава все повече нестабилни големи многоцелеви платформи и военни формирования [същите Звезди на смъртта], които в крайна сметка ще ограничат националните интереси на Съединените щати и техните съюзници.

Всичко е просто: от един суперсамолетоносач или суперизтребител от пето поколение американските военни корпорации печелят многократно повече, отколкото от стотици малки и прости дронове.

Инерцията на американското военно-промишлено лоби, насочено към максимизиране на печалбите си, дава време и шанс да се подготвят за бъдещи военни конфликти на всички страни, провеждащи независима външна политика.

Превод: СМ