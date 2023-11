/Поглед.инфо/ След като оцени успеха на информационната изолация на Тръмп, Държавният департамент мечтае да повтори успеха си на предстоящите президентски избори

На 27 април 2023 г. цензурата беше официално въведена в Съединените щати: при администрацията на Байдън беше създаден Съвет за управление на дезинформацията (DGB) .

Задачата на съвета, част от Министерството на вътрешната сигурност (DHS), беше да разработи препоръки за борба с дезинформацията, която застрашава националната сигурност на САЩ. Източниците на такава дезинформация са идентифицирани като „контрабандистите, разпространяващи невярна информация, която насърчава мигрантите да се стичат към границата между Мексико и САЩ“, както и „дезинформация от руската държава“ относно намесата в изборите в САЩ и военния конфликт в Украйна.

За да разберете истинските цели на структурата, достатъчно е да погледнете кой я оглави. Това е Нина Янкович - бивш консултант на украинското външно министерство, куратор на „Руските и беларуските програми“ на Държавния департамент на САЩ. През 2017 г. е стипендиант на „Фулбрайт“ в Киев и работи в Министерството на външните работи на Украйна. През 2020 г. е публикувана нейната книга „Как да загубим информационната война: Русия, фейковите новини и бъдещето на конфликта“.

В автобиографията си на уебсайта на Syracuse University (САЩ, Ню Йорк) Янкович открито признава, че е „експерт по дезинформация и демократизация“, поставяйки знак на равенство между тези понятия.

„Правителството на САЩ създаде това, което по същество е Министерство на истината. То се ръководи от цензурния воин на Студената война, който е работил за ЦРУ и е ръководил операции за смяна на режима, насочени срещу Русия и Беларус“, отбелязва антивоенният журналистически портал Geopolitical Economy.

Републиканският сенатор Марко Рубио (D-Fla.) нарече съвета „първата федерална полиция за свобода на словото“.

Републиканският сенатор Джош Хоули (D-Мисури) написа в Туитър: „Администрацията, която използва ФБР срещу родителите на заседанията на училищния съвет, сега създаде правителствен съвет за дезинформация, който да следи речта на всички американци. Срамота е. Джо Байдън и секретар Майоркас: Разглобете това чудовище сега.“

Републиканският сенатор Ранд Пол написа на страницата си в Twitter : „Ние решаваме проблемите си, като ги обсъждаме, а не като правим правителството арбитър на истината“ (We work our issues out by debating them, not by making the government the arbiter of truth).

Той също така прикачи към поста си видеозапис от заседание на Сената, в което Пол обсъжда тази тема с американския секретар по вътрешната сигурност Алехандро Майоркас и нарече американското правителство „основният разпространител на дезинформация в световната история“.

Като пример за дезинформация, разпространявана от Съединените щати, Ранд Пол цитира ранните изявления на Вашингтон за наличието на оръжия за масово унищожение в Ирак и скандала Иран-Контра.

„Вие нямате понятие какво е това дезинформация. Знаете ли кой е основният разпространител на дезинформация в световната история? Правителството на САЩ! И този съвет ще защитава лъжите им. Нямам нужда от държавни механизми за защита, не искам властите в страната да имат нещо общо със свободата на словото. Мислите ли, че американците са толкова глупави, че имат нужда вие да им казвате какво е истината? — каза Ранд Пол.

Критиките към Съвета за управление на дезинформацията не идват само от републиканците. Бившият депутат от Демократическата партия на Хаваите Тулси Габард сравни новия офис с Министерството на истината от антиутопичния роман на Джордж Оруел "1984".

Габард каза, че Байдън е само параван и че истинският инициатор на създаването на „Министерството на истината“ е Барак Обама, който в речта си в Станфордския университет на 21 април 2023 г. каза, че корпоративните цензори на дезинформация „не отиват твърде далеч и правителството трябва да се намеси и да свърши тази работа“.

„Шест дни по-късно Министерството на вътрешната сигурност създава „Департамент на истината“ (известен също като Съвет за управление на дезинформацията) “, пише Габард.

Надигналата се в САЩ вълна от критики, насочена срещу създаденото от администрацията на Байдън Министерство на истината и конкретно срещу омразната Нина Янкович, принуди специалиста по „дезинформация и демократизация“ да подаде оставка, а на 24 август ръководителят на Министерството на вътрешната сигурност, Алехандро Майоркас, разпусна DGB.

Силният протест на републиканците срещу Съвета за управление на дезинформацията и неговия ръководител Нина Янкович се дължеше главно на страховете им, че „Министерството на истината“ на Байдън ще се превърне в страхотно оръжие в ръцете на демократите на предстоящите президентски избори и Нина Янкович, която страстно осъди Доналд през 2020 г. Тръмп, като главорез и подстрекател към насилие и репресии срещу „мирните“ протестиращи от BLM, ще се превърне в страхотен „цар на дезинформацията“ и може да гарантира преизбирането на Байдън за втори мандат.

