/Поглед.инфо/ Великата група The Cure има песен на Робърт Смит със следните думи:

I can't believe it,

I must be dreaming!

She turns the sound down,

Says I am heaving,

This is a freakshow,

And I am screaming.

She spins the world round,

I want to stop…

Но не, Робърт, ти си буден. Тази вакханалия, която наричат свобода, наистина преобръща света. И светът все повече заприличва на шоу за уроди.

Всъщност английската дума "freak" първоначално означава "урод", но с течение на времето е заживяла свой собствен живот. Freak изобщо не е равно на урод; фрийк е по-скоро не от физиката, не от морала, а от матрицата, преди всичко от медийната матрица, която подчинява човечеството и човека чрез симулакруми.

Ако се изразим по нашия начин, би било така: "Изрод върху изрода и изрод, който гони изрода!". - В това се е превърнало всичко около нас: медиите, шоубизнесът, масовата култура, политиката и обществото като такова.

Това е като епидемия, подобна на тези в холивудските филми на ужасите. Нашествие на зомбита - така е и с изродите: те са навсякъде, хапят хората, превръщат и тях в изроди.

Отначало на много хора им беше смешно. Въпреки че трябваше да спре още тогава. Хората обаче се смееха, а мениджърите правеха рейтинги и съответно пари. Изродите бяха пускани в различни токшоута - те бяха там, за да разсмиват хората.

После започнаха да правят отделни предавания за изроди. Особено НТВ, помня, съгреши с това. И накрая се оказа, че в медиите има много по-малко условно нормални хора, отколкото изроди.

Но това беше само начало, защото медиите станаха нова власт. В тази матрица, която строихме, строихме и накрая построихме, авторитетът, влиянието започнаха да донасят не истински умения, знание, таланти, дела, а лайкове и модни "хайпове".

Колко лайка имаш? Под хиляда ли са? А, отивай си, животно! Приблизително така става. Енди Уорхол обеща, че в бъдеще всеки ще има своите 15 минути слава. Не, 15 са твърде много; тук е максимум една минута, но как да я получиш?

ЧЕТЕТЕ И ПИШЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ ТУК: https://www.facebook.com/PogledInfo

И тогава стана ясно, че новите поколения са готови на всичко заради лайка. Разголване на камера, спарване на камера, унижаване на камера. Има случаи, когато хора буквално се изяждат един друг на камера. Разбира се, с общо съгласие.

Треш-стримовете, срещу които законодателно се борят днес – това е следствие от култа на лайка. Това е проблем не само социален, но преди всичко идеологически, психологически. Толкова дълго ни учиха, че успехът трябва да се постигне на всяка цена, и тази цена няма значение. Особено ако унижаваш другия.

С времето странността проникна и в политиката. Защото хората станаха да гласуват не за политически програми и инициативи, а за познати, за медийни лица. Един от първите беше Рейгън.

Но това беше отдавна, а сега навсякъде има странен човек във властта. Разбира се, че посрещат по облеклото, а изпращат по ума. Но ще се промени ли мнението за Борис Джонсън след срещата?

Какво да кажеш за Зеленски? Или например Шолц и Макрон? Да не говорим за средните политици. Всички те са странни, твърде странни.

Зряла, ох зряла, критиката се изтърси от последния филм на Роман Полански "Дворец". Старият пънкар, който вече няма какво да губи (все пак е на към 90 години), много точно улови същността на сегашните елити – тяхната слабост, странност, лудост, разврат.

Тези, които имат власт, не приличат на тези, които управляват държавите, а на тези, които снимат за гигантско шоу, чиято заснемаща площадка е избрала нашата мъченическа планета. Да, разбира се, те наистина не управляват, но все пак нещо зависи от президентите и премиерите.

Култът на странността, властта на странността излиза от самия дух на времето, където всички истински смисли и стойности са деконструирани. Високите класи са унищожени и заменени с шутове и симуланти.

В такъв свят сериозността изглежда като нещо подобно на престъпление. Особено ако тя говори за наистина важни неща. В крайна сметка, "цивилизираният свят" е потънал в общ кризис, и това осъзнават и хората, и държавите, и правителствата.

Всички те се страхуват – затова те скриват своя страх, своя паника дори зад глупави маски. Все пак това е по-лесно, отколкото да се опитват да решат нарастващите проблеми. Те обикновено ги решават с въоръжени конфликти.

По-точно, те не ги решават, а временно ги пуска т– така, чрез проливане на кръв, лекуваха безумния от ужасите на миналото и пиянството в настоящето Били Бонс. Войната върви, а шоуто не спира. Това са две страни на едно и също нещо. Фрик-шоуто реве и пъхти, в което втегля целия свят. Или вече го е втеглило?

Превод: СМ

