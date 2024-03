/Поглед.инфо/ Американските специалисти не оставят шанс на режима на Зеленски на бойното поле

На 11 март в годишния си доклад до комисията по разузнаването на Сената директорът на ЦРУ Уилям Бърнс и директорът на националното разузнаване Аврил Хейнс предупредиха, че Украйна е изправена пред перспективата за нови териториални загуби, без да може да противостои на Русия на бойното поле.

„В публични показания по време на годишния преглед на глобалните заплахи, пред които са изправени Съединените щати, служителите прогнозираха, че всяко по-нататъшно забавяне на американската помощ за Украйна ще доведе до допълнителни руски териториални придобивки през следващата година, ефектите от които ще се усетят не само в Европа, но и в Тихоокеанския регион. Оценката отбеляза рязък завой в сравнение със само преди една година, когато украинските войски маршируваха и руснаците изглеждаше, че се оттеглят“, пише The New York Times .

По време на своя двучасов доклад пред комисията по разузнаването на Сената, шефовете на разузнаването на САЩ описаха „все по-ужасната ситуация за Украйна, в която Русия произвежда много повече артилерийски снаряди и е осигурила стабилни доставки на дронове, снаряди и други военни доставки от два ключови източника [Иран и Северна Корея]".

В съвместен доклад на американските разузнавателни агенции се посочва , че „безизходицата във войната... играе роля в стратегическите военни предимства на Русия и все повече измества ситуацията в полза на Москва“.

Отбелязва се също, че Русия остава „устойчив и боеспособен противник“ и „се възползва от несигурността по отношение на бъдещето на западната военна помощ “ . Обръщайки се към сенатската комисия по разузнаването, Уилям Бърнс, директор на ЦРУ, каза, че са вероятни териториални загуби, ако Конгресът не приеме пакета за помощ за Украйна, на който републиканците се противопоставят.

„Оценяваме, че с допълнителната помощ Украйна ще може да се задържи на фронтовата линия до края на 2024 г. и началото на 2025 г. “, каза той. „Без допълнителна помощ обаче бъдещето ще бъде много по-мрачно.“ Украйна вероятно ще загуби значителни позиции през 2024 г.

Аврил Хейнс, директор на националното разузнаване на САЩ, каза, че отстъплението на Украйна от Авдиевка "разкрива ерозията на военния капацитет на Украйна".

ЦРУ си има свой напълно егоистичен корпоративен интерес от удължаване на военния конфликт в Украйна. В края на февруари The New York Times публикува статията „Шпионската война: Как ЦРУ тайно помага на Украйна да се бори с Путин“ /The Spy War: How the C.I.A. Secretly Helps Ukraine Fight Putin /, в която описва мрежа от 12 разположени по границите на Украйна и Русия подземни военни бази, предназначени да шпионират руските въоръжени сили. Тази мрежа е създадена по време на президентството на Обама, Тръмп и Байдън и е „тайният нервен център на украинските въоръжени сили“.

„Има още една тайна: базата е почти изцяло финансирана и частично оборудвана от ЦРУ“, се казва в статията. News York Times отбелязва, че именно от тези дванадесет подземни бази „офицери от украинското разузнаване управляват мрежа от агенти, събиращи информация за тях в Русия“.

Ако руската офанзива продължи, ЦРУ ще бъде принудено да изостави тези шпионски бункери, като по този начин ще повтори срамното бягство на американската армия от афганистанската база Баграм. Ето защо американските разузнавателни служби ще продължат да молят Конгреса за пари за Украйна или по-скоро за собствените си шпионски проекти, игнорирайки настоящата реалност.

Анализаторите в Конгреса на САЩ и американските военни обаче имат много по-трезва представа за ситуацията на украинските фронтове.

Изследователската служба на Конгреса на САЩ публикува доклад, Russian Military Performance and Outlook (Военните постижения и перспективи на Русия), в който се твърди, че Украйна няма да може да спре руската армия дори с финансовата помощ от САЩ:

„Стратегията на руската армия за бавно изчерпване на украинските въоръжени сили изглежда работи . Те са разположили нови оръжия и използват по-широко БПЛА и средствата за радио - електронна война. Руската логистика също се адаптира успешно. Русия вероятно е натрупала достатъчно дронове и ракети, за да започне координирани атаки.