Кампанията за президентските избори в САЩ през 2020 г. се оказа необичайно ожесточена и скандална. Кандидатът на демократите Джо Байдън победи Доналд Тръмп благодарение на господството на демократите в телевизията и медиите, както и на жестоката цензура в социалните мрежи.

След изборите на 3 ноември 2020 г., на които Джоузеф Байдън беше обявен за победител, Тръмп многократно е обвинявал процедурата на изборите в измама. Тези съобщения в акаунтите на Тръмп и неговия предизборен щаб в социалните мрежи, контролирани от демократите, започнаха да се маркират като „ненадеждни“.

А през декември Twitter ограничи възможността последователите на Тръмп да харесват редица негови публикации, отбелязани като „противоречиви“. Тези ограничения се отнасяха по-специално до публикациите му, критикуващи решението на Върховния съд на САЩ, който не прие делото за анулиране на резултатите от президентските избори в редица щати.

Тогава шефът на Facebook (забранен в Руската федерация) Марк Зукърбърг заяви , че акаунтите на Тръмп във Facebook и Instagram ще бъдат замразени до края на президентския му мандат. На 9 януари акаунтът на Тръмп блокира завинаги Twitter, който той използва като основна политическа платформа. Представители на социалната мрежа заявиха, че ще блокират и акаунтите на всеки потребител, който даде думата на Доналд Тръмп.

Социалните мрежи Twitch, Snapchat, Reddit и Discord въведоха блокиране на профилите на Тръмп и неговите поддръжници. Google и Apple премахнаха приложението Parler от своите Google Play и App Store, тъй като социалната мрежа не цензурира публикациите в него и беше популярна не само сред поддръжниците на Тръмп, но и сред консерваторите и представителите на десните движения.

YouTube обеща да премахне канали, които разпространяват дезинформация за миналите избори, TikTok и Pinterest започнаха да премахват съдържание с хаштагове в подкрепа на Тръмп, а Shopify блокира магазините, които продават продукти със символи на Тръмп.

Има много примери за безсрамна цензура във Facebook и Twitter по време на президентската надпревара през 2020 г., както писахме . И така, когато The New York Post , вестник, симпатизиращ на републиканците , писа за съмнителните машинации на Хънтър Байдън в Украйна, Twitter започна да блокира връзки към тази публикация, а след това и самите акаунти на републиканците, които разпространиха статията.

Друг дигитален гигант предостави толкова много примери за скандална цензура, че Google и „интернет цензура“ се превърнаха в синоними. Поради блокиране от Google , трафикът към антивоенните интернет ресурси е намалял рязко . Вицепрезидентът на компанията Бен Гомес каза, че причината за промените в алгоритъма на Google е "желанието да се защити потребителят от обидна и невярна информация, както и от неоснователни теории на конспирацията". Посещаемостта на wsws.org е спаднала с 67%, на alternet.org с 67%, а на globalresearch.ca с 62%.

Реалният контрол върху общественото мнение чрез наложена цензура в САЩ е съсредоточен в ръцете на американските разузнавателни служби, преди всичко ФБР.

„Чувството е сякаш „1984“ на [Оруел] е написана точно за ерата на Байдън. Тя се основава на дезинформация, пропаганда и контрол над умовете. Точно това виждаме през 2023 г. Просто попитайте директора на ФБР Крис Рей“, пише американският писател и бивш служител на Държавния департамент на САЩ Питър Ван Бюрен, който беше блокиран за цял живот от Twitter, в статията си Disinformation and Censorship /„Дезинформация и цензура“/, 1984–2023 г., в The American Conservative.

„Министерството на истината“ е изпълнителната власт, предимно ФБР. Сред темите, които ФБР в даден момент обяви за дезинформация и се опита да премахне от медийното поле в името на защитата на американците от дезинформация, са следните:

съдържанието на лаптопа на Хънтър Байдън;

теорията за лабораторното изтичане на коронавируса;

ефективността на маските, карантините и ваксините по време на пандемията;

съмнения относно почтеността американските избори като цяло и особено президентските избори през 2020 г. (включително сигурността на гласуването по пощата и дори пародийните акаунти, осмиващи президента...“.- отбелязва Ван Бюрен .

Когато в Конгреса на САЩ бе помолен да дефинира дезинформацията, директорът на ФБР Кристофър Рей изобщо не успя да го направи, въпреки че това е в основата на кампанията на ФБР за цензуриране на американците.

Този измислен, неясен и лишен от конкретен смисъл термин се превърна в основното оръжие на американските разузнавателни служби за информационна стерилизация на западното общество, ограничаване на свободата на словото и налагане на цензура в социалните мрежи и медиите.

Обвинението в дезинформация, както и във вътрешен тероризъм, може да бъде прикрепено към всеки. В разгара на борбата срещу политическите съперници, промиването на мозъците на американците беше насочено срещу Тръмп и неговите поддръжници. След избухването на военния конфликт в Украйна информационното оръжие на Държавния департамент се фокусира върху Русия.

Ще говорим за методите на политическата цензура, които се практикуват в Съединените щати при отразяване на военните операции в Украйна в следващата статия.

/Продължението следва/