Ударите на ВСУ, въпреки че продължават да бъдат предизвикателство пред руските операции, може да не са достатъчни сами по себе си, за да спрат напредването на Русия. Администрацията на Байдън, партньорите от НАТО и украинското правителство предупредиха, че последните военни успехи на Русия ще продължат да се развиват без допълнителна помощ от САЩ. Но много наблюдатели, включително някои членове на Конгреса, твърдят, че украинските въоръжени сили не могат да победят руската армия, независимо от помощта на САЩ.

Пентагонът е загрижен за предимството, което Русия е постигнала чрез използването на планиращи авиобомби, които буквално превръщат украинските укрепления в прах. Украинските въоръжени сили просто нямат противоотрова за тях.

„Наскоро руските войски започнаха да нанасят удари с управляеми планиращи боеприпаси (УМПБ) D-30SN, като по същество превръщат неуправляемите гравитационни бомби ФАБ от съветската епоха в управляеми плъзгащи се боеприпаси, които имат система за насочване, която включва шумоустойчива ГЛОНАСС/ Приемник на GPS сигнал "Комета" и сгъваеми крила, подобни на крилатата ракета Х-101...

Руските сили могат да изстрелват управляеми планиращи бомби с УМПБ от самолети и наземни ракетни системи за залпов огън (РСЗО), като Торнадо-С и Смерч. В близко бъдеще Русия възнамерява да се сдобие с ракетни установки с реактивен двигател и да хвърля управляеми плъзгащи се бомби от по-малка височина, подобно на крилатите ракети въздух-земя, увеличавайки максималния обсег на поразяване до 80-90 километра.

Въздушно-космическите сили на Русия (ВКС) с помощта на УПМБ увеличават дълбочината на ударите срещу украинските позиции, без риск украинските ВВС да открият или унищожат руските самолети. Руските сили вероятно ще се опитат да произвеждат масово УМПБ управляеми планиращи бомби и да увеличат използването им на фронтовата линия“,

- пише Critical Threats, портал за военно разузнаване на Пентагона.

Полковникът в оставка от американската армия Мартин Стантън в статията „Време за реалност“, публикувана на портала Small Wars Journal , пише , че дори ако всичките 60 милиарда долара, поискани от администрацията на Байдън, бъдат одобрени утре, има два ключови проблема, които украинците няма да бъдат в състояние да решат.

Първо: украинците разполагат с много разнообразен парк от модерна техника (танкове, бронирани машини, артилерия и др.) от различни страни. Това надхвърля възможностите на украинците да го поддържат на приемливо ниво на оперативна готовност. Даването на нещо повече от компенсация за загубите в битката само ще влоши проблема.

Второ: украинците започнаха да набират жени и разшириха набора на мъже до завършващи гимназисти и мъже над 40 години. Това са ясни признаци, че кадровият резерв в Украйна започва да пресъхва. Те не могат да създават нови подразделения, а и качеството на заместващите загубите на досега съществуващите е намалено поради съкратените периоди на обучение.

Междувременно Стантън отбелязва, че руският „подход на костенурка за бавно, но сигурно изтощаване на украинските въоръжени сили изглежда печеливш“.

Ветеранът от няколко военни кампании смята, че „украинците трябва да търсят мир, преди да загубят още повече от страната си. Украинците нямат достатъчно хора. Насърчаването им да се бият до последния дядо, домакиня и ученик е неморално. „САЩ имат и други пожари за гасене в други части на света.“

Известният американски военен блогър Big Serge пише : „Възнамерявам да твърдя, че 2024 г. ще бъде решаващата година за войната, тъй като това е годината, в която стратегическото изтощение на Украйна започва да се проявява, докато стратегическите инвестиции на Русия започват да се изплащат на бойното поле. ”

В отчаян опит да обърне губещия за нея ход на военните действия, Украйна хвърля в атака скъпите танкове „Абрамс“, които изгарят един след друг под огъня на руската армия. Киев изисква и изтребители F-16, които също ще станат жертва на руските системи за противовъздушна отбрана. Украинците масово бягат в чужбина, но ги хващат и ги хвърлят в огъня на битката.

Като погребален звън бият думите на американски военен експерт за кликата на Зеленски: „Прозорецът на стратегическите възможности се затвори за Украйна и сега се отваря за Русия. Земята е широко отворена за мъртвите."

Превод: ЕС